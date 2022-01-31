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Воровская хунта удерживает заложников

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Мосгорсуд отказался отпустить Лилию Чанышеву под домашний арест.

Воровская хунта удерживает заложников


"Ее судьба сейчас решается на полях сражений в Украине", — заявляет защита.
Московский городской суд в понедельник оставил в силе решение Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-координатору штаба Навального в Уфе (в 2021 году "Штабы Навального" признали в РФ "экстремистскими организациям"и и запретили их деятельность) Лилии Чанышевой до 9 апреля. Об этом "Idel.Реалии" сообщили адвокаты Чанышевой Даниил Берман и Сергей Макаренко.

— Никаких сенсаций в суде не произошло, — рассказал Даниил Берман. — Мера пресечения Лилии была оставлена без изменения. Мосгорсуд посчитал декабрьское решение суда первой инстанции законным и обоснованным, несмотря на то, что защитой были представлены несколько адресов в Москве, по которым Чанышева может отбывать домашний арест, а также была представлена сумма размером в один миллион рублей в качестве залога. Защита также заявила, что решение Басманного суда было незаконным и необоснованным, поскольку в нем не указано, почему для Чанышевой была избрана самая жесткая мера пресечения.

Адвокат также отметил, что дело, по которому преследуют Лилию Чанышеву, "носит явно политический характер".

— Сегодня такой характер дела Чанышевой буквально подтвердила прокурор, которая заявила, что политическая обстановка в стране не позволяет освободить активистку. Защита, кстати, тоже обращала внимание суда на политическую обстановку и говорила, что было бы более правильным освободить Чанышеву. Никаких оснований полагать, что она сбежит, нет, поскольку воздушное сообщение со многими странами закрыто, и из России сейчас можно уйти разве что пешком, — заметил Берман.

Адвокат Сергей Макаренко, выступая в суде (редакция располагает аудиозаписью процесса), заявил, что Чанышеву преследуют "исключительно за свою законную политическую деятельность".

Он отметил, что в тюрьму Чанышеву "посадил существующий в стране режим", и если он "в ближайшие дни и недели проиграет [в Украине], то без всяких судебных решений она [Чанышева] окажется на свободе — так же, как и Навальный".

— По сути, судьба Лилии Чанышевой сейчас решается на полях сражений в Украине — под Киевом, под Харьковым, под Мариуполем, под Николаевым, под Одессой, — заявил Макаренко.

Адвокат также сообщил суду, что не сомневается в скорой реабилитации Лилии Чанышевой — даже если она будет осуждена.

— История нашего государства знает, что осужденные в 1930-е годы на сталинских процессах были через двадцать лет реабилитированы. Сейчас время идет куда динамичнее, и двадцать лет сейчас не понадобится, чтобы реабилитировать Чанышеву. Думаю, что с этим будет ясно даже не через три-пять лет, как я писал в апелляционной жалобе, а уже через три-пять месяцев, а, может, даже и через три-пять дней.

Защита потребовала отменить решение суда первой инстанции и в случае необходимости избрать Чанышевой меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Лилия Чанышева, выступая в суде по видеоконференцсвязи из СИЗО-6, в своей речи также коснулась политической ситуации.

— Через неделю у нас будет праздник 8 Марта. Это не просто праздник женской красоты, гармонии и весны — это праздник защиты прав женщин. Я как женщина имею право участвовать в политике. Но, к сожалению, те мужчины, которые находятся у власти, они, во-первых, боятся конкуренции, а, во-вторых, развязывают сейчас войны с другими странами. Может, если бы у власти было больше женщин, то и войн было бы меньше? Я в преддверии праздника призываю женщин проявить со мной солидарность и поддержать мое право заниматься политикой, — сказала Чанышева.

После короткого перерыва суд объявил, что оставляет решение первой инстанции без изменений.

Адвокат Даниил Берман рассказал после судебного заседания, как, по его мнению, будет идти следствие по делу Чанышевой.

— Обвинительная структура дела, в рамках которого преследуется Лилия Чанышева, по замыслу следствия, довольно проста. Организации, которые были связаны с Алексеем Навальным, уже признаны экстремистскими, а Чанышева возглавляла уфимский штаб в течение нескольких лет. Полагаю, следствие соберет какое-то количество показаний стукачей, "раскаявшихся" сторонников, которые заявят, что в деятельности уфимского штаба они со временем "обнаружили экстремизм". На этом и будет, думаю, построено обвинительное заключение. Как долго они будут его строить, сколько времени у них займет сшивание этой макулатуры из показаний, я не знаю. Но предполагаю, что к лету дело уже может уйти в суд.

Берман также пояснил, что несмотря на то, что в деле фигурирует целый ряд обвиняемых во главе с Алексеем Навальным, дело Чанышевой, скорее всего, будет (как и дела других обвиняемых) выделено в отдельное производство.

— Никто их вместе судить не будет, я в этом практически убежден. Они [следствие] совершенно не заинтересованы в том, чтобы в одном зале оказались Алексей Навальный, Лилия Чанышева и еще многие обвиняемые. Навального они вообще боятся вывезти куда-то и судят сейчас вообще в колонии в выездном судебном заседании, — резюмировал Берман.

Лилия Чанышева 10 ноября 2021 года была арестована Кировским райсудом Уфы на два месяца. Перед этим у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски с изъятием оргтехники, средств связи и документов. В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ).

17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. 21 ноября активистка была этапирована в вагонзаке в СИЗО-6 Москвы.

В конце декабря 2021 года Басманный суд Москвы продлил арест Лилии Чанышевой до 9 апреля 2022 года.

Своей вины Лилия Чанышева не признает.

Европейский Союз в середине января призвал немедленно освободить Лилию Чанышеву.

В конце января Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву — наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками — в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Идель.Реалии






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  • 1 | 01.03.2022, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европейский Союз в середине января призвал немедленно освободить Лилию Чанышеву.

--------------

Ух! "Свободу Анджеле Дэвис!"



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  • 2 | 01.03.2022, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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После поставки сотен тонн оружия Украине Западом через два дня пять миллионов штук из них появились на черном рынке.



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  • 3 | 01.03.2022, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.03.2022, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Европейский Союз в середине января призвал немедленно освободить Лилию Чанышеву.

--------------

Ух! "Свободу Анджеле Дэвис!"
====================
Заодно Европейский Союз потребовал освободить Ассанжа и узников Гунтанамо.



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  • 4 | 01.03.2022, 12:10 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41210 | Рейтинг: +5067,4
дело, по которому преследуют Лилию Чанышеву, "носит явно политический характер".

Адвокат Сергей Макаренко, выступая в суде (редакция располагает аудиозаписью процесса), заявил, что Чанышеву преследуют "исключительно за свою законную политическую деятельность".
Он отметил, что в тюрьму Чанышеву "посадил существующий в стране режим", и если он "в ближайшие дни и недели проиграет в Украине, то без всяких судебных решений Чанышева окажется на свободе — так же, как и Навальный".
— По сути, судьба Лилии Чанышевой сейчас решается на полях сражений в Украине — под Киевом, под Харьковым, под Мариуполем, под Николаевым, под Одессой, — заявил Макаренко.
======================================================
Вот на что идут продажные суды и прокуроры. Надо публиковать их фамилии для истории.
Макаренко- пример порядочного человека. Лилия- наша Жанна д,Арк.



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  • 5 | 01.03.2022, 12:16 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41210 | Рейтинг: +5067,4
Национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была осуждена как еретик и сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована - причислена католической церковью к лику святых.
Родилась: 6 января 1412 г., Домреми, Бар, Средневековая Франция
Умерла: 30 мая 1431 г. (19 лет), Руан



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  • 6 | 01.03.2022, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Идиоты Евросоюза закрыли своим компаниям небо России, приземлили их, ибо стало нерентабельны полеты в Азию.
Но США и Азиатам только это и нужно.
Ну тупыееее.



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  • 7 | 01.03.2022, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Здесь конечно я совершенно не понимаю , Почему Лилию Чанышеву , держат в тюрьме , осудив задним числом за прежде разрешенную деятельность и легитимность мин. юстиции РФ этого
" Штаба Навального "., а потом задним ходом аннулировав !
Какая то клоунада , а не правосудие !



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  • 8 | 01.03.2022, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41210 | Рейтинг: +5067,4
«Сообщения, что Россия в изоляции, не верны»:
член СПЧ при при главе Башкирии Азамат Галин. осудил журналистов за распространение лжи.
– Господа журналисты! – обратился он к представителям СМИ. – Ваши сообщения о том, что Россия оказывается в изоляции, не верны. Мир – это не США и три страны. Мир огромный. К санкциям не присоединились другие страны. К чему это ведет? Санкции не работают против нашей страны, так как хотели США. Санкции приведут к изоляции ЕС и США. И они не могут торговать с теми, с кем торгуем и работаем мы. А это весь остальной мир. Отключите истерику дождя (издание «Дождь» – признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом – прим.ред.). Не смотрите телевизор.
===========================================
Сколько мудаков в этом СПЧ?!



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  • 9 | 01.03.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня поздним мартовским утром в старых статьях УЖа появилось 28 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 8 из них мои! Очень Опытный



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  • 10 | 01.03.2022, 12:44 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41210 | Рейтинг: +5067,4
"Собрались злодеи, ограбившие народ.
Набрали солдат, судей, чтобы охранять их оргию, и пируют". Л.Н.ТОЛСТОЙ



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  • 11 | 01.03.2022, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ольгу Сарапулову освободили от должности советника
за то что высказала свое мнение и пожаловалась на высокие цены и недоступность бесплатного лечения для детей.



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  • 12 | 01.03.2022, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Долго запрягает да быстро едит" это про холопов?



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  • 13 | 01.03.2022, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.03.2022, 12:44 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41207 | Рейтинг: +5067,4
"Собрались злодеи, ограбившие народ.
Набрали солдат, судей, чтобы охранять их оргию, и пируют". Л.Н.ТОЛСТОЙ
_______________________
Что-то у твоего органчика малое разнообразие тем. Ты эту пластинку уже не один десяток раз повторял. Или это не органчик виноват, а твоя деменция?
Кстати, Л. Н. Толстой в молодости был храбрым офицером и защищал русский (!) город Севастополь от "цивилизованных" англо-франко-сардинско-турецких интервентов во время Крымской (!) войны.



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  • 14 | 01.03.2022, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 15 | 01.03.2022, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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РИА Новости
Глава Минфина Франции Ле Мэр: Евросоюз начнет тотальную экономическую войну против России
Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
РИА Новости
____________________________________________________________
___________________________________

Насрать!! Нас в Базилеевке все равно кормить будут вкусно перловкой и путассу! И колоть по назначению врача регулярно! Прорвемся! Главное, что господин пу жив и здоров и я счастлив, ку! Очень Опытный.



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  • 16 | 01.03.2022, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.03.2022, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европейский Союз в середине января призвал немедленно освободить Лилию Чанышеву.
--------------
Ух! "Свободу Анджеле Дэвис!"
++++++====
ваша ирония неуместна!
Лиля защищает Родину, т.е. народ, а вы?????

"приходят мальчики, надменные и властные
...мальчики, надменные и властные, придут, сжимая кулачонки влажные"

изрёк житель США Евтушенко...
а у вашего Путина вилла в Испании или где??!



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  • 17 | 01.03.2022, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 01.03.2022, 13:56 | Автор:

Насрать!! Нас в Базилеевке все равно кормить будут вкусно перловкой и путассу! И колоть по назначению врача регулярно! Прорвемся! Главное, что господин пу жив и здоров и я счастлив, ку! Очень Опытный.
=============================================
Давай прикалывайся дальше - послушаем , На этот прикол ответ один , наше прошлое государство СССР жило и процветало и не при таких санкциях , Конечно у Путина В.В есть вина перед простым народом РФ за его беспощадное ограбление , но сейчас не время про это вспоминать.
Лишь бы его друзья " патриоты " олигархи не сдали его с потрохами заодно и нас врагам страны !
" Патриоты "олигархи вот главная беда России , если покажут выгодную копейку из Запада продадут без зазрения совести !



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  • 18 | 01.03.2022, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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В военторге укров уже появились самолеты из числа 70 подаренных "друзьями"?



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  • 19 | 01.03.2022, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Солдатам всу провели экскурсию по аллее АНГЕЛОВ а Донецке.
Впечатляющее зрелище.



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  • 20 | 01.03.2022, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 01.03.2022, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В военторге укров уже появились самолеты из числа 70 подаренных "друзьями"?
-----------
Только прилавки этого военторга находятся в чужих магазинах, странах. Как бы русский медведь заодно и эти прилавки не разгромил. Пусть ссутся продавцы.



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