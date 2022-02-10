Валюту приравняли к наркоте

ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты «с рук».Территориальные органы ФНС во взаимодействии с органами МВД будут выявлять теневую торговлю иностранной валютой. Соответствующее письмо направил местным органам Центральный аппарат ФНС, передает РБК со ссылкой на документ и источники.Как отмечается в письме, спекулянты продают валюту в обход банков в основном в соцсетях и Telegram-каналах. Рост теневого рынка валюты «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка», подчеркивает ведомство.«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — заявили агентству в ФНС.Спрос на финансовые услуги в даркнете вырос после введения ограничений в отношении российской финансовой системы в связи с военной операцией на Украине.24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Целями спецоперации назывались «демилитаризация и денацификация» Украины. В ответ на действия России страны Запада объявили о новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера. Россию покинули десятки иностранных компаний.