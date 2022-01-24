Шомка не может перестать лаять

Шамиль Валеев: «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их источники финансирования, и где они выдают профсоюзные книжки.Координатор профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов заявил, что теперь, когда гострудинспекция и прокуратура признали увольнения трех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ незаконным, иски о восстановлении на рабочем месте были поданы, профсоюз вновь предлагает минздраву и главному врачу Валерию Шапочкину сесть за стол переговоров и создать рабочую группу, как это заявлено в первоначальном обращении, предшествующему «итальянской забастовки» медиков скорой помощи. Орлов предложил не посылать в Ишимбай бригады скорой помощи из других муниципалитетов, а получать согласие местных медиков на работу в выходной день согласно Трудовому Кодексу «чтобы эти пресловутые 9 бригад СМП материализовались из страниц отчётов в реальность».В ответ руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев в эфире «Эха» обрушился на независимый профсоюз и ишимбайскую скорую помощь с новой порцией критики.— Некая политическая структура «Действие», не будучи медиками, активно способствует возникновению очагов протеста в медицинской сфере. Он (профсоюз – ред.) кошмарил с 14-го года скорую помощь. «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их источники финансирования, и где они выдают профсоюзные книжки. В период, когда гипер напряжена система, когда общество старается не напрягать систему, кто-то подбивает медиков, не всегда опытных в политике. «Действие» родилось середине 10-х годов в Ижевске. Видимо, есть мандат на создание в Башкортостане протестных очагов. Представьте «австралийскую забастовку», о которой никогда не слыхивали в разгар пандемии? Что было бы в плане сохранности людей?Он заметил, что главврач Ишимбайской ЦРБ Валерий Шапочкин, уволив трех медиков – активистов профсоюза, «с юридической точки зрения уязвим».— Но он болезненную область купировал! Его надо поддержать. Чтобы они за спинами врачей не скрывались, а показывали эту деятельность, тех кто объявил «венгерскую забастовку» — это исключительно политическая деятельность. Любые протесты в разгар пандемии — результат этого воздействия. Добиваться своих целей им надо законным путем, обращаясь в прокуратуру. Если на уровне медучреждения проблемы – сообщайте в правоохранительные органы. Когда разгар пандемии — не 17 тысяч рублей важны, а важны жизни людей, которые должны получать помощь. Объявление гибридных форм протестов вредит общественной безопасности и здоровью граждан. Можешь работать и отстаивать права, или не работать, если не устраивает.Отвечая на вопрос слушателей «Эха» о размере своей зарплаты в общественной палате, которую в соцсетях оценили в 190 тысяч рублей, Валеев заметил, что не обсуждает ни чужие, ни свои доходы.— Если есть источники опирайтесь на них, я свою доходы задекорировал. Можете использовать свои источники. Это не по-джентельменски. Я знаю откуда эти люди. Это люди из одного телеграм-канала. Есть любители со мной находится в заочном диалоге, их несколько и тиражируют недобросовестную фейковую информацию. Я не на госслужбе работаю. Я не лезу в карман к медикам. Я не требую работать молча, а защищать свои права в суде, или не работать в этих структурах. Но разжигать протест в ковид – это будет пресекаться имеющими средствами. А права можно защищать в суде. Они (ишимбайские медики – ред.) получили «обратку» от системы решительными действиями медицинского менеджера, подвергнувшегося риску от прокуратуры. Он (главврач Шапочкин – ред.) пресек разжигание с возникновением новых очагов протеста с сложное время в медицинской системе, — сказал глава аппарата ОП. — Вижу «упоротых» людей, рвущихся во власть используя событийный голод. Это такие же радикалы.