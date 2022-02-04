Конец гниения или гниение без конца

Календарь новостей
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Обсуждаемое за месяц
Последние публикации
Конец гниения или ...

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что в данный ...
  16.03.2022   41924    239

Хабиров и «лучшие люди» ...

Хабиров хочет провести в Башкирии митинг-концерт в поддержку спецоперации на ...
  14.03.2022   14686    220

Гуляют напоследок ...

В Башкирии на банкеты чиновников потратят 8,9 миллиона рублей. Кормить ...
  11.03.2022   37966    215

Татарский реквием по ...

Радио "Эхо Москвы" закрыто. Что это означает для аудитории в Башкортостане и ...
  10.03.2022   31831    89

«Уфимский Журнал» ...

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и ...
  5.03.2022   16801    352

Желаем отправиться к ...

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую ...
  10.02.2022   32303    53

Из этой страны лучше ...

Сотрудник представительства Башкирии попросил убежища в Великобритании после ...
  9.02.2022   27025    29

Как власти Башкирии ...

В Башкортостане активисты профсоюза "Действие" обратились в прокуратуру после ...
  8.02.2022   19772    18

А не подавятся ли ...

Башкирский национальный политический центр разработал "проект государственного ...
  7.02.2022   18616    50

История Лилии Чанышевой ...

Экс-координатор Штаба Навального в Уфе (Штабы Навального признаны российскими ...
  4.02.2022   16631    108

Читаемое за месяц
«Уфимский Журнал» ...

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и ...
  5.03.2022   17055    352

Татарский реквием по ...

Радио "Эхо Москвы" закрыто. Что это означает для аудитории в Башкортостане и ...
  10.03.2022   14624    89

Гуляют напоследок ...

В Башкирии на банкеты чиновников потратят 8,9 миллиона рублей. Кормить ...
  11.03.2022   31448    215

Хабиров и «лучшие люди» ...

Хабиров хочет провести в Башкирии митинг-концерт в поддержку спецоперации на ...
  14.03.2022   14359    220

Конец гниения или ...

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что в данный ...
  16.03.2022   33473    239

Архив публикаций
Март 2022 (5)
Февраль 2022 (8)
Январь 2022 (19)
Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)

Конец гниения или гниение без конца

Оценили
1



Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что в данный момент решается судьба России и ее будущее место в мире. Такое заявление он сделал на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки, пишет РИА Новости.

Конец гниения или гниение без конца


«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент», — подчеркнул он.

По словам Нарышкина, важно помнить, что основным фактором развития России и стержнем ее тысячелетней истории «был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу».

Он является гарантией благополучия и достоинства россиян.

В вопросах, связанных с суверенитетом, Москва никогда не отступала и не отступит, подытожил глава СВР.

15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что у России есть документальное подтверждение планов Киева устроить в марте 2022 года вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Крым.

Он отметил, что документы были получены в ходе проведения специальной операции на Украине, решение о проведении которой было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.






Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.





© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com