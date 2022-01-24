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Главный «моральный недоумок» Башкирии всем известен

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Всеволод Спивак: Хабиров назвал тех, кто выступает против помощи беженцам из Донбасса «моральными недоумками».

Главный «моральный недоумок» Башкирии всем известен


Хабиров назвал тех, кто выступает против помощи беженцам из Донбасса «моральными недоумками».

Может они таковыми и являются.. а может, те, кто против того, чтобы Башкирия тратила бюджетные деньги на нужды беженцев имеют право так думать после того как региональная власть не нашла деньги на инсулиновые помпы для своих детей и на достойные заработные платы фельдшерам.
я не об этом...

Почему язык официальной власти деградировал до более низкого уровня, чем язык дворовых разборок? Если честно, при базовом высшем образовании и уважении к своему личному статусу (я уже не мечтаю об уважению к «челяди» и к «крепостным») немножко приложив усилия для формирования пары предложений, можно выразить все те же мысли красиво и в приличной форме.

Использование примитивно-детсадовских «обзывалок» — это в первую очередь неуважение к своему личному, персональному статусу. Но это и неуважение к должности «Главы Республики» которая все же несет в себе определенную сакральность и символичность. Ну не может сакральность высшего должностного лица Республики совмещаться с таким сленгом.

Меня, если честно, передергивает, когда я слышу от дипломатов и высших чиновников «пацан сказал — пацан сделал», «насрать», «барыга», «моральные недоумки».. Хотя, возможно, это возраст и я стал по старчески зануден. Может так и надо.

Всеволод Спивак, Эхо Москвы

***

Хабиров назвал «моральными недоумками» тех, кто выступает против помощи беженцам из Донбасса

Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил жителей Башкирии, которые готовы оказать помощь беженцам из Донбасса, и пожурил тех, кто оказался негостеприимен.

На странице Хабирова уже развернулись словесные баталии между противниками приема беженцев и теми, кто готов оказать помощь. Так, люди писали о том, что «самим есть нечего», а также вспомнили про 2014 год, где якобы беженцы были недовольны качеством оказываемой помощи.

– Моральных недоумков тоже много встречается, но их в меньшинстве, и мы на них смотрим с жалостью и недоумением, – прокомментировал Радий Хабиров.

Завтра в республику в пункт временного размещения прибудут около 2000 человек. Хабиров заявил, что Башкирия не смогла остаться в стороне и не могла не предложить кров беженцам из ДНР и ЛНР. По словам главы региона, сил и средств республики должно хватить. Он поручил ответственным за санаторно-курортное лечение обеспечить здравницы для приема людей, «чтобы не страдали люди».

К слову, мы поговорили с уфимцами, которые готовы принять беженцев у себя дома, и узнали, почему они на это пошли.

ПроУфу






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  • 1 | 21.02.2022, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
значит опять ветеранам всё урежут



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  • 2 | 21.02.2022, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было моральных недоумков с Эха Мацы назвать козлами. И правильно и интеллигентно.



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  • # 3 | 21.02.2022, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 21.02.2022, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо всегда всё называть своими именами и "моральных недоумков" тоже! Очень Опытный



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5

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  • 5 | 21.02.2022, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще какого х....я вторглись в Украину!
Почему с таким же рвением не помогают нашим больным детям, старикам, инвалидам!
Моральные недоумки млять!!!!



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3

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  • 6 | 21.02.2022, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СЕГОДНЯ В 05:08
ОБЩЕСТВО

В Башкирии суд обязал крупнейших поставщиков тепла снизить плату за отопление
Верховный суд РБ встал на сторону граждан

Компания «Башкирские распределительные тепловые сети» («БашРТС») не смогла доказать в суде, что не обязана проводить перерасчет и уменьшать плату за поставленное тепло жителям республики. Ранее такое решение вынес Орджоникидзевский суд Уфы. Тепловой гигант решил обжаловать этот вердикт в апелляционной инстанции, но и Верховный суд РБ встал на сторону граждан.

Напомним, в декабре 2020 года сотни жителей обратились с жалобами на завышенные счета за отопление. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ресурсоснабжающая компания нарушила условия договоров теплоснабжения, поэтому жители многоквартирных домов получили некачественную коммунальную услугу и необоснованное завышение начислений за отопление.

- Так, действия «БашРТС» признаны незаконными, на компанию судом возложена обязанность произвести перерасчет платы за отопление в сторону уменьшения, - сообщили в прокуратуре РБ. – Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее теплоснабжающая компания отличилась тем, что предложила жителям, недовольным счетами за отопление, платить за горячие батареи в кредит. Позже тепловики отказались от этого заявления и объяснили, что «речь шла исключительно о праве жителей на предоставление рассрочки платежа».

Тем не менее уфимские общественники считают, что в тепловой компании «относятся к подаче тепла как к товару, который надо побольше и подороже продать».

- Мы же считаем, что отопление — это стратегический продукт жизнедеятельности людей, - говорит активист Альберт Рахматуллин. - Поэтому и цена на него должна быть символической.

Г-н Рахматуллин считает, что компания нарушает права потребителей, так как «тепло – это дорогой товар, от которого невозможно отказаться».

— Именно поэтому основное требование — это снижение тарифа, — объясняет он.
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____________________________________________________________
__ Информация к сведению! Очень Опытный



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  • 7 | 21.02.2022, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики! Я вернулся! Нам снова включили интернет в палате! Ура!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы в засос до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 8 | 21.02.2022, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
________________________
_________Корней, давай отсосем друг у друга по взрослому как в немецком кино! Очень Опытный



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  • 9 | 21.02.2022, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.02.2022, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще какого х....я вторглись в Украину!
Почему с таким же рвением не помогают нашим больным детям, старикам, инвалидам!
Моральные недоумки млять!!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А кто вторгся на Украину? ОБСЕ отрицает присутствие ВС РФ на территории Украины! Санкции только грозятся за вторжение, значит сейчас там нет ВС РФ! Хватит врать, либерастина тупая! Очень Опытный



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  • 10 | 21.02.2022, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди должны помогать попавшим в беду, а кто так не думает, тот хуже, чем недоумок.
Поможем!!!



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  • 11 | 21.02.2022, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
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На «враждебном» Западе разрыв в доходах между руководством и рядовыми сотрудниками не превышает 3,5–4 раза, в Скандинавии — 2,9.
У нас этот показатель выше в десятки, в сотни, а кое-где даже в тысячи раз
.В Польше уровень МРОТ составляет 600 долларов, в Эстонии – 656,
в Литве – 693.
-МРОТ в России уступает даже таким странам, как Сербия (329), Сальвадор (197), Албания (216), Даже в Гондурасе он существенно выше российского: там он составляет 327 долларов против 188 долларов у нас.
Чем делится и как если самим не хватает ?



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  • 12 | 21.02.2022, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 21.02.2022, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На «враждебном» Западе разрыв в доходах между руководством и рядовыми сотрудниками не превышает 3,5–4 раза, в Скандинавии — 2,9.
У нас этот показатель выше в десятки, в сотни, а кое-где даже в тысячи раз
.В Польше уровень МРОТ составляет 600 долларов, в Эстонии – 656,
в Литве – 693.
-МРОТ в России уступает даже таким странам, как Сербия (329), Сальвадор (197), Албания (216), Даже в Гондурасе он существенно выше российского: там он составляет 327 долларов против 188 долларов у нас.
Чем делится и как если самим не хватает ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сколько раз уже либерастным идиотам писали, что указание дохода без расходов ничего не показывает, но они не хотят этого понимать! Очень Опытный



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  • 13 | 21.02.2022, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 21.02.2022, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 21.02.2022, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На «враждебном» Западе разрыв в доходах между руководством и рядовыми сотрудниками не превышает 3,5–4 раза, в Скандинавии — 2,9.
У нас этот показатель выше в десятки, в сотни, а кое-где даже в тысячи раз
.В Польше уровень МРОТ составляет 600 долларов, в Эстонии – 656,
в Литве – 693.
-МРОТ в России уступает даже таким странам, как Сербия (329), Сальвадор (197), Албания (216), Даже в Гондурасе он существенно выше российского: там он составляет 327 долларов против 188 долларов у нас.
Чем делится и как если самим не хватает ?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Сколько раз уже либерастным идиотам писали, что указание дохода без расходов ничего не показывает, но они не хотят этого понимать! Очень Опытный
=========================
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________Постройка сортира во дворе 25 тысяч, раз в 5 лет откачать 4 тысяч, дураки албанцы и поляки срут в квартирах им это в копеечку влетает каждый месяц платить , а я придумал не откачивать набираю в пакеты половником и раздаю патриотически настроенным соседям готовым помочь беженцам и сторонникам плешивого , кто не принимает моего де*меца - тот либераст и иногагент и обтрухальный! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 14 | 21.02.2022, 20:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72033 | Рейтинг: +11366
Геращенко: В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию

В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram. Уточняется, что в Донецке разграблено 56 квартир, а в Макеевке – 42. «Мародеры могли бомбить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки эвакуированных», – говорится в сообщении. Геращенко также добавил, что «украинцев заставляли покинуть свои дома в Донбассе силой».
Утром 21 февраля МЧС РФ заявило, что всего российскую границу пересекли около 61 тыс. беженцев из непризнанных ЛНР и ДНР. На 12:00 часов по Москве режим ЧС из-за наплыва беженцев ввели 6 регионов: Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская области. Режим вводят для активизации соответствующих государственных структур по работе с устройством эвакуированных, объясняют власти регионов.

22 февраля готовится принять 1,5 тыс. беженцев Московская область.
_____________________________________________
МО 1,5 тыщи, а наш СРАдий от жадности 2 тыщи запросил. На бабло слюна закапала.

Ну и комментарии к новости:

Скрепа заработала. Кто бы сомневался. Людей не просто вывезли, обратный въезд закрыт. Депортация скорее, чем "эвакуация" .

а вы думали, для чего хозяев вывозили?
(войдет в историю как БХ - Большой Хапок)

Моторылы потому и гребут в этот регион, что тут можно помародерствовать. Все что умеет этот сброд - грабить, убивать и насиловать.
А кому-то они герои.

Вооружив дебилов и уголовников, дав им власть над регионом, Путен превратил оставшихся жить в когда-то процветающем Донбассе в бесправных заложников.
Такое мог сотворить только негодяй, моральный урод, гнида, кем он и является!
Он Архитектор всего этого безобразия!



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  • Участник
  •  
  • 15 | 21.02.2022, 20:34 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4729 | Рейтинг: -351,3
А я почему-то думал, что моральный урод - это Хабиров со своей кликой, которые жрут, пьют, веселятся, дарят друг другу подарки, отдыхают, лечатся и живут за счёт народа. Качеству их работы может позавидовать любой диверсант враждебной разведки.



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5

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  • Участник
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  • 16 | 21.02.2022, 20:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16267 | Рейтинг: -2247,9
В Польше уровень МРОТ составляет 600 долларов, в Эстонии – 656,
в Литве – 693.
-МРОТ в России уступает даже таким странам, как Сербия (329), Сальвадор (197), Албания (216), Даже в Гондурасе он существенно выше российского: там он составляет 327 долларов против 188 долларов у нас.
_____________________________________
Возьми 188 долларов и езжай в США, там проживи на них.
Или возьми даже 500 долларов и проживи там.
И разве тебя кто-то заставляет помогать? Не хочешь, не надо, а другие помогут.
Или совесть твоя нечистая говорит, что ты хуже людей, которые помогут и ты хочешь, чтобы они стали такими же как ты?



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2

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  • Участник
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  • 17 | 21.02.2022, 20:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16267 | Рейтинг: -2247,9
Сейчас показывали прямую трансляцию Совбеза.
Похоже всё, решение принято.



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  • 18 | 21.02.2022, 21:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 21.02.2022, 20:41 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16266 | Рейтинг: -2247,7
В Польше уровень МРОТ составляет 600 долларов, в Эстонии – 656,
в Литве – 693.
-МРОТ в России уступает даже таким странам, как Сербия (329), Сальвадор (197), Албания (216), Даже в Гондурасе он существенно выше российского: там он составляет 327 долларов против 188 долларов у нас.
_____________________________________
Возьми 188 долларов и езжай в США, там проживи на них.
Или возьми даже 500 долларов и проживи там.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________Корней! Так и делают! Езжают в США живут и тратят.
Но, когда против нескольких высоких чинов в погонах за ложное обвинение против Браудера и убийство Магницкого ввели санкции запретив им въезд в США - какой они непатриотический визг подняли!
Сначала наказали малолетних сирот-инвалидов запретив им быть усыновленными в США.
Генералам за клевету и убийство запретили въезд в США
генералы за это запретили малолетним сиротам инвалидам усыновление в США.
Как это наглядно - ПМЖ для генералов спецслужб и их детей в США - это высочайшая ценность, они мечтали о сладкой старости в США, подальше от России которую они кошмарят здесь и сейчас
Как они взвыли когда им запретили - лгали что это якобы санкции против россиян: добились чтоб россиянам не доставались продукты из Запада, продукты бульдозерами давили, мстили россиянам что их в США не пускают! А я не такой, я как и ты Корней - мы с тобой патриоты, ватники, адепты плешивого, два дырявых валенка пара ни за что не поедем в США, это низко, давай выберемся жарить сосиски на заднем дворе! Очень Опытный



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  • 19 | 21.02.2022, 21:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 21.02.2022, 20:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1372 | Комментарии: 72033 | Рейтинг: +11365,9
Геращенко: В Донбассе начали массово грабить квартиры людей, эвакуированных в Россию
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! И откуда Геращенко про это может знать да ещё с точным количеством, если он не в Донбассе? Сейчас укропропаганда штампует фейки, как пирожки, а ты, тупая либерастка, их жрёшь за обе щёки и причмокиваешь!))) Эвакуация добровольная! Никакой обратный въезд для жителей Донбасса не закрыт: женщины вывозят детей родственникам и возвращаются в свои дома, так как у многих хозяйство, которое не бросишь! Всё-то ты врёшь, либерастная вруша! Очень Опытный



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  • 20 | 21.02.2022, 21:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас показывали прямую трансляцию Совбеза.
Похоже всё, решение принято.
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Корней, решение принято задолго до сегодня, не будь таким наивным. Такие вещи не делаются с кондачка.
Сейчас с обеих сторон работают лучшие умы, супер гении, это как шахматы, кто умнее, тот и победит.
Аналитики и эксперты высочайшего класса работают днем и ночью по обе стороны океана.
Пока все идет как надо, и это радует.
Но до победы еще далеко.
А визги либерастов идут просто фоном, их даже в расчет не берут.



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