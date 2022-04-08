Шевчук: «Родина — это не жопа президента, которую нужно всё время целовать»

Лидер российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью о родине во время одного из концертов. Видео распространилось в соцсетях.Запись была на концерте в Уфе, где коллектив выступал 18 мая. "Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал Шевчук. Зал ответил ему аплодисментами.«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления.Видео:В апреле концерт группы "ДДТ" отменили в Тюмени. По словам Шевчука, который ранее неоднократно высказывался против *** в Украине, это могло быть связано с отказом музыкантов коллектива выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину."У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", - рассказал исполнитель.***Во время концерта группы ДДТ в Уфе Юрий Шевчук впервые исполнил новую песню о родном городе. А сразу после выступления на него составили протокол об административном правонарушении. Концерт состоялся в среду, 18 мая, в «Уфа-Арене».— Уфа вошла дождём. Размыла тень. Сломала ночь. Я прилетел. Аэропорт. С тобой вдвоём чего-то ждём. Ты хороша, тебе к лицу «Вино и мед» у городского гаража, — этими строками начинается новая композиция Шевчука.Выступление сопровождалось видеорядом на экранах над сценой, клип был отснят на улицах столицы Башкирии.Судя по кадрам из зала, свободных мест в «Уфа-Арене» не оставалось, зрители заполнили площадку полностью. Напомним, шоу переносилось дважды из-за пандемии коронавируса.— Уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Юрия Юлиановича от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях, — сообщил в своих соцсетях директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.По словам продюсера, полицейские планировали задержать музыканта, но ограничились протоколом, после чего уехали. Отметим, что Шевчук во время выступления допустил высказывания о родине и президенте.