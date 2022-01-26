Уфимцы: «Мне не нужна война!»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 

Лучшие комментарии
Бесправие, наглость и вор ...

23 | 23.02.2022, 19:12 | Автор: Karim Yaushev Публикации: 74 | Коммент ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Уфимцы: «Мне не нужна вой ...

Глава РБ Радий Хабиров сегодня заявил, что Башкортостан всецело поддер ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сумбур от пациента психиа ...

Вы Савичев -Шариков чепуху говорите и возмутительнее то что говорите у ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Гандон, зато Хабировкий: ...

На члена первого состава СПЧ при главе Башкирии Азамата Галина подали заявление ...
  24.02.2022   19083    7

Валька-Стакан с детьми в ...

Матвиенко осудила противников военной операции по защите Донбасса. ...
  24.02.2022   36390    3

Уфимцы: «Мне не нужна ...

Уфимские активисты демократических партий выступают против войны с Украиной, а ...
  24.02.2022   14486    148

Бесправие, наглость и ...

Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире». ...
  23.02.2022   36097    115

Советник Хабирова: ...

Советник Хабирова пожаловалась на медицину в Башкирии. В комментариях ...
  23.02.2022   25996    44

Последние публикации
Гандон, зато Хабировкий: ...

На члена первого состава СПЧ при главе Башкирии Азамата Галина подали заявление ...
  24.02.2022   35237    7

Валька-Стакан с детьми в ...

Матвиенко осудила противников военной операции по защите Донбасса. ...
  24.02.2022   22385    3

Уфимцы: «Мне не нужна ...

Уфимские активисты демократических партий выступают против войны с Украиной, а ...
  24.02.2022   24615    148

Бесправие, наглость и ...

Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире». ...
  23.02.2022   41620    115

Советник Хабирова: ...

Советник Хабирова пожаловалась на медицину в Башкирии. В комментариях ...
  23.02.2022   39066    44

Ублюдок Азамат Галин ...

Я понимаю, что многие из наших граждан, особенно из молодых, могут не знать что ...
  23.02.2022   36099    31

Шомка не может перестать ...

Шамиль Валеев: «Действие» называет себя «профсоюзом», хотя не понятны их ...
  22.02.2022   20627    21

На шею к нищим рабам ...

Что ждет нас от признания независимости ЛНР и ДНР – политолог о ключевых рисках. ...
  22.02.2022   23944    55

Главный «моральный ...

Всеволод Спивак: Хабиров назвал тех, кто выступает против помощи беженцам из ...
  21.02.2022   23433    75

«Русский мир» из кармана ...

С проектом «Спасем русских от войны» все было хорошо на бумаге. Колонны с ...
  21.02.2022   28044    60

Читаемое за месяц
Сумбур от пациента ...

Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там ...
  26.01.2022   39501    27

Культ личности, быдло, ...

Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится. ...
  27.01.2022   30364    60

Курултайные дармоеды ...

Госсобрание Башкортостана запретило участвовать в выборах "причастным к ...
  28.01.2022   21927    127

Бесправные рабы ...

В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ...
  30.01.2022   20872    65

Не смейте сравнивать нас ...

Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
  31.01.2022   43633    78

Архив публикаций
Февраль 2022 (27)
Январь 2022 (19)
Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)

Уфимцы: «Мне не нужна война!»

Оценили
1



Уфимские активисты демократических партий выступают против войны с Украиной, а коммунисты предлагают "народную дипломатию".

Уфимцы: «Мне не нужна война!»


Башкортостанские коммунисты выступили с инициативой "народной дипломатии".
Активисты Либертарианской партии России (ЛПР) провели в Уфе 23 февраля одиночные пикеты против войны с Украиной. В руках пикетчики держали плакаты: "Мне не нужна война!", "Нет войне с Украиной!"

— Мы пикетировали возле Гостиного двора, и скажу, что, в основном, люди выражали нам поддержку, даже фотографировались вместе с нами, — рассказал "Idel.Реалии" уфимский активист ЛПР Олег Мамедов.

По словам активиста, пикеты прошли без инцидентов. Мамедов заявил, что такие акции, скорее всего, "будут продолжены, — особенно если ситуация с Украиной станет хуже".

— Мы дальше будем выступать против милитаризма и государственного насилия, как, например, год назад выходили с пикетами против обязательной военной службы, — заявил Мамедов.

Отметим, федеральный комитет ЛПР на днях заявил, что "участие России в военных действиях сейчас не оправдано ни морально, ни политически, ни экономически", и призвал правительство РФ "отказаться от эскалации ситуации под видом "военной дипломатии" и вернуться за стол переговоров".

В Башкирском региональном отделении партии "Яблоко" сообщили, что активисты уже выходили на пикеты против войны с Украиной в конце декабря, а также в январе и середине февраля. По словам председателя реготдления партии Альберта Хусаинова, в конце февраля, в день памяти российского политика Бориса Немцова (был убит 27 февраля 2015 года в Москве возле Кремля. — Idel.Реалии), "яблочники" соберутся на траурное мероприятие у монумента жертвам политических репрессий, где непременно вновь заявят о недопустимости войны с Украиной.

Альберт Хусаинов также сообщил, что с середины февраля местные "яблочники" собирают подписи граждан под партийным обращением "Нет войне!". В заявлении партии "Яблоко" по поводу признания Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" говорится, что "это решение грубо нарушает Хельсинкский акт и ряд международных договоров России".

В минувший вторник башкортостанские "яблочники" направили письма членам Совета Федерации от республики Иреку Ялалову и Лилии Гумеровой "с предложением не голосовать за отправку вооружённых сил Российской Федерации на территории соседних стран, в том числе в Украину".

Тем временем, башкортостанские коммунисты выступили с инициативой "народной дипломатии". В обращении к Госсобранию РБ руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин призвал депутатов "выйти с инициативой к руководству республики провести массовые мероприятия, наподобие акций 2014 года по Крыму, где громко заявить о воле наших народов к миру и укреплению дружбы с Украиной". Коммунист отметил, что "родственники и друзья есть на Украине у многих россиян, в том числе, жителей Башкортостана" и все они могут "стать участниками народной дипломатии по своим личным каналам". Вместе с тем, Кутлугужин повторил утверждения руководства РФ о "военных провокациях киевского режима, подталкиваемого рядом стран Запада к силовому решению проблемы Донбасса" и заявил о поддержке признания "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля Госдума РФприняла постановление о признании независимости самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской" "народных республик". В тот же день Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за пределами страны.

За принятие этих постановлений проголосовали все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Башкортостана.

"За принятие этих постановлений проголосовали все депутаты Госдумы от Башкортостана, кроме не голосовавших Зарифа Байгускарова и Натальи Орловой (оба - фракция "ЕР"), и оба сенатора от республики"

Глава РБ Радий Хабиров сегодня заявил, что "Башкортостан всецело поддерживает решение президента РФ и парламента нашей страны о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик".

Евросоюз и Канада ввели санкции против всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР". Им, в частности, грозит запрет на въезд в страны ЕС и Канаду, и блокировка их активов в этих странах.

Идель.Реалии






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 24.02.2022, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нет войне с Украиной!"

===================

А это не война. Это СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ.
Война же предполагала бы полную оккупацию Украины, чего Кремль не планирует.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 24.02.2022, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкортостанские коммунисты выступили с инициативой "народной дипломатии".

--------------------------

Это кто вас надоумил? Народных дипломатов, значит, к Байдену направите?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.02.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плешивой и сумашедшей крысе теперь по любому писец.
Лично я рад,гнойник прорвался. Ваш Юнг8



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 24.02.2022, 12:54 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 513 | Рейтинг: +7,1
Нет войне с Украиной! Нет войне!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 24.02.2022, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я рад , что Путин В.В. наконец - то решился на эту операцию по обеспечению безопасности государства и ее народа от врагов - бандеровцев которые еще в 41 - 45 годы жгли , вешали и расстреливали Советских людей и солдат защитников всего Мира
от фашизма !!!
Кто против этой операции , тот недалекий умом человек .



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 24.02.2022, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.02.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плешивой и сумашедшей крысе теперь по любому писец.
Лично я рад,гнойник прорвался. Ваш Юнг8
____________________
Юнг8?
Интересно, сколько же ещё Юнгов?
Похоже, писец именно Юнгу - расщепление сознания зашло слишком далеко (уже даже не раздвоение).



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 24.02.2022, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На территории России тоже желательно.
И чёткая, без вежливости, работа по пятой колонне.
Сейчас самое время.
Посмотрите что они пишут в интернете...не боясь ответственности.
Это очень важно.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 24.02.2022, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.02.2022, 13:12 | Автор:

На территории России тоже желательно.
И чёткая, без вежливости, работа по пятой колонне.
Сейчас самое время.
Посмотрите что они пишут в интернете...не боясь ответственности.
Это очень важно.
==============================================
Кончай пиздеть и заниматься устрашением .
Каждый человек имеет свое мышление и мировоззрение на происходящее , каждый имеет право высказаться !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 24.02.2022, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ком в горле когда узнал о десанте в Одессе. Давайте ребята за дом профсоюзов.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 24.02.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КАРТА УКРАИНЫ: Карта ударов РФ по территории бывшей т.н. "Украины" на данную минуту. Присмотритесь: Львов! Львов не пощадил злой Путин! Какое коварство! Украинцы всего лишь хотели геноцидить русских и уничтожать с американцами Россию, а русские и Россия въебали по ним ракетами!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 24.02.2022, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из заявления МИД Китая:
"В новых геополитических условиях разговоры о "беспрецедентной международной изоляции России" следует воспринимать как пустословие. Сейчас Россия имеет устойчивые связи с Китаем, Ираном, Пакистаном, Индией и многими другими странами Евразии. Стоит помнить и об усилившемся влиянии в странах Латинской Америки и Африки. Наибольшая часть государств всего мира — с нами. Рано или поздно возобновятся связи и со странами Европы. Если это и изоляция, то только от англо-саксов" (с).



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 24.02.2022, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые для этого решения приняты
— Кто попытается вмешаться из других стран, ответ России будет незамедлительным и таким, какого не было в вашей истории. Надеюсь, я был услышан, - Путин.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 24.02.2022, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава РБ Радий Хабиров сегодня заявил, что "Башкортостан всецело поддерживает решение президента РФ и парламента нашей страны
=============================================
Почему этот хрен моржовый до сих пор не под санкциями.
Почему ему до сих пор не запрещен выезд в Австрию, где он хранит свое (бывшее наше) бабло, и где проживает его дочь!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 24.02.2022, 13:54 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 400 | Рейтинг: +119,4
7, ублюдок путинский, пятая колонна в сраной рашке уже больше половины обычных людей, скоро всем жрать будет нечего



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 24.02.2022, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.02.2022, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нет войне с Украиной!"

===================

А это не война. Это СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ.
Война же предполагала бы полную оккупацию Украины, чего Кремль не планирует.

===================
Такое бывает,
знакомая ЧУТЬ ЧУТЬ беременная.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 24.02.2022, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.02.2022, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я рад , что Путин В.В. наконец - то решился на эту операцию по обеспечению безопасности государства и ее народа от врагов - бандеровцев которые еще в 41 - 45 годы жгли , вешали и расстреливали Советских людей и солдат защитников всего Мира
от фашизма !!!
Кто против этой операции , тот недалекий умом человек .

======================

Им (украинцам) наверное о нас такие же страшилки в головы вдалбливают.
Это не война двух братских народов. Это передел собственности.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 24.02.2022, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.02.2022, 13:54 | Автор: natall
Публикации: 601 | Комментарии: 400 | Рейтинг: +119,2
7, ублюдок путинский, пятая колонна в сраной рашке уже больше половины обычных людей, скоро всем жрать будет нечего

=====================
А ты на панель пойдешь?
не в первой тебе



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 24.02.2022, 14:16 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4740 | Рейтинг: -351,9
Патриоты коммунисты большевики категорически и с большим воодушевлением поддерживают разгром жидобандеровской хунты !
Украина и Россия одна страна, один народ !

Ура товарищи !

Жидобандеровцев в плен не брать.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 24.02.2022, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яблоко и пр. либерастня акции в поддержкуСША и НАТО, а они- бомбежки, как в Югославии мирного населения.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 24.02.2022, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.02.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КАРТА УКРАИНЫ: Карта ударов РФ по территории бывшей т.н. "Украины" на данную минуту. Присмотритесь: Львов! Львов не пощадил злой Путин! Ка

================================
В соответствии с пактом Молотова-Риббентропа Львов, как и вся Галичина должен был войти в состав Союза Советских Социалистических Республик. Из-за некоторого рассогласования 12 сентября 1939 года Вермахт начал осаду города.

Начальником обороны Львова с 12 по 22 сентября был Францишек Юзеф Сикорский. 19 сентября польские войска под командованием генерала Владислава Лангнера попытались провести контратаку, но она не удалась. 19 сентября части 6-й армии РККА подошли к городу. Частично, в составе головного разведывательного батальона 24-й танковой бригады, советская армия вошла во Львов, преодолевая сопротивление польских огневых точек, и около 5 часов утра заняла восточную часть города. Была установлена связь с польским штабом и предложено начать переговоры о сдаче города. В 8:30 немецкие войска в составе 137-го полка горной дивизии неожиданно начали атаку на запад и юг города, войдя в огневой контакт с советскими войсками. Противостояние продолжалось до тех пор, пока 20 сентября вермахт не отвёл свои войска от города. В соответствии с Секретным дополнительным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, в ночь на 21 сентября советские войска сменили немецкие и начали готовиться к штурму, назначенному на 9 утра 21 сентября. В назначенное время войска начали движение к городу, но польское командование возобновило переговоры. В 17:00 возле дрожжевого завода на восточной окраине города состоялась последняя встреча между польским и советским командованием. Со стороны Польши присутствовали: генерал В. Лангнер, подполковник К. Рыжинский, майор Я. Явич, капитан К. Чихирин, со стороны СССР: комбриг П. А. Курочкин, комбриг Н. Д. Яковлев, бригадный комиссар К. В. Крайнюков, полковник Фотченков, полковой комиссар Макаров, И. А. Серов. Вернувшись со встречи, Лангнер провёл совещание, на котором большинство офицеров высказалось за прекращение боёв. В 8:00 22 сентября Лангнер прибыл с подготовленными предложениями в штаб 24-й танковой бригады в Винники. В результате последнего раунда переговоров в 11:00 было подписано соглашение «о передаче города Львова войскам Советского Союза».



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com