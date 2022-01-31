Хабировцы тайно подняли себе зарплаты

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Лучшие комментарии
Советник Хабирова: «Стыдн ...

Началось, ура товарищи!! Вводятся санкции не только против депутатов, ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Бесправие, наглость и вор ...

23 | 23.02.2022, 19:12 | Автор: Karim Yaushev Публикации: 74 | Коммент ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Уфимцы: «Мне не нужна вой ...

Глава РБ Радий Хабиров сегодня заявил, что Башкортостан всецело поддер ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Хабировцы тайно подняли ...

«ПРУФЫ»: Сотрудникам министерств и администрации главы Башкирии на 25% подняли ...
  2.03.2022   26311    0

Воровская хунта ...

Мосгорсуд отказался отпустить Лилию Чанышеву под домашний арест. ...
  1.03.2022   23365    91

Гомосексуалист Володин ...

Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу. ...
  28.02.2022   30007    247

Команда Хабирова. ...

«Мне не стыдно»: что говорят депутаты и политики Башкирии, поддержавшие решение ...
  27.02.2022   31754    52

Наталья Павлова: «Путин, ...

Наталья Павлова: Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия ...
  26.02.2022   22956    247

Последние публикации
Хабировцы тайно подняли ...

«ПРУФЫ»: Сотрудникам министерств и администрации главы Башкирии на 25% подняли ...
  2.03.2022   21505    0

Воровская хунта ...

Мосгорсуд отказался отпустить Лилию Чанышеву под домашний арест. ...
  1.03.2022   15288    91

Гомосексуалист Володин ...

Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу. ...
  28.02.2022   39893    247

Команда Хабирова. ...

«Мне не стыдно»: что говорят депутаты и политики Башкирии, поддержавшие решение ...
  27.02.2022   16738    52

Наталья Павлова: «Путин, ...

Наталья Павлова: Дни и недели войны отбрасывают наше развитие на десятилетия ...
  26.02.2022   18214    247

Сумасшедший муфтий за ...

Муфтий Талгат Таджуддин поддержал военную операцию на Украине. ...
  25.02.2022   15663    77

Хунта сажает людей за ...

В российских городах начались акции против военных действий на Украине. ...
  25.02.2022   32635    105

Гандон, зато Хабировкий: ...

На члена первого состава СПЧ при главе Башкирии Азамата Галина подали заявление ...
  24.02.2022   15938    12

Валька-Стакан с детьми в ...

Матвиенко осудила противников военной операции по защите Донбасса. ...
  24.02.2022   23338    6

Уфимцы: «Мне не нужна ...

Уфимские активисты демократических партий выступают против войны с Украиной, а ...
  24.02.2022   13786    151

Читаемое за месяц
Не смейте сравнивать нас ...

Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
  31.01.2022   15317    78

Рабские россияне ...

Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле ...
  1.02.2022   15117    51

Власти Башкирии ...

Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в ...
  2.02.2022   27722    67

Фашист из ФСИН Башкирии ...

В Башкортостане бывший сотрудник ФСИН на камеру угрожал коллегам секс-насилием. ...
  3.02.2022   22812    42

История Лилии Чанышевой ...

Экс-координатор Штаба Навального в Уфе (Штабы Навального признаны российскими ...
  4.02.2022   39602    108

Архив публикаций
Март 2022 (2)
Февраль 2022 (32)
Январь 2022 (19)
Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)

Хабировцы тайно подняли себе зарплаты

Оценили
0



«ПРУФЫ»: Сотрудникам министерств и администрации главы Башкирии на 25% подняли зарплаты.

Хабировцы тайно подняли себе зарплаты


Издание уточняет, что указ главы региона от 22 февраля № УГ-78 за подписью Радия Хабирова не опубликован на портале правовой информации. 17 февраля Госсобрание досрочно отменило мораторий на индексацию заработных плат чиновников. Срок действия указа якобы оформлен задним числом – с 1 января.

«Пруфы» утверждают со ссылкой на свои источники, что в реальности оклады повышаются вместо 9 процентов, почти на 25 процентов. Издание обращает внимание на пункты указа, по которым появляются «ежемесячные денежные поощрения в размере ежемесячного денежного вознаграждения» и «денежное поощрение в размере должностного оклада».

В пресс-службе главы региона изданию отказались оперативно объяснять причины того, почему документ не опубликован порталом правовой информации, попросив оформить письменный запрос. «Пруфы» пообещали в случае отказа от ответа обратиться в прокуратуру.

Эхо Москвы











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com