Пользователи соцсетей привычно опустили пропутинско-хабировсого бизнесмена под шконку, предлагая ему так же расправиться со всеми автомобилями, яхтами и квадроциклами во владении, с оборудованием на собственной ферме и базе отдыха, а снимать свой «патриотический» угар не на вражеский айфон, а на русский лапоть.
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Многие уфимцы посоветовали Мухе отдать машины из своих автосалонов в пользу неизвестной армии, воюющей за «русский мир».
Как Муха старый американский планшет победил
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