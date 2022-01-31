Воровская хунта удерживает заложников

Мосгорсуд отказался отпустить Лилию Чанышеву под домашний арест."Ее судьба сейчас решается на полях сражений в Украине", — заявляет защита.Московский городской суд в понедельник оставил в силе решение Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-координатору штаба Навального в Уфе (в 2021 году "Штабы Навального" признали в РФ "экстремистскими организациям"и и запретили их деятельность) Лилии Чанышевой до 9 апреля. Об этом "Idel.Реалии" сообщили адвокаты Чанышевой Даниил Берман и Сергей Макаренко.— Никаких сенсаций в суде не произошло, — рассказал Даниил Берман. — Мера пресечения Лилии была оставлена без изменения. Мосгорсуд посчитал декабрьское решение суда первой инстанции законным и обоснованным, несмотря на то, что защитой были представлены несколько адресов в Москве, по которым Чанышева может отбывать домашний арест, а также была представлена сумма размером в один миллион рублей в качестве залога. Защита также заявила, что решение Басманного суда было незаконным и необоснованным, поскольку в нем не указано, почему для Чанышевой была избрана самая жесткая мера пресечения.Адвокат также отметил, что дело, по которому преследуют Лилию Чанышеву, "носит явно политический характер".— Сегодня такой характер дела Чанышевой буквально подтвердила прокурор, которая заявила, что политическая обстановка в стране не позволяет освободить активистку. Защита, кстати, тоже обращала внимание суда на политическую обстановку и говорила, что было бы более правильным освободить Чанышеву. Никаких оснований полагать, что она сбежит, нет, поскольку воздушное сообщение со многими странами закрыто, и из России сейчас можно уйти разве что пешком, — заметил Берман.Адвокат Сергей Макаренко, выступая в суде (редакция располагает аудиозаписью процесса), заявил, что Чанышеву преследуют "исключительно за свою законную политическую деятельность".Он отметил, что в тюрьму Чанышеву "посадил существующий в стране режим", и если он "в ближайшие дни и недели проиграет [в Украине], то без всяких судебных решений она [Чанышева] окажется на свободе — так же, как и Навальный".— По сути, судьба Лилии Чанышевой сейчас решается на полях сражений в Украине — под Киевом, под Харьковым, под Мариуполем, под Николаевым, под Одессой, — заявил Макаренко.Адвокат также сообщил суду, что не сомневается в скорой реабилитации Лилии Чанышевой — даже если она будет осуждена.— История нашего государства знает, что осужденные в 1930-е годы на сталинских процессах были через двадцать лет реабилитированы. Сейчас время идет куда динамичнее, и двадцать лет сейчас не понадобится, чтобы реабилитировать Чанышеву. Думаю, что с этим будет ясно даже не через три-пять лет, как я писал в апелляционной жалобе, а уже через три-пять месяцев, а, может, даже и через три-пять дней.Защита потребовала отменить решение суда первой инстанции и в случае необходимости избрать Чанышевой меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.Лилия Чанышева, выступая в суде по видеоконференцсвязи из СИЗО-6, в своей речи также коснулась политической ситуации.— Через неделю у нас будет праздник 8 Марта. Это не просто праздник женской красоты, гармонии и весны — это праздник защиты прав женщин. Я как женщина имею право участвовать в политике. Но, к сожалению, те мужчины, которые находятся у власти, они, во-первых, боятся конкуренции, а, во-вторых, развязывают сейчас войны с другими странами. Может, если бы у власти было больше женщин, то и войн было бы меньше? Я в преддверии праздника призываю женщин проявить со мной солидарность и поддержать мое право заниматься политикой, — сказала Чанышева.После короткого перерыва суд объявил, что оставляет решение первой инстанции без изменений.Адвокат Даниил Берман рассказал после судебного заседания, как, по его мнению, будет идти следствие по делу Чанышевой.— Обвинительная структура дела, в рамках которого преследуется Лилия Чанышева, по замыслу следствия, довольно проста. Организации, которые были связаны с Алексеем Навальным, уже признаны экстремистскими, а Чанышева возглавляла уфимский штаб в течение нескольких лет. Полагаю, следствие соберет какое-то количество показаний стукачей, "раскаявшихся" сторонников, которые заявят, что в деятельности уфимского штаба они со временем "обнаружили экстремизм". На этом и будет, думаю, построено обвинительное заключение. Как долго они будут его строить, сколько времени у них займет сшивание этой макулатуры из показаний, я не знаю. Но предполагаю, что к лету дело уже может уйти в суд.Берман также пояснил, что несмотря на то, что в деле фигурирует целый ряд обвиняемых во главе с Алексеем Навальным, дело Чанышевой, скорее всего, будет (как и дела других обвиняемых) выделено в отдельное производство.— Никто их вместе судить не будет, я в этом практически убежден. Они [следствие] совершенно не заинтересованы в том, чтобы в одном зале оказались Алексей Навальный, Лилия Чанышева и еще многие обвиняемые. Навального они вообще боятся вывезти куда-то и судят сейчас вообще в колонии в выездном судебном заседании, — резюмировал Берман.Лилия Чанышева 10 ноября 2021 года была арестована Кировским райсудом Уфы на два месяца. Перед этим у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски с изъятием оргтехники, средств связи и документов. В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ).17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. 21 ноября активистка была этапирована в вагонзаке в СИЗО-6 Москвы.В конце декабря 2021 года Басманный суд Москвы продлил арест Лилии Чанышевой до 9 апреля 2022 года.Своей вины Лилия Чанышева не признает.Европейский Союз в середине января призвал немедленно освободить Лилию Чанышеву.В конце января Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву — наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками — в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.