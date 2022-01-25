Бесправие, наглость и воровство. Вот и все оружие

Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире».Президент подчеркнул высокую боеготовность вооруженных сил и намерение продолжать развивать системы вооружений, чтобы отвечать на существующие вызовы.Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил о поставленном на боевое дежурство оружии, «которому нет равных в мире».«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — сказал глава государства. Такие комплексы он назвал «оружием будущего», которое в разы повышает потенциал вооруженных сил.По его словам, регулярные военные учения доказывают высокую подготовку и слаженность российских войск.Президент пообещал продолжать совершенствовать армию и флот, оснащать их «по последнему слову техники».«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы», — отметил глава государства. В числе таких опасностей он назвал «расшатывание системы контроля за вооружениями» и военную активность НАТО.Путин назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей, а вооруженные силы — надежной гарантией национальной безопасности, мирной жизни граждан и «стабильного, поступательного развития» страны.Путин поздравляет военных и ветеранов с Днем защитника Отечества каждый год. О внедрении новейшего оружия и «самых сложных вызовах» современного мира президент говорил и в поздравлении с 23 февраля в 2021 году. В 2018-м он заявлял о передовых позициях, которые Россия занимает в мире по качеству вооружений и боеготовности.На фоне продолжающегося обсуждения ситуации вокруг Украины и российских предложений по гарантиям безопасности Путин не раз подчеркивал, что приоритет России — обеспечение собственной безопасности.