«Москва» утонула ...

При буксировке крейсер «Москва», флагман Черноморского флота, потерял остойчивость и затонул, сообщило Минобороны России. Ведомство объяснило это повреждениями корпуса и штормом.«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул»,— говорится в комментарии ведомства, которое приводят российские информагентства.Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота.Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года.Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан».Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о детонации боезапаса на крейсере. За несколько часов до этого украинские официальные лица распространяли информацию о том, что крейсер якобы был атакован ракетами «Нептун» под Одессой.