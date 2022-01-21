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Ватники, принимайте голодранцев-дармоедов!

  • Опубликовано: РБК | 19.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 43195 | Комментарии: 4
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Из-за роста числа беженцев из Донбасса глава Ростовской области Голубев ввел в регионе режим ЧС.

Ватники, принимайте голодранцев-дармоедов!


Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном заявил, что «считает целесообразным» ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе с 10 утра 19 февраля. Чуприян назвал решение правильным.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал Голубев. Правительство региона перешло на круглосуточный режим работы, добавил он.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о начале эвакуации в Россию мирных граждан, в первую очередь, женщин, детей и пожилых людей. На этом фоне Ростовская область ввела режим повышенной готовности. В регионе создали пункты временного размещения на базах отдыха, в санаториях и оздоровительных лагерях, куда поселят беженцев.

В российский регион для помощи в организации приема беженцев направились врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что регион получил из федерального бюджета 5 млрд руб. на помощь эвакуированным жителям Донбасса.

Врио главы МЧС Александр Чуприян поручил определить регионы, готовые разместить беженцев. Помимо Ростовской области о готовности принять жителей Донбасса заявили в Крыму, Челябинской, Пензенской, Калужской и Владимирской областях.

По данным МЧС ДНР, в Россию эвакуировали более 6,6 тыс. человек, в том числе более 2,4 тыс. детей. В ЛНР формируется организованная колонна для эвакуации 10 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. каждому беженцу из Донбасса. Средства будут выделены из резервного фонда страны.

РБК

***

В Госдуме предложили передать беженцам из Донбасса жильё умерших от коронавируса россиян

Также приезжие смогут занять освободившиеся рабочие места.

Своим мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделился член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Депутат пояснил, что пандемия существенно сократила население нашей страны.

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям».

О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 26 регионов России. Всего эвакуировать в Россию планируют около 700 000 жителей, каждому из них будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Перечисление может начаться уже 19 февраля.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в стране зафиксировано 344 755 смертей от коронавируса.

Говорит Москва






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  • 1 | 19.02.2022, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дак Путин "вторгся" или нет? Все мировое сообщество ждет "вторгненя" но в Украине говорят что воюет с РФ уже 8 лет.



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  • 2 | 19.02.2022, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сочинитель здешних заголовков и раньше с головой не дружил, но это уж совсем как-то откровенно не по людски кровожадно.
Кухарка, ты что-ли на полставки здесь куролесишь?



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  • 3 | 19.02.2022, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАТО будет биться с нами до последнего украiнця, но кадыровцы все равно победят.



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  • 4 | 19.02.2022, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нарьян мар, нарьян мар, нюрнберг, нюрнберг. Гуси гуси гаага га.



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