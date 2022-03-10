«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул»,— говорится в комментарии ведомства, которое приводят российские информагентства.
Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года.
Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан».
Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.
В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о детонации боезапаса на крейсере. За несколько часов до этого украинские официальные лица распространяли информацию о том, что крейсер якобы был атакован ракетами «Нептун» под Одессой.
«Москва» утонула
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