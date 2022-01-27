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Хунта сажает людей за антивоенные пикеты

  • Опубликовано: РБК | 25.02.2022
    Раздел: Новости | Просмотры: 18365 | Комментарии: 56
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В российских городах начались акции против военных действий на Украине.

Хунта сажает людей за антивоенные пикеты


На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованной антивоенной акции, передает корреспондент РБК. Были задержаны не менее 20 человек.

Полиция через громкоговорители просит собравшихся разойтись.

Задерживают участников акции протеста и в Екатеринбурге, сообщил Znak.com. По данным издания, на акции задержали девять человек, позднее одного отпустили.

Также начались задержания на антивоенной акции в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По данным газеты, задерживают людей, которые разворачивают антивоенные плакаты, в автозаки отправили десять задержанных.

Вечером 24 февраля МВД напомнило россиянам о действии антикоронавирусных ограничений в России и запрете на проведение массовых мероприятий в российских регионах. Следственный комитет России также предупредил об ответственности за проведение несогласованных акций протеста и участие в них.

Предостерегала от участия в несогласованных акциях и прокуратура Москвы.

РБК

***

В Уфе задержали журналистку «КоммерсантЪ-Башкортостан» Дарью Кучеренко

Видео момента задержания опубликовал телеграм-канал издания. На нем видно, что журналистка стоит с плакатом, к ней подходят сотрудники МВД и через какое-то время просят ее пройти в машину.

Вопросы, за что ее задерживают и в какое отделение полиции везут, остались без ответа. Позже телеграм-канал «Коммерсанта-Башкортостан» сообщил, что ее отвезли в 9 отдел полиции.

Фото Дарьи Кучеренко с плакатом«Нет войне! Я эту власть не выбирала» опубликовали «Европейско-азиатские новости».

Ранее в соцсетях распространялась информация, что в 19.00 возле торгового центра «Гостиный двор» должны пройти антивоенные пикеты.






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 25.02.2022, 05:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8946 | Рейтинг: +2126,5
НЕТ ВОЙНЕ С БРАТСКИМ НАРОДОМ УКРАИНЫ!
Военные преступники у руля страны, народ просыпайся!



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  • Гость
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  • 2 | 25.02.2022, 06:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Идёт масштабная спецоперация. Долгожданная.

У светлоликих "самый чёрный день" (Евгений Ройзман, скажем, назвал сегодняшние события "днём национального позора" и "днём национальной трагедии"; о какой национальности пафосные заявления, бывший екатеринбургский мэр не уточнил)." ЗАВТРА.



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6

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  • 3 | 25.02.2022, 06:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16279 | Рейтинг: -2249
1 | 25.02.2022, 05:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8945 | Рейтинг: +2126,2
НЕТ ВОЙНЕ С БРАТСКИМ НАРОДОМ УКРАИНЫ!
Военные преступники у руля страны, народ просыпайся!
____________________________
Ну, если вежливо. Вы же, Ясенпень, этот самый народ называли ватниками, дебилами и прочее.
Сейчас обоссались?
Вы хоть раз попытались донести свою точку зрения до людей, кроме оскорблений?
Сейчас Вам страшно, и Вы к тем кого "презирали,", а на самом деле боитесь, теперь за помощью взываете.



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  • 4 | 25.02.2022, 07:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЯСЕНПЕНЬ , а почему восемь лет украинская власть не останавливало убийство мирных в ничем неповинных граждан ДНР и ЛНР ?
Почему ? Разве это была не война - расстрел мирных жителей ?
И почему граждане нашего государства должны были ожидать своей участи от иностранных пожеланий !



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  • 5 | 25.02.2022, 07:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
137 | 24.02.2022, 22:45 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4740 | Рейтинг: -351,9
Я конечно всё понимаю, демократия, свобода слова и т.д.

Но одного понять не могу. Как сейчас, в это время можно проводить всякие пропиндосские и пробандеровские акции, в то время как наши солдаты сражаются с ними...

Разве могло такое быть в 1941 году ?

Это просто одурманенные либерастами враги народа. Нужно таких негодяев всех покарать по законам военного времени, как предателей, пособников врага.
==============================================
МОЛОДЕЦ !!! Все правильно , на 100% согласен с Вами !
Добавлю только еще пусть ворье от нашей власти которое прятало наворованное , покупало гражданство и недвижимость в странах НАТО пропадут пропадом из нашей страны !



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  • 6 | 25.02.2022, 08:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется что Люди еще не осознали что началась ВОЙНА с братской страной, А развязали эту войну Российские новориши, в погоне за раздербаниванием промышленности Украины.Ни один родственник этой 'элиты' не принимает участие в этом кровопролитии.
Вам стало лучше жить после оккупации Крыма,- НЕТ!!!
А представьте насколько упадет уровень Вашей жизни после войны с Украиной!!!



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  • 7 | 25.02.2022, 08:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1826 | Рейтинг: +388,8
Корнеплод не возбуждайся., Ясеньпень к ватному быдлу не обращается. Такие мрази как ты это биомусор, который ничего не решает.А выходят смелые и гордые, которым стыдно во что превратил страну обнуленыш.



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  • 8 | 25.02.2022, 08:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
Вчера в Уфе забрали полицаи 7 человек, а не только Дарью. У одного в каталажке случился эпилептический припадок.
ОВД-Инфо сообщали.



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  • 9 | 25.02.2022, 08:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
5 | 25.02.2022, 07:44 | Автор: Не зарегистрирован

какой же ты дурачок - поддержал лжеца и пропагандона, коммуняку, из-за которых и сучилось всё со страной с 1917 года и продолжает случаться - либералы там и близконе причасны - пуйло - до сих пор партбилет хранит, хоть и ругает ЧЛенина и СРАлина - но их плодами желает пользоваться - империей рабов!



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  • 10 | 25.02.2022, 08:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
а почему восемь лет украинская власть не останавливало убийство мирных в ничем неповинных граждан ДНР и ЛНР ?
_______________________________________________
ЭТО ЛОЖЬ! 3 лет там зверствовали захарченки, гифи, моторылы, пушилины и прочая пое-бень рахманинова! Безраздельно! "На подвалы" кмдали по любому поводу, люди просто исчезали.
Ты повторяешь ложь пуйла.

Гиркин призналдся, что без него, дез пуйло-наемников - никакой войны еа Донбассе бы не было - про "биндеров-фашистов" это просто наглая ложь! А зверства чинили гиркинцы, убивая, вспарывая животы, утопляя в том числе депутата

из публикаций:

Бывший самопровозглашенный "глава минобороны ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) заявил, что ответственность за начало военного конфликта на востоке Украины лежит на нем.

"Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось", - заявил он в интервью газете "Завтра".

По словам Стрелкова, его отряд начал воевать всерьез и уничтожать "диверсионные группы правосеков".

"И я несу личную ответственность за то, что там происходит. За то, что до сих пор Донецк обстреливается, - я несу ответственность. За то, что Славянск оставлен, конечно, я несу ответственность", - считает он.

Стрелков возглавлял силы донецких мятежников в период с мая по август 2014 года. После того как сепаратисты потерпели ряд серьезных неудач, в руководстве ДНР объявили, что Стрелков добровольно ушел в отставку.



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  • 11 | 25.02.2022, 08:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
17 апреля 2014 года Владимир был похищен оппозиционными представителями власти в Горловке сразу после митинга, организованного в поддержку городского главы Евгения Клепа. По окончании альтернативного митинга «За единую Украину» Рыбак направился в здание городского совета, чтобы встретиться с главой, но войти в здание ему помешали сторонники «Донецкой республики». В ходе мероприятия Владимир Рыбак пытался снять флаг самопровозглашённой «Донецкой народной республики», вернув туда флаг Украины. После словесной перепалки на глазах свидетелей произошла потасовка, которую засвидетельствовали на видеоплёнку.

22 апреля его тело было найдено в реке Казённый Торец возле пгт Райгородок Донецкой области с признаками насильственной смерти и было опознано женой. Вместе с ним было найдено тело 19-летнего активиста Евромайдана Юрия Поправки. По данным новостного сайта lb.ua «причина смерти обоих погибших — комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением ещё живых потерпевших, которые находились без сознания».

18 мая 2020 года Игорь Стрелков в своём интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказал что причастен к убийству: «Естественно, Рыбак как человек, активно выступивший против „ополчения“, в моих глазах был врагом. И его смерть, наверное, в какой-то степени тоже находится под моей ответственностью».



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  • 12 | 25.02.2022, 08:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
Ну и про Одессу - все всё прекрасно знают - кто начал противостояние, кто стрелял из-за спин силовиков из автоматов - и кто был убит первым в этом конфликте, и даже то, что в Доме профсоюзов погибли не только сторонники "русского мира", но и их противники, и люди не причастные - уборщица, к примеру.
Коктейли Молотова первыми начали бросать сторонники пуйла - с крыши дома. получили обратку - да, никто не сумел остановить распаленных убийством молодого парня тех, кто бросал коктейли в здание. Пожар = это следствие, причина в тех, кто разжигал ненависть, кто позволил убийство невинного парня, что повлекло за собой эту страшную трагедию и не пуйлу ее вменять Украине.
Убийца, стрелявший из автомата - фамилию подзабыла на букву Ф, если надо - найду, до сих пор на территории России - и не он один. Это как раз говорит о том - кто же виновен в гибели людей в ДП! Тот, кто покрывает убийц!



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  • 13 | 25.02.2022, 08:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
2 | 25.02.2022, 06:10 | Автор: Не зарегистрирован

У светлоликих "самый чёрный день" (Евгений Ройзман, скажем, назвал сегодняшние события "днём национального позора" и "днём национальной трагедии"; о какой национальности пафосные заявления, бывший екатеринбургский мэр не уточнил
____________________________________________
Всё верно сказал Ройзман - за словом в карман не лазает, как припечатывает.
И еще - есть такая национальность - россияне. Так же как есть национальности - американцы, французы, канадцы и даже китайцы, хотя как известно там кого только нет в этих национальностях - люди объединены гражданством, а не размером черепа, цветом кожи, разрезом глаз, шириной носа.
И последнее: заявления вовсе не пафосные. Они отражают всю полноту совершенного преступления против человечности.
Ыны, пускающие в воздух с приземлением в океан ракеты - ясельная группа коррекционного детсада, не убившие ни единого человечка, не разрушившие ни единого сарая!
А пуйло - это Гитлер 21 века и позор на многие века! В историю он вляпался, безусловно.
Даже осторожный Веник назвал это своими именами во вчерашних эфирах и не только на Эхе.



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  • 14 | 25.02.2022, 09:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
В обращении пуйло с первых же слов - лжет, ссылаясь на на 51 статью Устава ООН, гарантирующую странам право на индивидуальную или коллективную самооборону.

«Медуза» поговорила с профессором Женевского института международных отношений Нико Кришем о том, что это за статья и имел ли Кремль право пользоваться ей.

ЧИТАЕМ:
— Когда вы услышали, что Путин в качестве оправдания вторжения апеллирует к 51 статье Устава ООН, вы были удивлены?

— Нет, это очень типичный шаг. Этого можно было ожидать после признания независимости республик на востоке Украины. Многие говорили, что этот шаг должен легитимировать применение вооруженной силы против «большой» Украины. Это и произошло. Аргументация (Кремля) ведь состояла в том, что ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о помощи против агрессии Украины и Россия якобы пришла на помощь в рамках коллективной самообороны. Ну и право на самооборону, которую дает 51 статья, не впервые переворачивается с ног на голову и применяется без всяких на то оснований — многие государства делали это и раньше. Все дело в том, что право на самооборону — это единственное допустимое оправдание применения силы против другого государства. И потому каждое государство, которое стоит перед вопросом применения силы, неизбежно упирается в него. Это часто используемый риторический прием.

— 51 статья ООН даже упомянута в договорах между Россией и непризнанными (теперь признанными) республиками. Однако сами они не являются членами ООН. Как же их можно защищать, используя эту статью?

— Проблема тут не в членстве в ООН. Право на самооборону базируется не только на Уставе ООН, но и на так называемом обычном международном праве — а к нему может апеллировать любое государственное образование, даже если оно не член ООН. Тут препятствий нет. Проблема в том, что эти государства не признаются в качестве государств остальным миром и не обладают многими признаками государственности. А правом на самооборону обладают только государства.

— С этим понятно. А вот угроза со стороны НАТО — может ли Путин рассматривать возможное расширение альянса как атаку на Россию и применить право на самооборону?

— Нет. Система объединенных наций построена на том, что абстрактные опасности и общие угрозы миру во всем мире сначала должны обсуждаться на уровне ООН. И для этого даже есть специальный механизм — Совет Безопасности ООН. В его компетенцию входит заниматься угрозами миру, для этого у него есть целый арсенал средств. А механизм самообороны представляет собой абсолютное исключение из правил, предусмотренное на те случаи, когда не осталось больше никаких других вариантов.

Традиционно считается, что для использования права на самооборону на страну уже должны напасть или страна в последний момент предвосхищает нападение превентивным ударом. Абстрактные же угрозы — как расширение НАТО на восток — в этот механизм не входят. В ином случае любое государство могло бы воспринимать любую потенциальную угрозу как повод применения силы. И это полностью опрокинуло бы систему безопасности ООН. Не будет никаких правил, любое государство будет говорить: «ваши действия угрожают мне» и применять силу.

— Хорошо, а что с боевыми действиями между ЛНР и ДНР с одной стороны и Украиной с другой — их можно оценить как нападение со стороны Украины?

— Тут есть сразу несколько аспектов. Во-первых, в 51-й статье говорится о применении силы между государствами, которыми «республики» не являются. Во-вторых, надо оценить масштаб боев — небольшие перестрелки на границе обычно не считаются достаточным поводом для применения этого права.

Мне сложно судить, но кажется, что мы тут имеем дело как раз с подобным применением силы, хотя ситуация и обостряется в последние дни. Еще один вопрос — с какой стороны исходит применение силы на границе? И у нас есть достаточно свидетельств, что это происходит в первую очередь не со стороны Украины, а в основном со стороны сепаратистов, так что и с этой точки зрения эти события трудно расценить как нападение.

— Кто должен дать юридическую оценку действиям России — по праву она воспользовалась правом на самооборону или нет?

— Никто. В мире нет централизованной системы правосудия. Скорее всего, не будет никакого суда, который даст какую-то окончательную оценку, хотя бы потому что Россия не подчиняется юрисдикции таких судов. Такую оценку будут давать другие государства, может быть, органы ООН — конечно, кроме Совбеза, который будет блокирован российским вето. Скорее всего, какая-то резолюция о ситуации будет принята Генеральной Ассамблеей ООН — как это было сделано после аннексии Крыма. Однако эта резолюция не будет обязательной к исполнению. Это просто возможность дать России понять, что остальной мир не считает оправданным это применение силы. По моему мнению, юридически это очень однозначный случай — Россия абсолютно четко нарушила международное право, так что Генассамблея примет соответствующую резолюцию.



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  • 15 | 25.02.2022, 09:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
А сейчас придут юродивые пуйлососы-гэбёшки на подсосе, такие же как старый пидорас О_Ошка и начнут нести херню и ложь...

А я - на работу.



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  • 16 | 25.02.2022, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О Чернобыльских реакторах хоть кто то из вас думает ? Ветер дунул и по направлению во все стороны света всем пц . Рутения мы нахлебали уже.....



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  • 17 | 25.02.2022, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 25.02.2022, 09:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
А сейчас придут юродивые пуйлососы-гэбёшки на подсосе, такие же как старый пидорас О_Ошка и начнут нести херню и ложь...

А я - на работу.
___________________
"А я - на работу", то есть врать дальше.



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4

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  • 18 | 25.02.2022, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 25.02.2022, 08:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1372 | Комментарии: 72070 | Рейтинг: +11366,9
а почему восемь лет украинская власть не останавливало убийство мирных в ничем неповинных граждан ДНР и ЛНР ?
_______________________________________________
ЭТО ЛОЖЬ! 3 лет там зверствовали захарченки, гифи, моторылы, пушилины и прочая пое-бень рахманинова! Безраздельно! "На подвалы" кмдали по любому поводу, люди просто исчезали.
Ты повторяешь ложь пуйла.
+++++++++++++++
"Это ложь!"
"КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк?" Нету у вас методов против Ленки Захаровой!



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3

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  • 19 | 25.02.2022, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 25.02.2022, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О Чернобыльских реакторах хоть кто то из вас думает ? Ветер дунул и по направлению во все стороны света всем пц . Рутения мы нахлебали уже.....
===
Да, если исходить из стратегии, то Россия, всех её ипостасей, страна опасная для всего мира, или, попросту, исчадие ада!
К сожалению, Нюрнберг не все задачи человечества охватил, как и Лига Нацийй, 00Н !



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  • 20 | 25.02.2022, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.02.2022, 05:36 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8945 | Рейтинг: +2126,4

НЕТ ВОЙНЕ С БРАТСКИМ НАРОДОМ УКРАИНЫ!
Военные преступники у руля страны, народ просыпайся!
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Беда, проснулся один Резус, даже Кухарка не отметилась, хотя проснулась.



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