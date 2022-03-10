В кармане у гопника нашлись суды

Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта.Москва готова доказывать в суде, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить ей дефолт, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях", — сказал Силуанов.Западные страны ввели несколько жестких санкций в ответ на спецоперацию России на Украине. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте.Блокировка резервов, в частности, не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента, в результате Минфин произвел выплату зарубежным держателям бумаг в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным валютным счетам.Силуанов признал, что, если дело дойдет до суда, это будет непростой процесс."Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности. Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение", — отметил министр.Он напомнил, что дефолт нанесет удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад направит все силы, чтобы это реализовать.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.