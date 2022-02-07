Готовы ли родители убитых мальчишек гордиться успехами спецоперации?

«Не думали, что это коснется нас»: монолог матери из Башкирии, потерявшей сына в боях на Украине.Владиславу Саламатову из Учалов было всего 20 лет. 9 марта он погиб на Украине. О том, каким он был, вспоминает его мама.В субботу, 19 марта, стало известно о еще одном погибшем на Украине солдате из Башкирии. Уроженец Учалов Владислав Саламатов погиб 9 марта. Ему было всего 20 лет.Молодой человек всегда стремился стать военным – учился в Казачьем военном корпусе при Златоустовском индустриальном колледже им. П.П. Аносова, затем поступил на службу в армию в разведроту, где и подписал контракт.Дома Владислава ждали родители и младшая сестренка. Мама Владислава по нашей просьбе рассказала, каким он был. Мы записали ее монолог и теперь публикуем здесь.Что сказать вот о Владе? Он рос обычным мальчиком, отзывчивый, добрый, друзей было много. Все его любили. Сейчас все плачут, и ребята плачут, и учителя плачут, все плачут. Он был обычный пацан. Хотелось, конечно, чтобы он был солдатом, защитником, чтобы достойно рос. Так и воспитали в нем это.После девятого класса мы его отправили в Златоуст в кадетский казачий корпус. Там хорошее заведение, они из него сделали настоящего мужчину. Где-то через полгода уже приехал вообще другим человеком. Были разговоры о том, чтобы защищать родину, чтобы быть справедливым, чтобы себя уважал и людей уважал.Когда он окончил Златоустовский колледж, сразу призывался в армию. Там история была, когда он сидел в призывном пункте в Уфе, к нему подошел мужчина и спросил его: «Пойдешь в Чебаркуль в разведроту?». Он мне потом говорил: «Мама, представляешь, там нас было двое всего, один такой спортивный здоровый, и представишь, мужчина ко мне подошел». А он так хотел рядышком служить с Учалами. Говорит: «Представляешь, мама, мое желание исполнилось». Служил в Чебаркуле, а потом спустя время позвонил и говорит: «Мама, я подписал контракт». Я ему ответила тогда, дело твое, тебе двадцать лет, запретить мы тебе не можем. Он сказал тогда: «Нет, я хочу попробовать». И стремился, стремился все время. И с парашютом прыгал, ему вот это все нравилось. Я сейчас спрашиваю у солдат, с кем служил: «Почему он не пошел служить в какую-нибудь администрацию, служить там спокойно?». А мне ребята говорят: «Он так не хотел». Он хотел быть десантником, он хотел быть выше всех. Так у него и получалось.Хороший пацан, мы так ждали его. Все понимаем, есть . Все понимаю, что он не просто так положил свою голову. Дай Бог, чтобы все это решилось. Мы не думали, что нас коснется это горе. Мы думали, что это где-то будет, но не с нами. Все, конечно, плачут, и оказывается, это не только наше горе, но и тех, кто его знал. Очень тяжело осознавать, что он никогда не приедет и не придет.Когда он поехал на учения, его друг сказал: «Зачем ты туда пошел?». А он ответил: «А кто, если не я?». Как хотели, так и вырастили достойного мужчину, но не думали, что вот так это все будет. Это всеобщее горе, ребята гибнут. Дай Бог, чтобы все это закончилось.По словам мамы, тело Влада должны доставить из Ростова в Учалы. Если все пройдет нормально, похороны состоятся во вторник, 22 марта.