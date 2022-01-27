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Наталья Павлова: «Путин, твои руки в крови!»

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Наталья Павлова: Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия назад!

Наталья Павлова: «Путин, твои руки в крови!»


Да. Я считаю, что война руководства России с Украиной — это война против России и россиян.

Никакая страна в долговременной перспективе не выигрывает в результате войны.

Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия назад!

Мне совершенно ясно, что прогресс моей страны остановлен и каждый день войны кратно умножает масштабы этого регресса.

Путин! Остановитесь, если в вас осталась хотя бы толика здравого смысла, пока еще возможно!

Ваши руки уже в крови, черт побери.

Эхо Москвы











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