Да. Я считаю, что война руководства России с Украиной — это война против России и россиян.
Никакая страна в долговременной перспективе не выигрывает в результате войны.
Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия назад!
Мне совершенно ясно, что прогресс моей страны остановлен и каждый день войны кратно умножает масштабы этого регресса.
Путин! Остановитесь, если в вас осталась хотя бы толика здравого смысла, пока еще возможно!
Ваши руки уже в крови, черт побери.
Эхо Москвы
Наталья Павлова: «Путин, твои руки в крови!»
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