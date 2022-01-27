Наталья Павлова: «Путин, твои руки в крови!»

Наталья Павлова: Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия назад!Да. Я считаю, что война руководства России с Украиной — это война против России и россиян.Никакая страна в долговременной перспективе не выигрывает в результате войны.Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия назад!Мне совершенно ясно, что прогресс моей страны остановлен и каждый день войны кратно умножает масштабы этого регресса.Путин! Остановитесь, если в вас осталась хотя бы толика здравого смысла, пока еще возможно!Ваши руки уже в крови, черт побери.