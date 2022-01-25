Бесправие, наглость и воровство. Вот и все оружие

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 

Лучшие комментарии
Сумбур от пациента психиа ...

Вы Савичев -Шариков чепуху говорите и возмутительнее то что говорите у ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Сумбур от пациента психиа ...

Пока стадо овец стремилось к западным ценностям, к плюрализьму, демокр ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Культ личности, быдло, ст ...

7 | 27.01.2022, 12:59 | Автор: юнг Публикации: 175 | Комментарии: 411 ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Бесправие, наглость и ...

Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире». ...
  23.02.2022   34522    2

Советник Хабирова: ...

Советник Хабирова пожаловалась на медицину в Башкирии. В комментариях ...
  23.02.2022   29526    34

Ублюдок Азамат Галин ...

Я понимаю, что многие из наших граждан, особенно из молодых, могут не знать что ...
  23.02.2022   31578    16

Шомка не может перестать ...

Шамиль Валеев: «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их ...
  22.02.2022   30129    20

На шею к нищим рабам ...

Что ждет нас от признания независимости ЛНР и ДНР – политолог о ключевых рисках. ...
  22.02.2022   14453    55

Последние публикации
Бесправие, наглость и ...

Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире». ...
  23.02.2022   30620    2

Советник Хабирова: ...

Советник Хабирова пожаловалась на медицину в Башкирии. В комментариях ...
  23.02.2022   26909    34

Ублюдок Азамат Галин ...

Я понимаю, что многие из наших граждан, особенно из молодых, могут не знать что ...
  23.02.2022   21310    16

Шомка не может перестать ...

Шамиль Валеев: «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их ...
  22.02.2022   28588    20

На шею к нищим рабам ...

Что ждет нас от признания независимости ЛНР и ДНР – политолог о ключевых рисках. ...
  22.02.2022   32342    55

Главный «моральный ...

Всеволод Спивак: Хабиров назвал тех, кто выступает против помощи беженцам из ...
  21.02.2022   38679    73

«Русский мир» из кармана ...

С проектом «Спасем русских от войны» все было хорошо на бумаге. Колонны с ...
  21.02.2022   15350    60

Путинская стабильность: ...

Еда измельчала. Производители оптимизируют размер упаковки. ...
  20.02.2022   18056    18

Ватники, принимайте ...

Из-за роста числа беженцев из Донбасса глава Ростовской области Голубев ввел в ...
  19.02.2022   13140    54

Осторожно, путинизм ...

Будут репрессии в отношении детей? В Уфе матери испугались тестирования ...
  18.02.2022   38505    82

Читаемое за месяц
В стране жуликов и ...

авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ...
  25.01.2022   18678    25

Сумбур от пациента ...

Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там ...
  26.01.2022   32680    27

Культ личности, быдло, ...

Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится. ...
  27.01.2022   33609    60

Курултайные дармоеды ...

Госсобрание Башкортостана запретило участвовать в выборах "причастным к ...
  28.01.2022   12312    127

Бесправные рабы ...

В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ...
  30.01.2022   35430    65

Архив публикаций
Февраль 2022 (24)
Январь 2022 (19)
Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)

Бесправие, наглость и воровство. Вот и все оружие

  • Опубликовано: РБК | 23.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 39636 | Комментарии: 2
Оценили
0



Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире».

Бесправие, наглость и воровство. Вот и все оружие


Президент подчеркнул высокую боеготовность вооруженных сил и намерение продолжать развивать системы вооружений, чтобы отвечать на существующие вызовы.

Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил о поставленном на боевое дежурство оружии, «которому нет равных в мире».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — сказал глава государства. Такие комплексы он назвал «оружием будущего», которое в разы повышает потенциал вооруженных сил.

По его словам, регулярные военные учения доказывают высокую подготовку и слаженность российских войск.

Президент пообещал продолжать совершенствовать армию и флот, оснащать их «по последнему слову техники».

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы», — отметил глава государства. В числе таких опасностей он назвал «расшатывание системы контроля за вооружениями» и военную активность НАТО.

Путин назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей, а вооруженные силы — надежной гарантией национальной безопасности, мирной жизни граждан и «стабильного, поступательного развития» страны.

Путин поздравляет военных и ветеранов с Днем защитника Отечества каждый год. О внедрении новейшего оружия и «самых сложных вызовах» современного мира президент говорил и в поздравлении с 23 февраля в 2021 году. В 2018-м он заявлял о передовых позициях, которые Россия занимает в мире по качеству вооружений и боеготовности.

На фоне продолжающегося обсуждения ситуации вокруг Украины и российских предложений по гарантиям безопасности Путин не раз подчеркивал, что приоритет России — обеспечение собственной безопасности.

РБК






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 23.02.2022, 14:40 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41194 | Рейтинг: +5067,5
Главный вопрос, который до сих пор мучает историков, состоит в том, продавала или только передавала в аренду Россия свои территории в Северной Америке. Оказалось, ни первое, ни второе. Если дословно перевести на русский язык доступную для ознакомления англоязычную версию договора, окажется, что Россия лишь временно уступила управление своими территориями в Северной Америке правительству США. Об этом говорит фраза договора: "… to cede to the United States…". В переводе на русский язык этот термин означает передачу физического управления над конкретной территорией без её физической продажи.

Фактически, согласно международному праву, Аляска, как и другие бывшие российские территории в Северной Америке, до сих пор принадлежат России. Мало того, поскольку в договоре не указан срок, на который передаётся управление, Аляска должна быть возвращена России по её первому требованию.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.02.2022, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики! Я вернулся! Нам снова включили интернет в палате! Ура!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы в засос до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com