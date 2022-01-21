Ватники, принимайте голодранцев-дармоедов!

Из-за роста числа беженцев из Донбасса глава Ростовской области Голубев ввел в регионе режим ЧС.Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном заявил, что «считает целесообразным» ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе с 10 утра 19 февраля. Чуприян назвал решение правильным.«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал Голубев. Правительство региона перешло на круглосуточный режим работы, добавил он.Власти ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о начале эвакуации в Россию мирных граждан, в первую очередь, женщин, детей и пожилых людей. На этом фоне Ростовская область ввела режим повышенной готовности. В регионе создали пункты временного размещения на базах отдыха, в санаториях и оздоровительных лагерях, куда поселят беженцев.В российский регион для помощи в организации приема беженцев направились врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.Также первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что регион получил из федерального бюджета 5 млрд руб. на помощь эвакуированным жителям Донбасса.Врио главы МЧС Александр Чуприян поручил определить регионы, готовые разместить беженцев. Помимо Ростовской области о готовности принять жителей Донбасса заявили в Крыму, Челябинской, Пензенской, Калужской и Владимирской областях.По данным МЧС ДНР, в Россию эвакуировали более 6,6 тыс. человек, в том числе более 2,4 тыс. детей. В ЛНР формируется организованная колонна для эвакуации 10 тыс. человек.Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. каждому беженцу из Донбасса. Средства будут выделены из резервного фонда страны.***Также приезжие смогут занять освободившиеся рабочие места.Своим мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделился член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Депутат пояснил, что пандемия существенно сократила население нашей страны.«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям».О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 26 регионов России. Всего эвакуировать в Россию планируют около 700 000 жителей, каждому из них будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Перечисление может начаться уже 19 февраля.По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в стране зафиксировано 344 755 смертей от коронавируса.