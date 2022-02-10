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Воровской разлад: Всем молчать!

  • Опубликовано: РБК | 08.04.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 24167 | Комментарии: 19
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Турчак раскритиковал слова Пескова о «значительных потерях» России.

Воровской разлад: Всем молчать!


Заместитель генсека «Единой России» указал, что сейчас публичные высказывания являются оружием «пострашнее» ракеты «Калибр», и предложил возить «московских трибунов» на Донбасс «для просветления».

Комментарии официальных лиц государства не должны вносить неясность, особенно в такой период, какой переживает Россия, заявил секретарь генерального совета «Единой России» и сенатор Андрей Турчак, имея в виду высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о потерях России во время спецоперации.

Представитель Кремля 7 апреля в комментарии британскому телеканалу Sky News заявил, что у России есть «значительные потери войск» и для страны «это огромная трагедия».

«Значительные» потери, это какие? А какие «не значительные»? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь «огромная трагедия»?» — написал Турчак.

Сенатор также задался вопросом, разве «ничего не смыслят в трагедиях» российские военные, которые «спасают мирных людей под огнем и требуют реальной денацификации» в Мариуполе и под Николаевом, или «мирные люди Донбасса и Запорожья, Херсона, которые нам поверили», а теперь Россия говорит о «значительных потерях» и «готовности к переговорам».

В качестве примера, когда «разные точки зрения на происходящее на фронтах» приводили к трагедиям, Турчак привел ситуацию в России в период Первой мировой войны.

«Один из самых популярных и разрушительных «мемов» тех лет авторства видного политика [Павла] Милюкова: «Что это — глупость или предательство?» (Речь «Глупость или измена?» Милюков произнес в 1916 году, он обвинял правительство в связях с Германией, из-за чего Россия, по его мнению, терпела поражение. — РБК). Итоги этих «мемов» и политической разноголосицы во власти тогда привели все знают к чему: разрушенная страна, миллионы жертв и оккупация, проигранная война и начало гражданской», — указал Турчак.

За время проведения спецоперации на Украине российское Минобороны только два раза отчитывалось о потерях. 2 марта, по данным ведомства, они составили 498 человек, еще 1597 военнослужащих получили ранения. 25 марта министерство сообщило, что на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825.

РБК






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