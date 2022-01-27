Хунта сажает людей за антивоенные пикеты

В российских городах начались акции против военных действий на Украине.На Пушкинской площади в Москве начались задержания на несогласованной антивоенной акции, передает корреспондент РБК. Были задержаны не менее 20 человек.Полиция через громкоговорители просит собравшихся разойтись.Задерживают участников акции протеста и в Екатеринбурге, сообщил Znak.com. По данным издания, на акции задержали девять человек, позднее одного отпустили.Также начались задержания на антивоенной акции в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». По данным газеты, задерживают людей, которые разворачивают антивоенные плакаты, в автозаки отправили десять задержанных.Вечером 24 февраля МВД напомнило россиянам о действии антикоронавирусных ограничений в России и запрете на проведение массовых мероприятий в российских регионах. Следственный комитет России также предупредил об ответственности за проведение несогласованных акций протеста и участие в них.Предостерегала от участия в несогласованных акциях и прокуратура Москвы.***Видео момента задержания опубликовал телеграм-канал издания. На нем видно, что журналистка стоит с плакатом, к ней подходят сотрудники МВД и через какое-то время просят ее пройти в машину.Вопросы, за что ее задерживают и в какое отделение полиции везут, остались без ответа. Позже телеграм-канал «Коммерсанта-Башкортостан» сообщил, что ее отвезли в 9 отдел полиции.Фото Дарьи Кучеренко с плакатом«Нет войне! Я эту власть не выбирала» опубликовали «Европейско-азиатские новости».Ранее в соцсетях распространялась информация, что в 19.00 возле торгового центра «Гостиный двор» должны пройти антивоенные пикеты.