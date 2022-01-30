Команда Хабирова. Ублюдкам не стыдно

«Мне не стыдно»: что говорят депутаты и политики Башкирии, поддержавшие решение Путина о вводе войск на Украину.Чиновники, депутаты и политики высказались о «спецоперации» на Украине.Азат Бадранов, вице-премьер Правительства Башкирии:Никто не за войну. Ни один здравомыслящий человек не может поддерживать убийства других людей. Именно поэтому важно прекратить беспредел, творящийся у наших границ уже восемь лет. Прекратить убийства мирных жителей, в том числе детей, только за то, что они не поддерживают неонацистские идеи и режимы. Прекратить пугать нас военно-политическими альянсами Запада, которым вход в Украину нужен чтобы прийти в наши дома отнюдь не чаю попить.В рамках рабочих визитов два раза был и в Луганске, и в Донецке. Под Луганском в маленьком городке Петровское, где похоронен генерал Шаймуратов и бойцы 112-й Башкавдивизии, есть школа имени Шаймуратова. Каждый раз бывая там бросало в холодный пот от ужасов войны в глазах детей. Там 7-летние ребятишки со взглядом 40-летних мужчин. Не знаю, как это описать. Кто видел детей из территорий, охваченных или переживших войну, тот поймет. Дети из этой школы рассказывали, как во время артобстрелов старшеклассники и учителя накрывали собой младших детей. Соответственно среди убитых осколками есть и старшеклассники и учителя, память о которых там хранят…А в Донецке невозможно было сдержать слез на Аллее ангелов. Это парк в память о погибших детях Донбасса…Там было много рассказов и разговоров о войне и мире, об устройстве и устремлениях ДНР и ЛНР. Не встретил ни одного человека, считающего Донбасс украинским, не встретил ни одного, кто бы поддерживал неонацистские тренды киевской власти.К сожалению, мирное урегулирование не сложилось, минские соглашения проигнорированы и военная операция сегодня вынужденная мера. Надеюсь, что завершится она быстро и также не задевая гражданское население, подавляя лишь военную инфраструктуру и силу противника.Зульфия Гайсина, член Совета по правам человека при Главе РБ:Никому не нужна война, как подавляющему большинству граждан России, так и Украины!Однако внешняя политика гораздо сложнее чем внутренняя и хотелось бы порассуждать на «тему».И так, экскурс в историю 39-41 гг прошлого века. СССР находился в полной уверенности невозможности нападения гитлеровской Германии и сосредоточение войск на границах Союза не воспринималось как угроза безопасности страны. Впоследствии такая наивность стала фатальной ошибкой, которая привела к колоссальным жертвам среди мирного населения.Сейчас я пристально слежу за происходящими событиями и СМИ обоих сторон сообщают лишь об уничтожении военных сил Украины. Могу только догадываться об истинных намерениях Кремля, только слова пресс-секретаря о демилитаризации соседнего государства очень похожи на правду, исходя из тех действий, которые предпринимаются российскими военными.Уверена, что власти нашей страны рассчитали все возможные риски текущего положения дел, и, по всей видимости, начать «операцию» именно сейчас было оправдано с точки зрения предотвращения более тяжких последствий.Любые военные действия – это всегда угроза жизни и здоровью мирного населения, поэтому хотелось бы призвать всех к объективной оценке ситуации исходя из уроков истории и взаимоотношений, сложившихся на протяжении последний 8 лет.Спецоперация скоро закончится и, думаю, мы все убедимся в правильности принятых руководством страны решений в ближайшее время. Единство же очень важный элемент, который поможет нам всем пережить это трудное время.Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы от Башкирии:Поддерживаю решение Президента России о проведении военной миротворческой операции в ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Цель спецоперации – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.В основе политики России – свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины.Специальная военная операция в ДНР и ЛНР имеет две цели – мирная жизнь на Донбассе и защита России от военных угроз на её границах. Это вынужденная мера, данная операция носит миротворческий характер и призвана положить конец геноциду и предотвратить нападение на Россию.Сейчас самое главное – установить мир на Украине, защитить людей.Сергей Жуков, депутат горсовета Благовещенска:Это моё мнение, и я думаю, что все Россияне должны настраиваться на такой итог. Куда мы идём, и так понятно. Не надо бояться перемен, они неизбежны«Мне страшно», «мы проснулись в другом миру», «война это мир», «мне стыдно» .... (цитаты)А мне нет. Хотя тоже страшно.Я полностью поддерживаю решение нашего Президента о признании Республик и все действия направленные на защиту государства. Россия должна быстро навести порядок чтобы не втягиваться в многолетние выяснения отношений где нас делают всегда виноватыми.Зариф Байгускаров, депутат Госдумы от Башкирии:Ситуация, когда мирные граждане ДНР и ЛНР в течение 8 лет постоянно подвергались обстрелу со стороны украинских силовиков, получали увечья, погибали, и отказ Украины от исполнения Минских соглашений вынудили нас 15 февраля обратиться к Президенту РФ с просьбой признать ДНР и ЛНР.21 февраля Президент РФ В.В. Путин подписал документы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.22 февраля 2022 года мы, депутаты Госдумы, ратифицировали эти документы.Президент РФ В.В. Путин, с учетом обращения жителей и руководства ДНР и ЛНР, принял решение о специальной военной операции по прекращению обстрелов мирных граждан этих республик путем нейтрализации военных объектов, принадлежащих Армии Украины.Да, это не популярное и рискованное решение, но необходимое и не терпящее дальнейших отлагательств. Все возможное меры мирного урегулирования этой трагедии были исчерпаны.Да, есть мнения, что надо бы еще подождать, пытаться и дальше убеждать руководство Украины прекратить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР. К сожалению, этим занимались 8 лет, люди вынуждены были практически жить в подвалах. И за это время погибли около 15 тысяч людей.О неуважении руководства Украины к жителям нашей и других стран говорит тот факт, что несколько дней назад им было принято решение о выходе из Соглашения по увековечиванию памяти мужества и героизма народов СНГ в Великой Отечественной войне. Это означает, что они не будут проводить мероприятия по установлению и перезахоронению останков наших солдат, погибших при освобождении Украины от фашистов, не будут приняты меры по содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников героям ВОВ.Большинство бойцов нашей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии погибли при освобождении Украины, в районе села Штеровка ЛНР. Там же покоится наш легендарный комдив Герой России Минигали Шаймуратов. Мы благодарны жителям ЛНР за то, что они берегут память.Я поддерживаю решение Президента РФ В.В. Путина об оказании военной помощи жителям ДНР и ЛНР. Друзья познаются в беде. И мы не вправе оставить их в беде, наблюдая со стороны, как погибают под обстрелами военных Украины мирные жители. Около 800 тысяч из них имеют гражданство нашей страны, а 1,2 млн подали заявления на получение гражданства России.Олег Галин, член Совета по правам человека при главе РБ:Давайте начнем с того, что это не война, как позиционирует Запад действия наших вооруженных сил в Украине, а именно специальная военная операция. Ее цель – демилитаризация Украины, уничтожение военного потенциала Украины, и делается это строго для защиты интересов наших граждан, для защиты признанных республик ЛНР и ДНР. Остановить расширение НАТО на восток, размещение вооружения НАТО у наших границ – это главная задача нашего государства, нашего президента. И в современных реалия того, что происходит, избежать было невозможно. Мы сейчас обходимся «малой кровью», потому что если бы мы ждали дальше, несомненно, ситуация бы ухудшалось, НАТО наращивало бы свой военный потенциал границ нашей страны, и, возможно, на нашу страну было бы нападение, и тогда нам пришлось бы уже мобилизовать все силы РФ и ввязаться в войну с блоком НАТО.Хочу также отметить, что все действия вооруженных сил РФ на территории Украины абсолютно законны, потому что изначально был признан суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, далее было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и уже признанными республиками, и далее ДНР и ЛНР запросили помощь у России, в том числе и военную помощь. Президент своевременно обратился в верхнюю палату Совета Федерации и в соответствии с законом запросил разрешение на ввод войск, на применение вооруженных сил РФ за пределами РФ, то есть, за рубежом. Верхней палатой Совета Федерации решение было принято, и только после этого российские силы вошли на территорию Украины.Хочу отметить, что вооруженные силы России не бьют по гражданским секторам, не бьют по городам. Производится высокоточное поражение именно военного потенциала Украины, военной инфраструктуры. В такой ситуации при профессиональных действиях нашей армии, наших вооруженных сил, опасность для жителей Украины сведена практически к нулю.Что еще хочу отметить. Решить вопрос иначе, принудить Украину к миру иначе дипломатическим путем уже не представляется возможным. Это и мое мнение как офицера запаса морской пехоты, это мнение специалистов вооруженных сил, это мнение и в обществе. Мы все прекрасно знаем, что в течение восьми лет шел геноцид народа русскоязычного, славянского, наших граждан и сограждан, которые в 90-х годах волею росчерка пера власть имущих стали для нас иностранцами. Восемь лет шел геноцид. Уничтожали людей и морально, и физически. Ввергли их в нищету. Не оплачивались ни пенсии, не заработные платы. И на головы, на крыши домов наших людей сыпались бомбы и снаряды. В такой ситуации, когда в течение восьми лет мы пытались всему Западу дипломатическим путем сказать «прекратите, не уничтожайте людей, прекратите геноцид народа», нас никто не услышал. Заключались соглашения, которые не выполнялись, принимались решения, которые не выполнялись, и сейчас, в данной ситуации, когда чаша терпения переполнена, да еще и когда Украина заявила о том, что собирается ядерное оружие в свой потенциал заиметь, в этих реалиях, конечно, другого выхода, как проведение спецоперации для принуждения Украины к миру у нас не осталось. Я очень доволен, наблюдая за тем, как профессионально действует наша российская армия, наши российские вооруженные силы.Высказывания активистов и общественников из Башкирии, выступающих против спецоперации на Украине, мы собрали в отдельном материале.