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Блочить YouTube кишка тонка

  • Опубликовано: РБК | 07.04.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 39915 | Комментарии: 34
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Роскомнадзор ввел ограничения против Google.

Блочить YouTube кишка тонка


Реклама Google и его информационных ресурсов будет запрещена, а поисковые системы будут обязаны разместить отметку, что компания нарушает российские законы.

Роскомнадзор объявил о мерах «информирующего и экономического характера» в отношении Google за несоблюдение российского законодательства. Сообщение опубликовано в Telegram-канале надзорного ведомства.

Меры включают:

- информирование поисковыми системами пользователей о нарушении компанией российских законов;

- запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

Роскомнадзор поясняет, что видеохостинг YouTube стал «одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

Также YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и националистический полк «Азов» (оба запрещены в России). По данным Роскомнадзора, на сервисе не удалены более 12 тыс. таких материалов.
Ведомство также указывает, что с апреля 2020 года выявило более 60 случаев дискриминации видеороликов, размещенных на платформе российскими СМИ, а также государственными, общественными и спортивными организациями или деятелями. В том числе Роскомнадзор указывает на блокировку аккаунтов или контента Russia Today, Sputnik, телеканалов «Россия 24», «Звезда», РБК, НТВ и других.

РБК обратился за комментарием в Google.

Поисковик «Яндекса» в ближайшее время запустит маркировку ресурсов компании Google как нарушающих российское законодательство, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин в Telegram. «Теперь (и до тех пор, пока корпорация не одумается) поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают наши законы.

Насколько мне известно, «Яндекс» запустит такое информирование уже совсем скоро», — написал Горелкин в своем Telegram-канале в четверг.

В «Яндексе» РБК сообщили, что «пока не получали официального решения с требованием о принятии каких-либо мер».

В конце февраля Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах, затем заблокировала каналы RT и Sputnik в Европе, а затем и ряд других каналов на YouTube. В начале марта компания также сообщила, что пользователи Google Play в России не смогут продлить платные подписки или установить платные приложения из-за решений платежных систем.

Роскомнадзор требовал, чтобы Google перестал ограничивать российские СМИ на YouTube, еще в начале апреля, тогда ведомство сообщало, что хостинг подверг цензуре 54 канала российских СМИ и общественных деятелей.

Ведомство также сообщало, что намерено составить в отношении Google два административных протокола из-за отказа удалить материалы «Правого сектора» и полка «Азов» о российской спецоперации по требованию Генпрокуратуры. Компании грозит штраф до 8 млн руб. Если и после этого контент не будет удален, размер штрафа может вырасти до 20% от годовой выручки компании.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков о действиях вооруженных сил.

За публичное распространение ложной информации о действиях российских военных за рубежом россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если человек будет распространять подобные фейки с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то наказание будет строже: штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

В конце марта Дума приняла также закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах России. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Закон был подписан президентом 25 марта.

РБК






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