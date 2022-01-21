Осторожно, путинизм подбирается к вашим детям

Будут репрессии в отношении детей? В Уфе матери испугались тестирования школьников на склонность к экстремизму.В блогосфере Уфы возмутились бланкам, которые раздают школьникам.В Уфе блогеры выразили обеспокоенность и возмущение тем, что их дети вынуждены заполнять некие тесты «на склонность к экстремизму». Тестирование должно определить «уровень толерантности» детей. Родителям тест не показывают, однако присылают бланки на согласие.Наталья Павлова, экс-главред «Коммерсант-Уфа», как мать школьника, написала пост возмущения по этому поводу. В своей публикации она проанализировала бланк согласия родителей и краткую информацию, которая была предоставлена родителям.– В школах Уфы проводится тестирование, как нам коротко объяснили, на «уровень толерантности». В бланке согласия, который дали на подписание родителям, указано, что цели тестирования им разъяснены, вопросов не возникло, но на самом деле вопросов миллион, и классного руководителя просто жаль ими мучить. Поэтому вопросы к Министерству образования и науки Республики Башкортостан. Сам тест родителям предоставлен не был, а предоставленная краткая «информация для родителей» лично меня смущает.Цель исследования, обратите, плиз, внимание на лексические обороты министерства, – едва ли не из уголовного права, а именно – !!! – «выявление ЛИЦ из числа обучающихся… НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА…» И это работа с несовершеннолетними детьми от 13 лет?!Павлова задала вопросы к министру образования Башкирии – Айбулату Хажину:– Исследуется, извините, толерантность к чему? Если судить по лексике разъяснений, то не исключено, что и к репрессиям в отношении идеологических врагов? Какой такой «диагностический инструментарий» вы там используете в отношении граждан Российской Федерации, не имеющих ни паспорта, ни права голоса, ни права подписи и, по сути, детей, Министерство образования и науки Республики Башкортостан? Кто и как будет внесен в список «уязвимых воздействию… ЛИЦ»? (Кстати, вам бы специалиста по русскому языку в канцелярию – тут явно что-то со склонением). Какие действия вы планируете предпринять в отношении этой группы детей дальше? Какая еще профилактика? Айбулат Хажин, вы уверены, что верно определили целевую аудиторию, инструментарий и главное – цель такого тестирования?Ранее о таких бланках говорила блогер и художник Айгуль Рашитова. Она удивилась таким фразам из тестирования: «Люди, у которых нет планов преобразовать наше общество, кажутся мне странными»; «В наше время требуются увлеченные романтики и энтузиасты»; «Нашему народу нужно меньше рассуждать, а больше заниматься делом»; «Никому не интересны переживания разных интеллигентов»; «Во время просмотра фильма вы иногда плачете»; «Вам очень нравится участвовать в художественной самодеятельности».Еще ранее общественник из Чекмагушевского района Руслан Нуртдинов выкладывал бланк, который дали его детям в школе. «Порвал, выбросил, сам прослежу», – написал он.В Минобре ответили журналистам: «Данная диагностика, которая вызвала много вопросов у родительского сообщества, была согласована в рамках проведения рабочей группы, после обсуждения с представителями кафедр психологии БГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, ИРО РБ, а также приглашенными педагогами и психологами общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования».