Главный «моральный недоумок» Башкирии всем известен

Всеволод Спивак: Хабиров назвал тех, кто выступает против помощи беженцам из Донбасса «моральными недоумками».Хабиров назвал тех, кто выступает против помощи беженцам из Донбасса «моральными недоумками».Может они таковыми и являются.. а может, те, кто против того, чтобы Башкирия тратила бюджетные деньги на нужды беженцев имеют право так думать после того как региональная власть не нашла деньги на инсулиновые помпы для своих детей и на достойные заработные платы фельдшерам.я не об этом...Почему язык официальной власти деградировал до более низкого уровня, чем язык дворовых разборок? Если честно, при базовом высшем образовании и уважении к своему личному статусу (я уже не мечтаю об уважению к «челяди» и к «крепостным») немножко приложив усилия для формирования пары предложений, можно выразить все те же мысли красиво и в приличной форме.Использование примитивно-детсадовских «обзывалок» — это в первую очередь неуважение к своему личному, персональному статусу. Но это и неуважение к должности «Главы Республики» которая все же несет в себе определенную сакральность и символичность. Ну не может сакральность высшего должностного лица Республики совмещаться с таким сленгом.Меня, если честно, передергивает, когда я слышу от дипломатов и высших чиновников «пацан сказал — пацан сделал», «насрать», «барыга», «моральные недоумки».. Хотя, возможно, это возраст и я стал по старчески зануден. Может так и надо.***Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил жителей Башкирии, которые готовы оказать помощь беженцам из Донбасса, и пожурил тех, кто оказался негостеприимен.На странице Хабирова уже развернулись словесные баталии между противниками приема беженцев и теми, кто готов оказать помощь. Так, люди писали о том, что «самим есть нечего», а также вспомнили про 2014 год, где якобы беженцы были недовольны качеством оказываемой помощи.– Моральных недоумков тоже много встречается, но их в меньшинстве, и мы на них смотрим с жалостью и недоумением, – прокомментировал Радий Хабиров.Завтра в республику в пункт временного размещения прибудут около 2000 человек. Хабиров заявил, что Башкирия не смогла остаться в стороне и не могла не предложить кров беженцам из ДНР и ЛНР. По словам главы региона, сил и средств республики должно хватить. Он поручил ответственным за санаторно-курортное лечение обеспечить здравницы для приема людей, «чтобы не страдали люди».К слову, мы поговорили с уфимцами, которые готовы принять беженцев у себя дома, и узнали, почему они на это пошли.