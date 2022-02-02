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Гуляют напоследок

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В Башкирии на банкеты чиновников потратят 8,9 миллиона рублей. Кормить госслужащих будут как национальной кухней, так и европейской едой.

Гуляют напоследок


В Башкирии на обеды чиновников потратят 8,9 миллиона рублей. Управделами главы Башкирии заключило контракт с компанией «Комбинат питания». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, организация до конца этого года будет кормить чиновников республики на званых обедах. «Комбинат питания» будет заниматься организацией питания в 19 городах и 54 районах Башкирии в большом зале вместимостью 250 посадочных мест, среднем зале — на 100 мест, малом зале — на 40 мест, а также VIP-комнате вместимостью от 10 до 20 человек.

— Исполнитель обеспечивает наличие фуршетных столов по количеству участников мероприятия. Фуршетный стол накрывается белой скатертью без следов загрязнений, повреждений или износа. Фуршетные столы сервируются в соответствии требованиями настоящего технического задания и форматом проведения мероприятия и украшаются цветочными композициями (при необходимости), — говорится в документе.

Меню включает в себя 138 блюд. Кормить чиновников будут как национальной кухней, так и европейской едой. К примеру, среди блюд встречаются бульон с вак-балишем или эчпочмаком, бишбармак, куллама, рулетики из баклажанов с сыром, канапе с клубникой и моцареллой, брускетта с печенью трески.

По данным «Контур.Фокуса», «Комбинат питания» был создан в 1994 году. Учредителями компании числятся Минземимущества и управление делами главы Башкирии. За 2020 год организация отчиталась о выручке 116,4 миллиона рублей. С фирмой было заключено 272 контракта на 249 миллионов рублей.






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