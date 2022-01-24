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«Русский мир» из кармана рабского населения

  • Опубликовано: Facebook | 21.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 13740 | Комментарии: 19
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С проектом «Спасем русских от войны» все было хорошо на бумаге. Колонны с беженцами едут спасаться в Россию. Детей и женщин расселяют в лагерях и домах отдыха, МЧС оказывает всю необходимую помощь, регионы соревнуются, кто сколько беженцев готов принять. Но внезапно оказалось (какой сюрприз), что глубинный народ не очень оценил картинки с беженцами, а особенно не оценил новости про выделением им вертолетных денег. Как мы помним, во время начала пандемии нам всем объясняли, что никаких вертолетных денег не бывает, у нас тут не Америка и не Европа, а раздача бабла просто за то, что ты есть — это чуждые нам ценности.

«Русский мир» из кармана рабского населения


Проект с беженцами в другой ситуации мог бы сплотить народ, объединить его против условного врага, но что-то начинает идти не так. Все наложилось на общую усталость, падение доходов и смутные перспективы начала глобальной войны и санкций. Пока россиянин думал, как накопить денег, чтобы отдать кредит или хотя бы купить ребенку новые ботинки, сытые морды депутатов решили, что россиянин готов отдать свою 13 зарплату за русский мир.

Пропагандисты сейчас пытаются подлатать этот пиар-корабль, рассказывая, что только бандеровцы и западные прихвостни могут не сопережиавть беженцам. Я даже видел удивительный тезис «чего вы переживаете, им дадут не ваши деньги, а бюджетные миллиарды». Но работает слабо. Достаточно просто зайти в любой региональный паблик и почитать комменты. От Калининграда до Владивостока народ спрашивает: «Что за хуйня?»

Сегодня мы наблюдаем второе масштабное недопонимание Кремля и избирателей за посленее время. И если быстро не удастся объяснить, зачем оно все надо, проект с миллионом беженцев будет оперативно свернут, как свернули проект с QR кодами. По крайней мере свернуть его медийную часть.

Илья Варламов, Facebook






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  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 21.02.2022, 04:41 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8921 | Рейтинг: +2125,1
Путину надоела Россия - Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной:

https://www.youtube.com/watch?v=iXOcuzQjzdo



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  • Гость
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  • 2 | 21.02.2022, 05:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
глубинный народ не очень оценил картинки с беженцами

------------------------

Не наговаривай напраслины. Беженцам нужна помощь здесь и сейчас, они просят помощи не от хорошей жизни. Там стреляют, им нужно переждать.

Как бы наш "глубинный народ" ни критиковал власть - вначале нужно помочь.



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7

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  • Эксперт
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  • 3 | 21.02.2022, 07:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72032 | Рейтинг: +11366,8
А те - как раз и едут за деньгами - особенно многодетные:

– Мне бы только отметиться у МЧС или еще у кого надо в этом санатории, чтобы уехать. У меня муж на машине в Ростовской области, и он за нами приедет. Но я не могу с четырьмя детьми сейчас просто так все бросить и уехать, – рассказала женщина с маленьким ребенком на руках.

– А почему вы не можете уехать сейчас?

– Мы должны обязательно отметиться. Без этого нам не дадут 10 тысяч, что Путин обещал.
______________________________
Ну кто бы не поехал ради 50 тысяч?! Но получили их только 700 человек, попавших в неотапливаемых корпусах оздоровительного ЛЕТНЕГО лагеря "Котлостроитель", остальных оставили сидеть в автобусах, пригрозив, невыплатой 10 тысяч, если они покинут автобусы.
В результате:
Эвакуированные жители непризнанных ДНР и ЛНР почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах
Места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты



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  • 4 | 21.02.2022, 07:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зажравшийся мажорик москвич блогер Варламов рассказывает глубинному наррду о том что чувствует глубинный народ. Это анекдот?



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  • Эксперт
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  • 5 | 21.02.2022, 07:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72032 | Рейтинг: +11366,8
По словам беженки из Углегорска (она отказалась назвать свою фамилию), их семью разместили в одной комнате, а потом подселили чужого человека, что очень неудобно. В помещениях нет горячей воды. Кормить прибывших с вечера людей начали только с девяти часов утра следующего дня. Поэтому усталые и голодные люди ходили в ближайший деревенский магазин и покупали себе продукты, напитки, сигареты. Никто из местных жителей к ним не пришел.

"Такое ощущение, что люди нас боятся, все будто вымерли", – жаловалась пожилая беженка Любовь Васильева
________________________________________
Для гэбёшек - специально.
Никто не пришел, ничего не принес. А "беженцы" так расчитывали, что их местные завалят едой, одеждой, обувью....

Люди не боятся, конечно, люди не верят в их "несчастья", в опасность нападения укров, зато все ох-уели от раздачи вертолетных денег, особенно пенсы, которым сказали - инфляция 8,4%, вот вам 8,6% прибавки - и ни в чем себе не отказывайте! Хотя даже Наибуллина сказала еще до окончания 2021 года(а перед НГ цены всегда растут в связи с новогодним столом, ушлые торговцы и производители знают, что народ все равно купит - за пустым столом НГ втречать не будут) про двузначность цифры инфляционного роста.
Ничо-ничо - не долго уже ждать победы холодильника над телевизором.



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  • 6 | 21.02.2022, 08:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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  • 7 | 21.02.2022, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты бы отделяла своих мух от наших котлет. Конечно, можно надёргать фактов брюзжания людей, народишко испоганился за время буржуинства. Вы же индивидуализм провозгласили национальной идеей. Но ничо, блять. Вы - не "глубинный народ", не тешьте себя. Вы - пена, всплывшая из глубин.



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  • 8 | 21.02.2022, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы о Путине!?
Да, пена вытаскивает вверх осадок! Процесс называется флотация.
На народном язе примитивнее: "Г...но не тонет"!
Хотя.
Скажи кто твой друг, я скажу кто ты!



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  • 9 | 21.02.2022, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 21.02.2022, 07:53 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1821 | Рейтинг: +388,6
Ну если обнуленыш недомерок то и еда недомерная. Пукинский литр, кило все по 0.9. Хлеб тот вообще по 0.4. А рубль так совсем по 0.08 бакса.Обмельчало все кроме гонора пропагандонов. Но ватники типа Чирика не отходят от зомбоящика, который трындит что продукты и зарплаты обмельчали из за Омерики.
____________________________________________________________
_____________________________

Поговаривают в кремле у стульев все ножки упилены. Иначе ножки альфасамца до пола не достают, сучит ножками то.



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  • 10 | 21.02.2022, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотя.
Скажи кто твой друг, я скажу кто ты!

============

Ну скажи, скажи. "Мои друзья хоть не в болонье..." Но они - за СОЦИАЛИЗМ.
ВВП среди них не числится. Но поскольку он собирает земли и народы разгромленного СССР - не возражаю. Даже требую продолжения этого "банкета". Потом скорректируем дальнейший социально-экономический и политический курс.



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  • 11 | 21.02.2022, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Процесс "собирания народов и земель" усложнён следующими факторами:

- Наличием 5-й колонны;

- наличием прозападного лобби на самых верхних эшелонах власти;

- наличием русофобии как внутри, так и вовне;

- наличием олигархического строя, где народ всегда на задворках.

Можно продолжить, но эти факторы, на мой взгляд, определяющие.



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  • 12 | 21.02.2022, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Лучами красит солнышко стальное полотно.
Без устали, без устали смотрю, смотрю в окно...
Леса, равнины русские, пригорки да кусты,
Платформы деревянные, железные мосты...

Любимая, знакомая, широкая, зелёная,
Земля родная - Родина! Привольное житье!
Эх, сколько мною езжено, эх, сколько мною видано,
Эх, сколько мною пройдено! И все вокруг - моё!"

Так мог сказать и башкир, и тунгус, и друг степей калмык. ДОжили.



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  • 13 | 21.02.2022, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Как передает агентство, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, заявил, что российский лидер сказал своему французскому коллеге, что инициативу о признании ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет.



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  • 14 | 21.02.2022, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять либерасты лихорадочно, со всей своей лютой ненавистью к России, начинают вынюхивать, где и что не так с приемом беженцев, какие ляпы и промахи допустила власть, какие оказываются низменные страсти двигают многодетными матерями, ах ужос, целых 10 тысяч надо успеть получить!
Да, надо, и десятка на дороге не валяется.
Но ведь Киев совершенно никакой помощи не оказывает, своим же, по их словам людям?
А не ошибается тот, кто Пень или Кухарка.



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  • 15 | 21.02.2022, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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российский лидер сказал своему французскому коллеге, что инициативу о признании ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет.

==============

Само собой. Инициатива одобрена Думой, но висит капелькой на кончике... кхм, пера президента. Так что минские соглашения остаются в силе.



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  • 16 | 21.02.2022, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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«Русский мир» из кармана РАБСКОГО населения"
===================
Рабы не мы, рабы либерасты, подкормленные зеленью, одних по крупному, для шикования по заграницам, других по мелочам,на пропитание.Но в последнее время дураков стало меньше, одни после майдана, другие после прекращения подкормки, остаются озлобленные русофобы на службе сатаны, развязавшей войну против Украины, заодно и против России.
Надеюсь, в конце концов, сатана займет свое законное место в преисподней.



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  • 17 | 21.02.2022, 12:26 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 506 | Рейтинг: +7
Нет войне с Украиной!



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  • 18 | 21.02.2022, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чет то далеко от Башкирии ,У нас в Иглино как бы глава Насырова Гузаль вытворяет такое со своим любимым Кононовым днем вроде работает оформляют нелегальные Пгс каръеры за мзду а по вечерам трахаются только шум стоит.Хабиров пока не замечает своей бывшей подруги .забыл как трахал ее прямо в кабинете .Иглинцы просыпайтесь иначе пипец району Башлыку не до нас он после возлияний отдыхает..



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  • 19 | 21.02.2022, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 21.02.2022, 12:26 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 506 | Рейтинг: +7
Нет войне с Украиной!
-----------
Долбоеп



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