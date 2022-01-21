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Осторожно, путинизм подбирается к вашим детям

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 12079 | Комментарии: 73
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Будут репрессии в отношении детей? В Уфе матери испугались тестирования школьников на склонность к экстремизму.

Осторожно, путинизм подбирается к вашим детям


В блогосфере Уфы возмутились бланкам, которые раздают школьникам.

В Уфе блогеры выразили обеспокоенность и возмущение тем, что их дети вынуждены заполнять некие тесты «на склонность к экстремизму». Тестирование должно определить «уровень толерантности» детей. Родителям тест не показывают, однако присылают бланки на согласие.

Наталья Павлова, экс-главред «Коммерсант-Уфа», как мать школьника, написала пост возмущения по этому поводу. В своей публикации она проанализировала бланк согласия родителей и краткую информацию, которая была предоставлена родителям.

– В школах Уфы проводится тестирование, как нам коротко объяснили, на «уровень толерантности». В бланке согласия, который дали на подписание родителям, указано, что цели тестирования им разъяснены, вопросов не возникло, но на самом деле вопросов миллион, и классного руководителя просто жаль ими мучить. Поэтому вопросы к Министерству образования и науки Республики Башкортостан. Сам тест родителям предоставлен не был, а предоставленная краткая «информация для родителей» лично меня смущает.

Цель исследования, обратите, плиз, внимание на лексические обороты министерства, – едва ли не из уголовного права, а именно – !!! – «выявление ЛИЦ из числа обучающихся… НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА…» И это работа с несовершеннолетними детьми от 13 лет?!

Павлова задала вопросы к министру образования Башкирии – Айбулату Хажину:
– Исследуется, извините, толерантность к чему? Если судить по лексике разъяснений, то не исключено, что и к репрессиям в отношении идеологических врагов? Какой такой «диагностический инструментарий» вы там используете в отношении граждан Российской Федерации, не имеющих ни паспорта, ни права голоса, ни права подписи и, по сути, детей, Министерство образования и науки Республики Башкортостан? Кто и как будет внесен в список «уязвимых воздействию… ЛИЦ»? (Кстати, вам бы специалиста по русскому языку в канцелярию – тут явно что-то со склонением). Какие действия вы планируете предпринять в отношении этой группы детей дальше? Какая еще профилактика? Айбулат Хажин, вы уверены, что верно определили целевую аудиторию, инструментарий и главное – цель такого тестирования?
Ранее о таких бланках говорила блогер и художник Айгуль Рашитова. Она удивилась таким фразам из тестирования: «Люди, у которых нет планов преобразовать наше общество, кажутся мне странными»; «В наше время требуются увлеченные романтики и энтузиасты»; «Нашему народу нужно меньше рассуждать, а больше заниматься делом»; «Никому не интересны переживания разных интеллигентов»; «Во время просмотра фильма вы иногда плачете»; «Вам очень нравится участвовать в художественной самодеятельности».
Еще ранее общественник из Чекмагушевского района Руслан Нуртдинов выкладывал бланк, который дали его детям в школе. «Порвал, выбросил, сам прослежу», – написал он.

В Минобре ответили журналистам: «Данная диагностика, которая вызвала много вопросов у родительского сообщества, была согласована в рамках проведения рабочей группы, после обсуждения с представителями кафедр психологии БГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, ИРО РБ, а также приглашенными педагогами и психологами общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования».

ПроУфу






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  • 1 | 18.02.2022, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осталось теперь в школах предмет для преподавателей - гипнотизеров в штат включать , чтобы ученики со временем стройными рядами с иконами и хоругвями прославляли на улицах власть от Бога , радеющую за рабочий народ .



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  • 2 | 18.02.2022, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Павликов Морозовых решили растить?



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  • 3 | 18.02.2022, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка любит разные тестирования проходить, пусть и проходит.



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  • 4 | 18.02.2022, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же он трясется за свю крысиную шкуру, аж зубки стучат барабанной дробью. Мачо тля, альфасамец, оказался обыкновенным жалким трусом. Стол, кал, за детей уже взялся, надеется править(грабить) вечно, вопреки желанию народа, но чувствует паразит, что народ распробовал уже , что в место халвы он им подсовывал какшки.



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2

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  • 5 | 18.02.2022, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы в засос до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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1

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  • 6 | 18.02.2022, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь никто и ни когда не играл в Халфу. Дети играют и знают на что это похоже. Добро пожаловать в Сити 17. Вы его выбрали или его выбрали за вас..
При чем они видят и знают, как живут их свестники на загнивающем и понимают, что здесь, под руководством Пут Ыына у них нет будущего.



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  • 7 | 18.02.2022, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Готовят узаконенный переход на рабовладельческую формацию государства.
Детей хотят поделить на три группы:
на тех, кого без проблем можно сделать рабом;
на тех кто будет сопротивляться
на тех кто жаждет взять кнут (швабру, кипятильник) и готов без промедления стать надсмотрщиком, активистом-разработчиком чтобы опустить сопротивляющихся до статуса раба.
Рабства жаждет олигархат, они не видят смысла в прогрессе России в мире, им нужны рабы обслуживать нефтевышки и газовые промыслы.
Почему они не хотят платить за труд?
Потому что Китай давно склонил слабого Путина к распродаже ресурсов за бесценок, Европа и США не хотят дальше торговать с непредсказуемой путинской Россией, где считают нормой нарушение прав человека, а сами россияне борьбу за свои права считают ненужным делом.
Вот так - китайцы платят мало, другие не хотят иметь дело с деградирующим обществом,
для выживания олигархов, миллиардеров, министров, депутатов, чиновников и силовиков нужны бесплатные рабочие, их спасет только обращение наших детей в рабство, чтоб продавать ресурсы в Китай за бесценок, взамен получать по бартеру телевизоры, шмотки, полицейские дубинки, швабры ,кипятильники , ширпотреб первой необходимости элитные товары для привилегированных чиновников
и они уже ДЕТЕЙ начали тестировать: кого поработить ,кого сломать, кто будет ломать .
Вспомните - 17 апреля 1975 года для Пномпеня: порабощение и выселение её граждан произошло ВНЕЗАПНО, и никто не мог представить что страну Камбоджу разрушат руками ДЕТЕЙ.



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2

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  • 8 | 18.02.2022, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.02.2022, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я
.........................................
.............................
====================
Что за псих каждый раз одним и тем же бредом засирает УЖ?
Неужели и модер из числа идиотов, публикует никчемную нечитаемую информацию?



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  • 9 | 18.02.2022, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 18.02.2022, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же он трясется за свю крысиную шкуру, аж зубки стучат барабанной дробью. Мачо тля, альфасамец, оказался обыкновенным жалким трусом. Стол, кал, за детей уже взялся, надеется править(грабить) вечно, вопреки желанию народа, но чувствует паразит, что народ распробовал уже , что в место халвы он им подсовывал какшки.
___________________
А кто такой народ? Огласите весь список, пожалуйста!



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2

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  • 10 | 18.02.2022, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.02.2022, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Здесь никто и ни когда не играл в Халфу. Дети играют и знают на что это похоже. Добро пожаловать в Сити 17. Вы его выбрали или его выбрали за вас..
При чем они видят и знают, как живут их свестники на загнивающем и понимают, что здесь, под руководством Пут Ыына у них нет будущего.
=================
Неужели думаешь наши подростки глупее тебя и хотят вырасти такими, какими обрисовал янки известный сатирик "на загнивающем" "Ну тупыеее"



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3

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  • 11 | 18.02.2022, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.02.2022, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же он трясется за свю крысиную шкуру, аж зубки стучат барабанной дробью. Мачо тля, альфасамец, оказался обыкновенным жалким трусом. Стол, кал, за детей уже взялся, надеется править(грабить) вечно, вопреки желанию народа, но чувствует паразит, что народ распробовал уже , что в место халвы он им подсовывал какшки.
_______________________
Вот почему кто ни попадя говорит от имени народа, прикрывается народом?
Ты, случайно, не из этого народа будешь:

https://yandex.ru/video/preview/?text=народ%20хочет%20разобр
аться%20что%20к%20чему&path=wizard&parent-reqid=164518581624
1920-3916894476167570177-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-
8555&wiz_type=vital&filmId=13466276772955744416



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0

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  • 12 | 18.02.2022, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чем проблема-то? Если не согласны, то не давайте согласия, тем более, что этот опрос анонимный.



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  • 13 | 18.02.2022, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.02.2022, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Готовят узаконенный переход на рабовладельческую формацию государства.
Детей хотят поделить на три группы:
на тех, кого без проблем можно сделать рабом;
на тех кто будет сопротивляться
на тех кто жаждет взять кнут (швабру, кипятильник) и готов без промедления стать надсмотрщиком, активистом-разработчиком чтобы опустить сопротивляющихся до статуса раба.
Рабства жаждет олигархат, они не видят смысла в прогрессе России в мире, им нужны рабы обслуживать нефтевышки и газовые промыслы.
Почему они не хотят платить за труд?
Потому что Китай давно склонил слабого Путина к распродаже ресурсов за бесценок, Европа и США не хотят дальше торговать с непредсказуемой путинской Россией, где считают нормой нарушение прав человека, а сами россияне борьбу за свои права считают ненужным делом.
Вот так - китайцы платят мало, другие не хотят иметь дело с деградирующим обществом,
для выживания олигархов, миллиардеров, министров, депутатов, чиновников и силовиков нужны бесплатные рабочие, их спасет только обращение наших детей в рабство, чтоб продавать ресурсы в Китай за бесценок, взамен получать по бартеру телевизоры, шмотки, полицейские дубинки, швабры ,кипятильники , ширпотреб первой необходимости элитные товары для привилегированных чиновников
и они уже ДЕТЕЙ начали тестировать: кого поработить ,кого сломать, кто будет ломать .
Вспомните - 17 апреля 1975 года для Пномпеня: порабощение и выселение её граждан произошло ВНЕЗАПНО, и никто не мог представить что страну Камбоджу разрушат руками ДЕТЕЙ.
_______________________
Эх ма!
Это ж какая крутая дурь употреблена аффтором поста! Ужас!
Аффтор! А ты не пробовал читать книги по истории, по философии истории, просто по философии? Не пробовал? Так не пиши о том, в чём не понимаешь! Пиши про кошечек, про алкоголиков... про то, что ты хоть немного знаешь и в чём хоть немного понимаешь!



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  • 14 | 18.02.2022, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.02.2022, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.02.2022, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же он трясется за свю крысиную шкуру, аж зубки стучат барабанной дробью. Мачо тля, альфасамец, оказался обыкновенным жалким трусом. Стол, кал, за детей уже взялся, надеется править(грабить) вечно, вопреки желанию народа, но чувствует паразит, что народ распробовал уже , что в место халвы он им подсовывал какшки.
___________________
А кто такой народ? Огласите весь список, пожалуйста!
=================
Ну, за народ!
https://yandex.ru/video/preview/?text=народ%20хочет%20разобр
аться%20что%20к%20чему&path=wizard&parent-reqid=164519535016
1447-4295804769446659666-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-
5224&wiz_type=vital&filmId=2760489787312787966



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  • 15 | 18.02.2022, 19:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72028 | Рейтинг: +11367,2
«Канского подростка» Никиту Уварова в СИЗО поставили на учет как склонного к экстремизму
Об этом сообщил адвокат его адвокат Владимир Васин, — передает Znak.com

Васин рассказал, что настроение подростка «лучше, чем он думал». «Никита чувствует себя нормально, хочет учиться, изучать историю, язык, литературу, также он написал заявление о допуске к труду», — сказал адвокат.
_________________________________________________
Пуйло подростка не просто на 5 лет закатал, но сразу же приказал создать для него невыносимые условия - чтобы сломать его - ни в чем неповинного, но не сломленного!
И тут же взялся за всех подростков разом - вот такими тестами.



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  • 16 | 18.02.2022, 19:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8916 | Рейтинг: +2124,5
В Минобре ответили журналистам: «Данная диагностика, которая вызвала много вопросов у родительского сообщества, была согласована в рамках проведения рабочей группы, после обсуждения с представителями кафедр психологии БГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, ИРО РБ, а также приглашенными педагогами и психологами общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования».
______________________________________________
Список представителей кафедр, педагогов и психологов в студию!
Народ должен знать своих "героев", чтобы в будущем вручить заслуженные "награды"
Так-же неплохо-бы было озвучить и их реальные "трудовые доходы".



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  • 17 | 18.02.2022, 19:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72028 | Рейтинг: +11367,2
ПРОВОКАТОРЫ НА ЗАРПЛАТЕ

Пока в Сети обсуждают приговор школьникам из Красноярского края, одного из которых на пять лет отправили в колонию за "обучение в целях осуществления террористической деятельности" из-за чата в игре Mайнкрафт, почти незамеченным проходит суд над школьниками из Саратова. По версии ФСБ, они готовили массовое убийство. Обвинения строятся на показаниях секретной свидетельницы, которую родители подсудимых считают провокатором и агентом спецслужб.

далее

https://www.svoboda.org/a/31708507.html

одним детям ломают жизнь, других попросту запугивают.



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4

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  • Эксперт
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  • 18 | 18.02.2022, 19:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72028 | Рейтинг: +11367,2
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.



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  • Наблюдатель
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  • 19 | 18.02.2022, 19:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8916 | Рейтинг: +2124,5
Эти "педагоги" и "психологи" переплюнули своих коллег образца 1937-го года...
Одного не учли, на дворе 21-й информационный, высокотехнологичный век, и мировоззренчески дети сформировались в условиях относительной свободы, и железный (информационный) занавес невозможен в принципе. Имена "героев" педагогического "фронта" будут обязательно названы...



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  • 20 | 18.02.2022, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.02.2022, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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А кто такой народ? Огласите весь список, пожалуйста!

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Изволь по списку - Финны, норвежцы, исландцы, австрийцы, немцы, американцы. Сам продолжишь. Тут ты прав, народ у нас никто, покорное запуганное стадо, усилиями злобных гадких карликов. Ты сравни лица в начале перестройки и сейчас, разница ужасающая. Люди не живут, а выживают, будущее неопределено и страшит. Конечно те, кто устроился рылом в бюджетной кормушке им все нипочем и могут юродствовать и веселиться здесь. Не понимая, что медному тазу похер, накроет всех.



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