Валька-Стакан с детьми в Европе: Повышение цен для холопов — сиюминутные проблемы

Матвиенко осудила противников военной операции по защите Донбасса.Россияне, выступающие против объявленной президентом России Владимиром Путиным военной спецоперации по защите Донбасса, не думают о безопасности своей страны и мирной жизни. Об этом в четверг, 24 февраля, заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали, — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — заявила Матвиенко, комментируя негативные высказывания некоторых россиян, в том числе и деятелей культуры, о военной спецоперации в Донбассе.Спикер Совфеда РФ отметила, что у России не было другого выбора.«Россия, как и любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. В той обстановке, которая сложилась, по-другому, к сожалению, обеспечить безопасность России невозможно», — заявила Матвиенко.Также Матвиенко добавила, что эта спецоперация проводится для «мира над головой», поэтому, отмечает спикер Совфеда, сейчас важна сплоченность российского народа.«Мы всё преодолеем, мы будем более эффективно развивать экономику, защищать людей, обеспечивать их социальное благополучие, но главное — чтобы был мир над головой и мирное небо. Именно сейчас делается всё для того, чтобы в нашей стране было мирное небо», — заключила Матвиенко.В этот же день ранее в социальных сетях появилась информация о готовящемся публичном мероприятии в центре столицы 24 февраля. В Следственном комитете России (СКР) и прокуратуре Москвы предупредили об ответственности за проведение несанкционированных акций и участие в несогласованных мероприятиях. Это, отметили в ведомствах, может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.В пресс-службе ГУ МВД России также заявили о принятии необходимых мер для обеспечения охраны общественного порядка на территории города и недопущения нарушений законодательства.О проведении спецоперации по защите Донбасса в ночь на 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что это нельзя называть войной. Он указал, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.Между тем президент Украины Владимир Зеленский принял решение объявить военное положение.Также гражданам Украины начали выдавать оружие.21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.Соответствующие решения российский лидер принял на фоне эскалации ситуации в Донбассе.С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.