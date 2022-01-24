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Шомка не может перестать лаять

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Шамиль Валеев: «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их источники финансирования, и где они выдают профсоюзные книжки.

Шомка не может перестать лаять


Координатор профсоюза медработников «Действие» Антон Орлов заявил, что теперь, когда гострудинспекция и прокуратура признали увольнения трех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ незаконным, иски о восстановлении на рабочем месте были поданы, профсоюз вновь предлагает минздраву и главному врачу Валерию Шапочкину сесть за стол переговоров и создать рабочую группу, как это заявлено в первоначальном обращении, предшествующему «итальянской забастовки» медиков скорой помощи. Орлов предложил не посылать в Ишимбай бригады скорой помощи из других муниципалитетов, а получать согласие местных медиков на работу в выходной день согласно Трудовому Кодексу «чтобы эти пресловутые 9 бригад СМП материализовались из страниц отчётов в реальность».

В ответ руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев в эфире «Эха» обрушился на независимый профсоюз и ишимбайскую скорую помощь с новой порцией критики.

— Некая политическая структура «Действие», не будучи медиками, активно способствует возникновению очагов протеста в медицинской сфере. Он (профсоюз – ред.) кошмарил с 14-го года скорую помощь. «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их источники финансирования, и где они выдают профсоюзные книжки. В период, когда гипер напряжена система, когда общество старается не напрягать систему, кто-то подбивает медиков, не всегда опытных в политике. «Действие» родилось середине 10-х годов в Ижевске. Видимо, есть мандат на создание в Башкортостане протестных очагов. Представьте «австралийскую забастовку», о которой никогда не слыхивали в разгар пандемии? Что было бы в плане сохранности людей?

Он заметил, что главврач Ишимбайской ЦРБ Валерий Шапочкин, уволив трех медиков – активистов профсоюза, «с юридической точки зрения уязвим».

— Но он болезненную область купировал! Его надо поддержать. Чтобы они за спинами врачей не скрывались, а показывали эту деятельность, тех кто объявил «венгерскую забастовку» — это исключительно политическая деятельность. Любые протесты в разгар пандемии — результат этого воздействия. Добиваться своих целей им надо законным путем, обращаясь в прокуратуру. Если на уровне медучреждения проблемы – сообщайте в правоохранительные органы. Когда разгар пандемии — не 17 тысяч рублей важны, а важны жизни людей, которые должны получать помощь. Объявление гибридных форм протестов вредит общественной безопасности и здоровью граждан. Можешь работать и отстаивать права, или не работать, если не устраивает.

Отвечая на вопрос слушателей «Эха» о размере своей зарплаты в общественной палате, которую в соцсетях оценили в 190 тысяч рублей, Валеев заметил, что не обсуждает ни чужие, ни свои доходы.

— Если есть источники опирайтесь на них, я свою доходы задекорировал. Можете использовать свои источники. Это не по-джентельменски. Я знаю откуда эти люди. Это люди из одного телеграм-канала. Есть любители со мной находится в заочном диалоге, их несколько и тиражируют недобросовестную фейковую информацию. Я не на госслужбе работаю. Я не лезу в карман к медикам. Я не требую работать молча, а защищать свои права в суде, или не работать в этих структурах. Но разжигать протест в ковид – это будет пресекаться имеющими средствами. А права можно защищать в суде. Они (ишимбайские медики – ред.) получили «обратку» от системы решительными действиями медицинского менеджера, подвергнувшегося риску от прокуратуры. Он (главврач Шапочкин – ред.) пресек разжигание с возникновением новых очагов протеста с сложное время в медицинской системе, — сказал глава аппарата ОП. — Вижу «упоротых» людей, рвущихся во власть используя событийный голод. Это такие же радикалы.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 22.02.2022, 15:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72034 | Рейтинг: +11365,8
Получаемых 200 штук в месяц надо отрабатывать ротом...



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  • 2 | 22.02.2022, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В период, когда гипер напряжена система, когда общество старается не напрягать систему, кто-то подбивает медиков, не всегда опытных в политике.
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________ А не создавать руководителю ЦРБ очагов напряжения хотя бы в такое гипер напряжённое время не пробовали? Очень Опытный



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  • 3 | 22.02.2022, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представьте «австралийскую забастовку», о которой никогда не слыхивали в разгар пандемии?
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________ Как я помню, то они обещали "итальянскую забастовку", но может я что-то и упустил! Очень Опытный



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  • 4 | 22.02.2022, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добиваться своих целей им надо законным путем, обращаясь в прокуратуру.
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____________________________________________________________
________ А если не помогает? Очень Опытный



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  • 5 | 22.02.2022, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда разгар пандемии — не 17 тысяч рублей важны,
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________ Легко так рассуждать, когда не о своих! Очень Опытный



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  • 6 | 22.02.2022, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Я не на госслужбе работаю. Я не лезу в карман к медикам.
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________ А откуда ОП РБ финансируется? Неужели по ночам снег в городе чистит? Так что-то незаметно!))) Очень Опытный



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  • 7 | 22.02.2022, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Он (главврач Шапочкин – ред.) пресек разжигание с возникновением новых очагов протеста с сложное время в медицинской системе, — сказал глава аппарата ОП.
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________ Значит увольнять можно не законно? А может и расстреливать? Очень Опытный



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  • 8 | 22.02.2022, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шамиль! Вы когда молчите, то с виду вроде нормальный, а только как рот откроете, то...! В России по одёжке только встречают!))) Очень Опытный



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  • 9 | 22.02.2022, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики! Я вернулся! Нам снова включили интернет в палате! Ура!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы в засос до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 10 | 22.02.2022, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка не заипалась анонимить? Одну и ту же фразу?



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  • 11 | 22.02.2022, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не трогайте Шому. Он правильный. Он наш. Недавно (перед переписью) он внимательно прочитав древние шежере, выяснил, что он никакой не татарин, а самый настоящий башкир! Писал, что это открытие привело его к сильнейшему душевному подъему. Видимо волнение и душевный подъем продолжаются.



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  • 12 | 22.02.2022, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СРОЧНО❗❗❗АНГЛИЯ И АМЕРИКА ПЕРЕБРАСЫВАЮТ ДВЕ ДИВИЗИИ ГЕЕВ И ЛЕСБИЯНОК ДЛЯ МОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВСУ И ПРАВОГО СЕКТОРА.
***********
########
В отряд ООшки и Корнея прибывает пополнение!
Думаю и Ирек с Юнгой тоже будут рады, такому большому количеству коллег с дружеской стороны!
PS турка с барабаном во главе поставить не забудьте__________________
____________________________
________ Не нужно завидовать нам и проезжающим нашим друзьям! Очень Опытный



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  • 13 | 22.02.2022, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин инан кутен!



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  • 14 | 22.02.2022, 18:40 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11811 | Рейтинг: -927,3
В отряд ООшки и Корнея прибывает пополнение!
Думаю и Ирек с Юнгой тоже будут рады, такому большому количеству коллег с дружеской стороны!
PS турка с барабаном во главе поставить не забудьте
+++++++++++++++++++++++++
Меня записать в эту компанию, это как же надо обкуриться?



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