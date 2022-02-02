Татарский реквием по «Эху Москвы»

Радио "Эхо Москвы" закрыто. Что это означает для аудитории в Башкортостане и Татарстане?Российское общество, казалось, могло допустить что угодно, но только не закрытие "Эха", которое некоторые представители радикально оппозиционного фланга считали показательной "витриной демократии" в России, а фланг "охранительский" — "враждебной пропагандой либерал-предателей". При этом радиостанция принадлежала государственному холдингу "Газпром-Медиа".Для татар ликвидация "Эха" — особая история. Не будет больше никакого "Говорим по-татарски"То, что "Эхо" могут закрыть, было ясно уже по прошествии двух дней "спецоперации", когда в эфирах "Соловьев-лайв" один за другим стали звучать истеричные обвинения в предательстве — с одновременным требованиями закрыть радиостанцию. Но, наверное, никто и подумать не мог, что это произойдет так быстро."Эхо" было, наверное, единственной в России радиостанцией открытой для всех, хотя и было принято считать это радио "оппозиционным". Тут были и оппозиционеры, были и те, кого принято называть провластными, были частенько и сами чиновники, были всевозможные общественные деятели — даже те, кто был "вне политики"."Эхо Москвы в Уфе" блестяще выполняло функцию лакмусовой бумаги, показывая кто есть кто.По сути, "Эхо" пало жертвой пресловутого "реал политикс". В этом мире можно оправдать сотрудничество с кем угодно — ради достижения компромиссных результатов. "Эхо" ради этого компромисса долгие годы ходило по лезвию бритвы, но в связи с последними событиями лезвие это оказалось, увы, очень тонким, пройти по которому теперь удаётся уже мало кому.И не будет лишним сказать, что "Эхо" было не просто СМИ. Это был некий символ, некий индикатор того, что несмотря на закручивание гаек свобода слова еще существует, пусть и в ограниченном формате. Но теперь всё. Период полутонов закончился. Теперь не будет больше такой палитры мнений. Не будет интересных спикеров. Не будет ярких эпитетов, речей, которые разойдутся в народ. Мало чего будет... Наверное, на месте "Эха" возникнет со временем ряд каких-то частных проектов, с участием бывших его сотрудников. Однако даже если YouTube окончательно не прикроют, это будет нечто совсем другое и, боюсь, гораздо более мелкое по своим масштабам.Для татар ликвидация "Эха" — особая история. Не будет больше никакого "Говорим по-татарски" — проекта, которым я лично гордился и который татарские активисты выстрадали, когда стучались везде, во все двери и из каждого доступного источника криком кричали об опасности, нависшей над языками народов РФ во время языкового конфликта 2017 года. Казалось, это была небольшая, но отдушина после постепенного вытеснения национальных языков из системы образования в РФ. Это была существенная моральная поддержка: мы, татары, вторая по численности этнонация в РФ — еще живем и существуем в этом мире. Ну, и плюс, как сегодня сказала бы молодежь, "родной язык — это модно и прикольно". Здесь хочу сказать спасибо бывшему главреду "Эха Москвы" в Оренбурге и Уфе Максиму Курникову. Именно при нем проект "Говорим по-татарски" (к появлению которого мне тоже довелось приложить скромный вклад) появился и на уфимской радиостанции, и он стал весьма популярной рубрикой."Эхо Москвы в Уфе" — вообще целая эпоха. За несколько лет существования этой радиостанции в её нынешнем формате она стало весьма влиятельным СМИ в РБ. Это с неохотой признавали и власти республики, сами ходившие — регулярно — на эфиры именно этого радио, а не его государственных конкурентов.Оно, как и федеральное "Эхо", предоставляло площадку всем сторонам. За это его не любили многие: как власти, так и те, кто порой называл себя местной оппозицией. Отношение к принципу свободы слова — это лучший индикатор того, кому действительно ценны гражданские права, а для кого это всего лишь фикция."Эхо Москвы в Уфе" блестяще выполняло функцию лакмусовой бумаги, показывая кто есть кто. Попытки закрытия "Эха" — через судебные иски всевозможных Курултаев башкир и чиновников из администрации нынешнего главы республики — всё это запечатлено в новейшей истории Башкортостана. Откровенные буллинги в соцсетях ведущих "неправильной национальности" (а какая национальность сегодня в Башкортостане не в почете — можете догадаться сами). Угрозы, поступавшие лично мне, за то, что я время от времени говорил о том, о чем думает 1,5 млн татар РБ — всё это ярко показывает степень влияния этого СМИ.Увы, и эта эпоха прошла.Хочу сказать спасибо всему коллективу "Эха": самой редакции, слушателям, зрителям и читателям. Знайте, вы уже вошли в историю. В историю российской журналистики. И отдельное и большое спасибо "Эху Москвы в Уфе". Вы были лучшими и с вами всегда было здорово. Каждое посещение вашей студии в гостинице "Атолл", переименованной потом в "Урал тау" для меня было настоящим праздником. Спасибо Максиму Курникову и Руслану Валиеву, который достойно держал уровень радиостанции последние несколько трудных лет. Спасибо ведущим Дарье Кучеренко, Елене Чирковой, Айдару Ахмадиеву и звукооператору Никите Полянину. С вами всегда было легко и приятно. Для меня наши эфиры всегда будут приятным воспоминанием, к которым всегда хочется вернуться, и честью, что имел счастье прикоснуться — хоть на мгновение — к этому островку свободы.Даже зная, что там будут ждать каверзные вопросы, будут недовольные комментаторы, а кое-кто из числа "типа" местных оппозиционеров будет поливать в ответ грязью, не в силах возразить что-либо по существу, я понимал, что это — островок свободы и правды, которую я могу донести до слушателей. И это в полной мере удавалось. Удавалось прорвать ту стену молчания, которая окружала многие болевые точки в современном Башкортостане, в том числе, это касается и судьбы родного мне татарского народа. А значит, удавалось делать очень важное и полезное дело — писать историю в пределах нашей родной республики.Остается верить только в одно: в то, что придет то время, когда наше любимое "Эхо" вернется. Вернется в ту страну, с тем образом будущего, о котором мы, его слушатели, так мечтали.Верю в то, что "Эхо" вернется — как и положено эху по законам физики.