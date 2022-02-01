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Как Муха старый американский планшет победил

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Сменивший в тюрьме ислам на православие Альберт Мухамедьяров, махая молотком, героически расправился со старым планшетом Apple iPad 2, 2012 года выпуска.

Как Муха старый американский планшет победил


Пользователи соцсетей привычно опустили пропутинско-хабировсого бизнесмена под шконку, предлагая ему так же расправиться со всеми автомобилями, яхтами и квадроциклами во владении, с оборудованием на собственной ферме и базе отдыха, а снимать свой «патриотический» угар не на вражеский айфон, а на русский лапоть.

Видео:



Многие уфимцы посоветовали Мухе отдать машины из своих автосалонов в пользу неизвестной армии, воюющей за «русский мир».






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  • 1 | 02.03.2022, 21:15 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8981 | Рейтинг: +2128,5
Идиотами земля башкирская полнится...



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