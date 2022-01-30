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Гомосексуалист Володин осудил артистов-противников войны

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Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу.

Гомосексуалист Володин осудил артистов-противников войны


Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине.

"В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов", — написал политик.

Политик заявил, что за четыре дня операции по демилитаризации Украины появились две позиции — "поддержка (операции) подавляющего большинства" с одной стороны и рассуждения о мире с другой.
Володин задался вопросом, где те, кто говорит сегодня о мире, "были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей".

"Подобные разговоры слышим от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу", — добавил он и посоветовал таким людям для начала вернуться в Россию и поработать на благо страны, а не тратить в "ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

РИА Новости






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  • 1 | 28.02.2022, 06:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Володина, срочно в Чечню на перевоспитание.



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  • 2 | 28.02.2022, 06:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Гомосексуалист Володин осудил артистов-противников войны
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Нет более ужаснее напасти чем извращенцы во власти.....



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  • 3 | 28.02.2022, 07:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Володин и его заместители не голосовали за не зависимость ДНР и ЛНР!?
И никакой реакции от Путина. Ничего не понимаю. Возможно договоренность, типа нам надо ездить на встречу с другими парламентами.



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  • 4 | 28.02.2022, 08:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Мне глубоко безразлично с кем спит Володин или кто-то другой - гей он или гетеросексуал, или бисексуал(только бы не зоофил - животные не могут добровольно идти на такое) - а вот то, что он пидорас в самом плохом смысле этого слова, да еще и травит всю страну пальмовым маслом, напи@дил миллиардов, записав на мать-старушку бывшую училку, несшую разумное, доброе, вечно моему и более поздним поколениям - это заслуживает моего презрения и нет ему прощения. Судить его будут - а-ля пуйло - со всеми вытекающими.



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  • 5 | 28.02.2022, 08:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
"долгие годы не замечали происходящего в Донбассе", "были предыдущие 8 лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей"
______________________________________________
Когда вы повторяете эту мантру из каждого утюга по сотне раз в день - не плохо было бы подкрепить свои слова доказательствами, которых, впрочем, нет.
То есть это ложь чистой воды!

"Какие будут ваши доказательства?"© и если вы помните в ответ на этот вопрос - Арнольдик вывалил гору кокаина из совеццкого протеза.
Вот и я хочу увидеть доказательства!



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  • 6 | 28.02.2022, 08:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Ну, кажись, Путину п-ц!
Появились сообщения, что «семерка» заблокировала российские денежные резервы (ими распоряжается Путин и ЦБ). Это значит, нет у Путина больше денег!!! Ни на войну, ни на что! Силовики скоро перестанут получать зарплату!

— Геннадий Гудков (@gudkov_g)
___________________________________________
За что купила....



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  • 7 | 28.02.2022, 08:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
raniel_glorlas 28 февраля 2022,
(без темы)
Папа говорит, у них в институте три четверти проектов закрыли, потому что они были совместные с немцами, а немцы с нами больше не работают. В генетических лабораториях - к вопросу о ковиде - сколько всего завязано на другие страны? Хорошо хоть, "спутник" уже есть. В стоматологии, где я делала зуб, теперь будет какой-то другой источник поставок. Вся наша наука и медицина сейчас будет в жопе, помимо всего прочего. При этом меня поражает количество людей (как раз таки я это слышу от тех, кто говорит, что происходящее правильно), которые про разрыв отношений с другими странами говорят "не больно-то и хотелось". Серьёзно?



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  • 8 | 28.02.2022, 08:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Простые канадцы, желающие подключиться к бойкоту российских товаров, с удивлением обнаружили, что Россия ничего не производит.

— Nasha Canadа



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  • 9 | 28.02.2022, 08:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не может попасть на заседание Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) из-за того, что ООН не способны обеспечить прилет российской делегации в Женеву. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

))))))))))))))))))))))) странно - а почему, интересно?



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  • 10 | 28.02.2022, 08:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Как можно понять, санкции будет очень трудно отменить даже в случае вывода войск и прекращения войны.
Даже в случае революции в рф и смены власти.
Они останутся останутся в наследство новому правительству.
Тем лучше.



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  • 11 | 28.02.2022, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом последней февральской ночи в старых статьях УЖа появился 41 "подснежник"! Для особо завистливых сообщаю, что 12 из них мои! Очень Опытный



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  • 12 | 28.02.2022, 08:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Metropolitan Opera разорвет отношения со всеми исполнителями и организациями, поддерживающими политику Владимира Путина – пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причиненный ущерб. Об этом заявил гендиректор оперной труппы Питер Гельб.
_____________________________________
Казалось бы - где пуйлососы, и где Метрополитен Опера, но всё таки))))



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  • 13 | 28.02.2022, 08:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Грузинский капитан отказался заправить судно топливом, когда узнал, что оно российское. Его ответ: «идите на***, оккупанты».

Весь мир срывает на Россию всю накопленную злость. Это результат двадцати лет правления Путина. pic.twitter.com/9JHutXehRZ



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  • 14 | 28.02.2022, 08:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Представитель Министерства обороны Украины Алексей Арестович обнародовал новые данные о ходе войны. Основные тезисы:

- Мгновенной угрозы большим городам нет
- Российские войска остановлены по всей линии наступления
- 11 десантных кораблей ВМФ России направляются в Одессу, чтобы попытаться высадить десант
- На Черниговском направлении ситуация спокойная, на Харьковском дело обстоит сложнее, но утренняя попытка захода российских войск в город была отражена
- Про мэра города Купянск, который якобы сдал город России во избежание его штурма: "там все не так просто"
- Город Волноваха в Донбассе был взят Россией, но отбит украинскими войсками
- Подтвержден удар по российским "Букам" с помощью беспилотника "Байрактар"

Слава Украине! Героям - слава!



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  • 15 | 28.02.2022, 08:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился за вооружённое вторжение России в Украину, которому, по его словам, нет оправдания.

"Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видят, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину", – сказал Анисимов.
_____________________________________
О, как! Пуйло-назначенцы в открытую, жертвуя карьерой при пуйле высказываются против войны и пуйла!
И правильно делают. После пуйла - их карьера будет более успешной, если не головокружительной. Честным, порядочным людям есть ради чего жертвовать сегодняшним благополучием.



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  • 16 | 28.02.2022, 08:50 | Автор: Кухарка
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолётов, включая частные.

"Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолёты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", - сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза.
__________________________________________________
Вот поэтому, Маня, твой шеф и не может улететь за пределы пуйлостана на запад. Можно к картофельному таракану, если считать его западом))))



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  • 17 | 28.02.2022, 08:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
За четыре дня войны в России на антивоенных акциях задержано более 5 000 человек

При полном отсутствии каких либо лидеров…

— Ходорковский Михаил (@mich261213)
____________________________________
Вчера в Уфе были опять задержания - при небольшом количестве протестующих. Кроме того - забрали Артура Асафьева, возложившего цветы к памятнику жертвам политических репрессий - в связи с годовщиной убийства пуйлом и рамзанкой дыровым Бориса Немцрва - реальным конкурентом пуйла на должность президента в 2018 году и позже



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  • 18 | 28.02.2022, 08:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
На Московской бирже в 6.50 минут по местному времени начались валютные торги. Курс рубля уже обновил исторический максимум, составив 113,5 рублей за доллар.



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  • 19 | 28.02.2022, 08:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 72134 | Рейтинг: +11359,1
Переваривайте - а я на работу.



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  • 20 | 28.02.2022, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
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В случаи ядерной войны грибок вырастит в черниковке на родине кухарки.



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