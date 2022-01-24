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Путинская стабильность: Новые граммы, литры, килограммы

  • Опубликовано: РБК | 20.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 18166 | Комментарии: 1
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Еда измельчала. Производители оптимизируют размер упаковки.

Путинская стабильность: Новые граммы, литры, килограммы


Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей.

О том, что производители стали все чаще уменьшать объем упаковки продуктов, рассказал источник “Ъ” в одной из розничных сетей. По его словам, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г, тогда как ранее продукт поставлялся по 85 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г, «Макфа» ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л, рассказывает он.

Кроме того, уточняет собеседник “Ъ”, Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г, которые ранее продавались по 85 г. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 г до 112 г, сливочного масла — с 180 г до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г, рассказывает он.

По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объемов.

В сети «Верный» подтвердили, что в январе Nestle уменьшила вес некоторых позиций шоколадных батончиков Nesquik на 10 г, до 90 г. Кроме того, смену литража заявляли Danone и другие производители молочных продуктов. Сокращение упаковки не влияет на конечную цену для покупателя, она остается прежней, подчеркнули в сети. Так производители сдерживают цены в условиях роста себестоимости. Как сообщала партнерам Danone, сухое обезжиренное молоко подорожало на 35%, до 250 руб. за 1 кг, а в первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье вырастут еще на 17% (см. “Ъ” от 31 января).

В «Верном» говорят, что снижение объема упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» заявили, что не фиксируют случаев сокращения объема продуктов в последнее время. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», Auchan на вопросы не ответили.

Сокращение объемов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Так, вместо бутылок объемом 1 л чаще распространен формат 0,9 л, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью.

В Heineken отмечают, что это вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения. Ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии, тогда как средняя стоимость 1 л пива выросла к прошлому году, добавляют в AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra, «Клинское»).

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и др.) говорят, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счет изменения конструкции, уменьшения толщины и т. д. А стоимость упаковочных материалов растет. Так, цены на картон по итогам 2021 года выросли на 50–60% (см. “Ъ” от 17 февраля). Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что фасовка в небольшую упаковку на одну порцию отвечает мировым трендам в производстве продуктов питания и запросу потребителей. В Nestle, Mars, Danone, PepsiCo и «Макфе» комментарий не предоставили.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

По его словам, для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии, рискуя потерять часть аудитории, указывает эксперт. Как отмечает господин Поповичев, оптимизация объема также имеет предел и, возможно, производители ради сокращения издержек будут сразу вводить больше разных форматов упаковок.

Коммерсант






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  • 1 | 20.02.2022, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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