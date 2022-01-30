Гомосексуалист Володин осудил артистов-противников войны

Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине."В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов", — написал политик.Политик заявил, что за четыре дня операции по демилитаризации Украины появились две позиции — "поддержка (операции) подавляющего большинства" с одной стороны и рассуждения о мире с другой.Володин задался вопросом, где те, кто говорит сегодня о мире, "были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей"."Подобные разговоры слышим от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу", — добавил он и посоветовал таким людям для начала вернуться в Россию и поработать на благо страны, а не тратить в "ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.