Гуляют напоследок ...

В Башкирии на банкеты чиновников потратят 8,9 миллиона рублей. Кормить госслужащих будут как национальной кухней, так и европейской едой.В Башкирии на обеды чиновников потратят 8,9 миллиона рублей. Управделами главы Башкирии заключило контракт с компанией «Комбинат питания». Об этом сообщается на сайте госзакупок.Согласно документации, организация до конца этого года будет кормить чиновников республики на званых обедах. «Комбинат питания» будет заниматься организацией питания в 19 городах и 54 районах Башкирии в большом зале вместимостью 250 посадочных мест, среднем зале — на 100 мест, малом зале — на 40 мест, а также VIP-комнате вместимостью от 10 до 20 человек.— Исполнитель обеспечивает наличие фуршетных столов по количеству участников мероприятия. Фуршетный стол накрывается белой скатертью без следов загрязнений, повреждений или износа. Фуршетные столы сервируются в соответствии требованиями настоящего технического задания и форматом проведения мероприятия и украшаются цветочными композициями (при необходимости), — говорится в документе.Меню включает в себя 138 блюд. Кормить чиновников будут как национальной кухней, так и европейской едой. К примеру, среди блюд встречаются бульон с вак-балишем или эчпочмаком, бишбармак, куллама, рулетики из баклажанов с сыром, канапе с клубникой и моцареллой, брускетта с печенью трески.По данным «Контур.Фокуса», «Комбинат питания» был создан в 1994 году. Учредителями компании числятся Минземимущества и управление делами главы Башкирии. За 2020 год организация отчиталась о выручке 116,4 миллиона рублей. С фирмой было заключено 272 контракта на 249 миллионов рублей.