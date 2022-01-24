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На шею к нищим рабам подкинули голодных тунеядцев

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 17665 | Комментарии: 30
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Что ждет нас от признания независимости ЛНР и ДНР – политолог о ключевых рисках.

На шею к нищим рабам подкинули голодных тунеядцев


Какими будут санкции Запада? Почему нервничали члены Совбеза? Что будет с автократией в стране?

Политолог Дмитрий Михайличенко проанализировал будущие риски признания независимости ЛДНР. Если коротко, то худшее еще предстоит.

Несколько факторов риска. Основные:

Внешнеполитический. Угроза войны усиливается. Масштаб угроз и претензий к Украине слишком массивный. Мы не в стадии конфронтации, мы в парадигме конфронтации, из которой нет мягкого выхода.

Внутриполитический. Беспокоюсь, как бы порядки, господствующие в ДНР и ЛНР, не экстраполировались на всю Россию. А в этих, уже признанных республиках, порядки дисциплинарные и очень жесткие.

Санкционно-экономический. Никаких мягких санкций не будет. США сознательно действовали на вытеснение России с европейского энергетического рынка. Это привычная конкуренция для мир-системы, в которой бывают свои победители и свои побеждённые. Про Северный поток-2 можно забыть. И, если так пойдет, про европейские рынки России также придется забыть.

Ковидокризисный. Пандемия углубляет те противоречия, которые были до нее. Кризис вокруг Украины это также показал.

Автаркический. Если будет война, мы получим жесткую внутреннюю автаркию в стране, которая будет дрейфовать к изоляции и смене цивилизационного курса из почти проевропейского на антизападный. Впрочем, страна и так уже к этому дрейфует.

Евросоюз и США уже заявили, что ответят секциями против всех, кто причастен к признанию ДНР и ЛНР. То есть речь идёт о персональных санкциях против всего руководства России. Это требует утончений, но ситуация выглядит очень серьезной. Собственно, поэтому на Совбезе все и нервничали. Понимали, что их лично ждёт.

Для руководства Украины – это если не победа, то существенное облегчение. Они очень рады спихнуть с себя этот груз.

P.S. Не стоит думать, что самое худшее произошло, и это признание «меньшее зло». Вовсе нет. Худшее ещё предстоит.

ПроУфу






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  • Гость
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  • 1 | 22.02.2022, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из за амбиций одного неадекватного, больного человека, будет страдать как минимум население двух стран, а к чему эта мутотень приведет в конечном итоге,- страшно подумать.....



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3

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  • Эксперт
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  • 2 | 22.02.2022, 12:38 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41192 | Рейтинг: +5067,7
Наш командир всё время мутит воду и всех пугает. Выглядел вчера очень хреново. Переживаю, как бы не надорвался. Что тогда будет?



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  • 3 | 22.02.2022, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин все делает правильно. Россия увеличивается территориально. А это так надо всем жителям нашей страны. Разве не так? Попробуйте обзавестись дачным участком. Цены ведь бешеные. А если Россия территориально увеличится земля станет дешевле.



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  • Участник
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  • 4 | 22.02.2022, 12:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4730 | Рейтинг: -351,3
Ну всё, наконец-то признали братушек. Теперь заживём в любви и согласии как сыр в масле.

Надо бы все территории Луганской и Донецкой областей забрать полностью, они тоже хотят в Россию матушку.



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7

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  • 5 | 22.02.2022, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хуже уже не будет , мы и так долго - 30 лет отступали , предавали и торговали интересами Родины и его рабского народа в пользу ворья у власти .
Путин В.В . правильно сделал , что решил больше не предавать интересы народа и Родины . У порога дома стоят враги и надо дать
достойный мордобой , чтобы не думали , что здесь живут трусы и
рабы .
Пусть рыдают жулики и жалеют у которых наворованное за 30 лет в РФ останется в странах НАТО .



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8

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  • 6 | 22.02.2022, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хуже уже не будет , мы и так долго - 30 лет отступали , предавали и торговали интересами Родины и его рабского народа в пользу ворья у власти .
Путин В.В . правильно сделал , что решил больше не предавать интересы народа и Родины . У порога дома стоят враги и надо дать
достойный мордобой , чтобы не думали , что здесь живут трусы и
рабы .
Пусть рыдают жулики и жалеют у которых наворованное за 30 лет в РФ останется в странах НАТО .



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 22.02.2022, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия великая держава с народом-богоносцем. С таким народом мы еще многих великих полководцев народим. Народ бедно живет? Зато во главе какие великие нацлидеры!



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  • 8 | 22.02.2022, 12:52 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41192 | Рейтинг: +5067,7
Путин В.В . правильно сделал , что решил больше не предавать интересы народа и Родины . У порога дома стоят враги и надо дать
достойный мордобой , чтобы не думали , что здесь живут трусы и
рабы .
Выглядел вчера очень хреново. Переживаю, как бы не надорвался. Что тогда будет?



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  • 9 | 22.02.2022, 13:00 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41192 | Рейтинг: +5067,7
Парадокс, да и только: после 65 лет категорически запрещено управлять поездами, самолётами, автобусами...
А вот страной-без проблем.



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1

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  • 10 | 22.02.2022, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.02.2022, 12:36 | Автор:

Из за амбиций одного неадекватного, больного человека, будет страдать как минимум население двух стран, а к чему эта мутотень приведет в конечном итоге,- страшно подумать.....
================================================
Вы тоже как И.В . Сталин в свое время , не верил , что Германия не нападет на СССР !
Верите НАТО , которое " миролюбиво " с ракетами и танками от Германии за 30 лет прошагало и уже почти на нашей границе стоит .
Куда отступать ?



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  • 11 | 22.02.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зеля сделал своё дело, Путин его наградит медалькой, можно возвращаться в КВН.



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  • 12 | 22.02.2022, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.02.2022, 12:52 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41192 | Рейтинг: +5067,7
Путин В.В . правильно сделал , что решил больше не предавать интересы народа и Родины . У порога дома стоят враги и надо дать
достойный мордобой , чтобы не думали , что здесь живут трусы и
рабы .
Выглядел вчера очень хреново. Переживаю, как бы не надорвался. Что тогда будет?
__________________
Не переживай, Юнг! Не надорвётся.
Ты лучше о себе думай! У ВВП свои проблемы,
" А твоя сейчас задача -
На кладбище не попасть!.."



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  • 13 | 22.02.2022, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.02.2022, 13:00 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41192 | Рейтинг: +5067,7
Парадокс, да и только: после 65 лет категорически запрещено управлять поездами, самолётами, автобусами...
А вот страной-без проблем.
_____________________
Ты вот, Юнг, машину водишь, а ведь уже в летах. А вдруг тебя за рулём дед Кондратий обнимет, аль ты вообще ласты склеишь и задавишь кого-нибудь, жизнь человеческую погубишь.
Срочно меняй авто на инвалидную коляску и езди на ней - так для людей безопаснее.



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  • 14 | 22.02.2022, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш командир всё время мутит воду и всех пугает. Выглядел вчера очень хреново. Переживаю, как бы не надорвался. Что тогда будет?
________________________________________________
Ты уже лет 10 тут одно и тоже лопочешь как дурачок, смотри сам не свернись гузкой.



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  • 15 | 22.02.2022, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня поздним хмурым февральским утром в старых статьях УЖа появилось 15 "подснежников", некоторые из них прекрасны! Для особо завистливых сообщаю, что 3 из них мои! Очень Опытный



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  • 16 | 22.02.2022, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внутриполитический. Беспокоюсь, как бы порядки, господствующие в ДНР и ЛНР, не экстраполировались на всю Россию. А в этих, уже признанных республиках, порядки дисциплинарные и очень жесткие.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Давно пора гайки немного затянуть! Простой народ, не либерасты, только этого и ждут! Очень Опытный



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  • 17 | 22.02.2022, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Санкционно-экономический. Никаких мягких санкций не будет. США сознательно действовали на вытеснение России с европейского энергетического рынка. Это привычная конкуренция для мир-системы, в которой бывают свои победители и свои побеждённые. Про Северный поток-2 можно забыть. И, если так пойдет, про европейские рынки России также придется забыть.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Михайличенко совершенно не в энергетической теме, так что на это его высказывание можно вообще не обращать внимания! Очень Опытный



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  • 18 | 22.02.2022, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ковидокризисный. Пандемия углубляет те противоречия, которые были до нее. Кризис вокруг Украины это также показал.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Я ещё в конце апреля или в мае 2020 года писал на УЖе большой коммент по проблеме стран при выходе из пандемии, правда не помню, был ли он выложен, так как самые лучшие комменты, но которые противоречат либерастам, обычно так и не выкладываются! Очень Опытный



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  • 19 | 22.02.2022, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.02.2022, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из за амбиций одного неадекватного, больного человека, будет страдать как минимум население двух стран, а к чему эта мутотень приведет в конечном итоге,- страшно подумать.....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Боюсь предположить, что это ты на президента США намекаешь!))) Очень Опытный



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  • 20 | 22.02.2022, 15:09 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11811 | Рейтинг: -927,3
Вчера В.В.Путин сказал про Украину как о государстве имени Ленина. А разве это не менее справедливо к автономной Башкирии?



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