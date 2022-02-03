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Хабиров и «лучшие люди» стали пособниками спецоперации

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.03.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 23598 | Комментарии: 154
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Хабиров хочет провести в Башкирии митинг-концерт в поддержку спецоперации на Украине.

Хабиров и «лучшие люди» стали пособниками спецоперации


Его предложили лучшие люди республики – депутаты и духовные лидеры.

Глава РБ Радий Хабиров хочет провести в Башкирии «общественные мероприятия». Об этом сегодня, 14 марта, он сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По словам Хабирова, предложили это лучшие люди республики.

– Ко мне обратились наши очень известные люди, – рассказал Хабиров. – Наши депутаты Государственной Думы: Качкаев Павел, Аиткулова Эльвира, Утяшева Римма. Духовые лидеры: Талгат Таджуддин, Айнур Биргалин, митрополит Никон, Дан Кричевский. Это, наверное, действительно, одни из самых лучших людей с предложением провести какие-то мероприятия общественные.

Напомним, многие из названых ранее высказались в поддержку спецоперации на Украине.

В пресс-службе главы Башкирии пояснили, какого плана будут мероприятия.

– От общественных деятелей республики на имя Главы Башкортостана Радия Хабирова поступило обращение с предложением организовать митинг-концерт в ознаменование 8-й годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России, а также в поддержку специальной военной операции на Украине, – указала пресс-секретарь.

ПроУфу






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