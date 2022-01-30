Началось, ура товарищи!! Вводятся санкции не только против депутатов, ...
Рейтинг: +4 Анонимно
23 | 23.02.2022, 19:12 | Автор: Karim Yaushev Публикации: 74 | Коммент ...
Рейтинг: +4 Анонимно
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу. ...
28.02.2022 42945 78
«Мне не стыдно»: что говорят депутаты и политики Башкирии, поддержавшие решение ...
27.02.2022 11727 49
Наталья Павлова: Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия ...
26.02.2022 28313 246
Муфтий Талгат Таджуддин поддержал военную операцию на Украине. ...
25.02.2022 25982 75
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу. ...
28.02.2022 35626 78
«Мне не стыдно»: что говорят депутаты и политики Башкирии, поддержавшие решение ...
27.02.2022 27749 49
Наталья Павлова: Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия ...
26.02.2022 40266 246
Муфтий Талгат Таджуддин поддержал военную операцию на Украине. ...
25.02.2022 18406 75
В российских городах начались акции против военных действий на Украине. ...
25.02.2022 32332 105
На члена первого состава СПЧ при главе Башкирии Азамата Галина подали заявление ...
24.02.2022 28029 12
Матвиенко осудила противников военной операции по защите Донбасса. ...
24.02.2022 14609 6
Уфимские активисты демократических партий выступают против войны с Украиной, а ...
24.02.2022 20291 151
Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире». ...
23.02.2022 28259 116
В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ...
30.01.2022 43248 65
Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
31.01.2022 36696 78
Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле ...
1.02.2022 29688 51
Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в ...
2.02.2022 28842 67
Гомосексуалист Володин осудил артистов-противников войны
Раздел: Политика | Просмотры: 22215 | Комментарии: 78