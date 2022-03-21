«Москвич» из говна и палок от вора-оленевода

Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей».На национализированном заводе Renault в Москве начнут производить «Москвичи», которые в перспективе должны стать электромобилями.Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, который перешел на баланс Москвы, сообщил он.«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сказал мэр столицы.Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. Возрожденные «Москвичи» в перспективе станут электромобилями, сообщил Собянин.«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — рассказал он.Переход российских активов Renault в госсобственность Минпромторг анонсировал в конце апреля. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.Стоимость своих активов в России Renault в релизе оценил в €2,195 млрд. Сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России, — 1 рубль, говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.Сделка по национализации активов Renault, включая АвтоВАЗ и московский завод «Автофрамос», на котором теперь будут производить «Москвичи», подразумевает возможность обратного выкупа доли иностранным концерном в течение последующих шести лет, подчеркивают в Минпромторге.Renault объявил о приостановке деятельности в России в конце марта.Компания Renault открыла первый российский офис в Москве в 1992–1993 годах, а в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия «Автофрамос». Это название было скомпоновано из слов «авто», «Франция» и «Москва». Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault Megane и Renault 19, а затем Clio Symbol.В 2003 году началось строительство завода полного цикла для производства Renault Logan, завершившееся в апреле 2005-го. Уже в 2006 году Logan стал самым продаваемым иностранным автомобилем в России. Доля Renault в капитале ОАО «Автофрамос» постепенно увеличивалась, пока в ноябре 2012 года не дошла до 100%.В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия», напрямую связав свое имя со славной историей компании.Московский завод Renault создан на безе бывшего ОАО «Москвич», выпуск автомобилей Renault там начался в 1998 году. До 1993 года завод «Москвич» носил название Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) и производил автомобили марки «Москвич». Производство было основано в 1930 году, автомобили семейства «Москвич» там производились с 1947 года.