На шею к нищим рабам подкинули голодных тунеядцев

Что ждет нас от признания независимости ЛНР и ДНР – политолог о ключевых рисках.Какими будут санкции Запада? Почему нервничали члены Совбеза? Что будет с автократией в стране?Политолог Дмитрий Михайличенко проанализировал будущие риски признания независимости ЛДНР. Если коротко, то худшее еще предстоит.Несколько факторов риска. Основные:Внешнеполитический. Угроза войны усиливается. Масштаб угроз и претензий к Украине слишком массивный. Мы не в стадии конфронтации, мы в парадигме конфронтации, из которой нет мягкого выхода.Внутриполитический. Беспокоюсь, как бы порядки, господствующие в ДНР и ЛНР, не экстраполировались на всю Россию. А в этих, уже признанных республиках, порядки дисциплинарные и очень жесткие.Санкционно-экономический. Никаких мягких санкций не будет. США сознательно действовали на вытеснение России с европейского энергетического рынка. Это привычная конкуренция для мир-системы, в которой бывают свои победители и свои побеждённые. Про Северный поток-2 можно забыть. И, если так пойдет, про европейские рынки России также придется забыть.Ковидокризисный. Пандемия углубляет те противоречия, которые были до нее. Кризис вокруг Украины это также показал.Автаркический. Если будет война, мы получим жесткую внутреннюю автаркию в стране, которая будет дрейфовать к изоляции и смене цивилизационного курса из почти проевропейского на антизападный. Впрочем, страна и так уже к этому дрейфует.Евросоюз и США уже заявили, что ответят секциями против всех, кто причастен к признанию ДНР и ЛНР. То есть речь идёт о персональных санкциях против всего руководства России. Это требует утончений, но ситуация выглядит очень серьезной. Собственно, поэтому на Совбезе все и нервничали. Понимали, что их лично ждёт.Для руководства Украины – это если не победа, то существенное облегчение. Они очень рады спихнуть с себя этот груз.P.S. Не стоит думать, что самое худшее произошло, и это признание «меньшее зло». Вовсе нет. Худшее ещё предстоит.