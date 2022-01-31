Хабировцы тайно подняли себе зарплаты

«ПРУФЫ»: Сотрудникам министерств и администрации главы Башкирии на 25% подняли зарплаты.Издание уточняет, что указ главы региона от 22 февраля № УГ-78 за подписью Радия Хабирова не опубликован на портале правовой информации. 17 февраля Госсобрание досрочно отменило мораторий на индексацию заработных плат чиновников. Срок действия указа якобы оформлен задним числом – с 1 января.«Пруфы» утверждают со ссылкой на свои источники, что в реальности оклады повышаются вместо 9 процентов, почти на 25 процентов. Издание обращает внимание на пункты указа, по которым появляются «ежемесячные денежные поощрения в размере ежемесячного денежного вознаграждения» и «денежное поощрение в размере должностного оклада».В пресс-службе главы региона изданию отказались оперативно объяснять причины того, почему документ не опубликован порталом правовой информации, попросив оформить письменный запрос. «Пруфы» пообещали в случае отказа от ответа обратиться в прокуратуру.