Уфимцы: «Мне не нужна война!»

Уфимские активисты демократических партий выступают против войны с Украиной, а коммунисты предлагают "народную дипломатию".Башкортостанские коммунисты выступили с инициативой "народной дипломатии".Активисты Либертарианской партии России (ЛПР) провели в Уфе 23 февраля одиночные пикеты против войны с Украиной. В руках пикетчики держали плакаты: "Мне не нужна война!", "Нет войне с Украиной!"— Мы пикетировали возле Гостиного двора, и скажу, что, в основном, люди выражали нам поддержку, даже фотографировались вместе с нами, — рассказал "Idel.Реалии" уфимский активист ЛПР Олег Мамедов.По словам активиста, пикеты прошли без инцидентов. Мамедов заявил, что такие акции, скорее всего, "будут продолжены, — особенно если ситуация с Украиной станет хуже".— Мы дальше будем выступать против милитаризма и государственного насилия, как, например, год назад выходили с пикетами против обязательной военной службы, — заявил Мамедов.Отметим, федеральный комитет ЛПР на днях заявил, что "участие России в военных действиях сейчас не оправдано ни морально, ни политически, ни экономически", и призвал правительство РФ "отказаться от эскалации ситуации под видом "военной дипломатии" и вернуться за стол переговоров".В Башкирском региональном отделении партии "Яблоко" сообщили, что активисты уже выходили на пикеты против войны с Украиной в конце декабря, а также в январе и середине февраля. По словам председателя реготдления партии Альберта Хусаинова, в конце февраля, в день памяти российского политика Бориса Немцова (был убит 27 февраля 2015 года в Москве возле Кремля. — Idel.Реалии), "яблочники" соберутся на траурное мероприятие у монумента жертвам политических репрессий, где непременно вновь заявят о недопустимости войны с Украиной.Альберт Хусаинов также сообщил, что с середины февраля местные "яблочники" собирают подписи граждан под партийным обращением "Нет войне!". В заявлении партии "Яблоко" по поводу признания Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" говорится, что "это решение грубо нарушает Хельсинкский акт и ряд международных договоров России".В минувший вторник башкортостанские "яблочники" направили письма членам Совета Федерации от республики Иреку Ялалову и Лилии Гумеровой "с предложением не голосовать за отправку вооружённых сил Российской Федерации на территории соседних стран, в том числе в Украину".Тем временем, башкортостанские коммунисты выступили с инициативой "народной дипломатии". В обращении к Госсобранию РБ руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин призвал депутатов "выйти с инициативой к руководству республики провести массовые мероприятия, наподобие акций 2014 года по Крыму, где громко заявить о воле наших народов к миру и укреплению дружбы с Украиной". Коммунист отметил, что "родственники и друзья есть на Украине у многих россиян, в том числе, жителей Башкортостана" и все они могут "стать участниками народной дипломатии по своим личным каналам". Вместе с тем, Кутлугужин повторил утверждения руководства РФ о "военных провокациях киевского режима, подталкиваемого рядом стран Запада к силовому решению проблемы Донбасса" и заявил о поддержке признания "ДНР" и "ЛНР".22 февраля Госдума РФприняла постановление о признании независимости самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской" "народных республик". В тот же день Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за пределами страны.За принятие этих постановлений проголосовали все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Башкортостана."За принятие этих постановлений проголосовали все депутаты Госдумы от Башкортостана, кроме не голосовавших Зарифа Байгускарова и Натальи Орловой (оба - фракция "ЕР"), и оба сенатора от республики"Глава РБ Радий Хабиров сегодня заявил, что "Башкортостан всецело поддерживает решение президента РФ и парламента нашей страны о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик".Евросоюз и Канада ввели санкции против всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР". Им, в частности, грозит запрет на въезд в страны ЕС и Канаду, и блокировка их активов в этих странах.