Как Муха старый американский планшет победил

Сменивший в тюрьме ислам на православие Альберт Мухамедьяров, махая молотком, героически расправился со старым планшетом Apple iPad 2, 2012 года выпуска.Пользователи соцсетей привычно опустили пропутинско-хабировсого бизнесмена под шконку, предлагая ему так же расправиться со всеми автомобилями, яхтами и квадроциклами во владении, с оборудованием на собственной ферме и базе отдыха, а снимать свой «патриотический» угар не на вражеский айфон, а на русский лапоть.Видео:Многие уфимцы посоветовали Мухе отдать машины из своих автосалонов в пользу неизвестной армии, воюющей за «русский мир».