Проект с беженцами в другой ситуации мог бы сплотить народ, объединить его против условного врага, но что-то начинает идти не так. Все наложилось на общую усталость, падение доходов и смутные перспективы начала глобальной войны и санкций. Пока россиянин думал, как накопить денег, чтобы отдать кредит или хотя бы купить ребенку новые ботинки, сытые морды депутатов решили, что россиянин готов отдать свою 13 зарплату за русский мир.
Пропагандисты сейчас пытаются подлатать этот пиар-корабль, рассказывая, что только бандеровцы и западные прихвостни могут не сопережиавть беженцам. Я даже видел удивительный тезис «чего вы переживаете, им дадут не ваши деньги, а бюджетные миллиарды». Но работает слабо. Достаточно просто зайти в любой региональный паблик и почитать комменты. От Калининграда до Владивостока народ спрашивает: «Что за хуйня?»
Сегодня мы наблюдаем второе масштабное недопонимание Кремля и избирателей за посленее время. И если быстро не удастся объяснить, зачем оно все надо, проект с миллионом беженцев будет оперативно свернут, как свернули проект с QR кодами. По крайней мере свернуть его медийную часть.
Илья Варламов, Facebook
«Русский мир» из кармана рабского населения
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