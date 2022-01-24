Советник Хабирова: «Стыдно жить в такой стране»

Советник Хабирова пожаловалась на медицину в Башкирии. В комментариях разразился скандал – ее осудили.Советник главы Башкирии Ольга Сарапулова опубликовала удивительный пост, где пожаловалась на состояние медицины в регионе. Публикуем его полностью:– Суровый патриотизм. В ближайшие две недели предстоит решить вопросы по здоровью у каждого ребенка.Ни одна из необходимых услуг не предоставляется бесплатно. У старшего цена вопроса 48 000, у младшего 25 000. Сегодня отправилась с детьми и направлениями в поликлинику по месту жительства в надежде бесплатно сдать анализы, пройти ЭКГ и получить заключения специалистов, необходимые для предстоящих процедур.Запись на ЭКГ – на конец марта, для анализов на RW, вич, коагулограмму – нет реактивов, приходите через неделю, а лучше две. Пришлось снова обратиться к платной медицине и решить вопрос в течении 1 часа. Но за 8 700. Мне очень стыдно жить в такой стране, – заключила Сарапулова.В комментариях нашлись те, кто возмутился тем, что чиновница позволяет себе такие высказывания, критикующие государство.– Вам стыдно жить в такой стране? Найдите такую, в которой будет не стыдно. И это говорит советник главы республики. Уму непостижимо. Уезжайте из Уфы, – возмутилась Наталья Панчишина.– Комментарий то ли человека, не имеющего детей, то ли человека с детьми без проблем со здоровьем, то ли человека, далекого от реальности. Сами уезжайте, если уж на то пошло! – заступилась за чиновницу экс-главред «Коммерсант-Уфа» Наталья Павлова.– Сама уезжай. И не смей со мной так разговаривать, – грубо заявила Наталья Панчишина.В то же время комментаторы согласились с тем, что медицина в Башкирии оставляет желать лучшего, всем уже надоело ходить за элементарными анализами в частные клиники и оставлять там десятки тысяч рублей.– Я тоже устала ходить в «Меги» за каждым анализом и к каждому врачу, потому что, кроме терапевта, в поликлинике по месту жительства никто в пределах двух недель не доступен! НО, когда нужна была экстренная помощь, мы ее получили в 17-й больнице, – добавила Наталья Павлова.– Амбулаторного звена нет сейчас, считай. Как детям делают анализы – два-три показателя, причем результаты смотрят ли? И кому смотреть – педиатров тоже почти нет. Завтра идем в «Гемотест» по акции делать биохимию, потому что хоть иногда надо «чек ап» организма детей проводить. Кроме меня, они никому не нужны, все равно, – дополнила журналист Рушана Ибраева.После десятков комментаторов Ольга Сарапулова уточнила свою позицию:– Мне не стыдно писать об этом в соцсетях. Сейчас это единственный инструмент, которым можно донести о каких-то сбоях. Я понимаю, что в моём статусе не стоит писать о своих проблемах. Я понимаю, что могу кого-то подвести. Я понимаю, что можно решить вопрос по-другому, по звонку, например. Но какой ещё другой реакции можно ожидать от матери в такой ситуации?! Я большой патриот и готова на многое, чтобы наши города процветали, были комфортными и безопасными. Но то, как организована работа, в данном случае врачей, отношение к детям – меня сильно ранит.