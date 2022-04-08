Не везет Башкирии на борцов с коррупцией

От должности отстранен главный борец с коррупцией Уфы. Два года назад прокуратура выявила коррупционные проявления в ОЭБиПК ОМВД РФ по г. Уфе. Самым злостным нарушителем, по мнению надзорных органов, оказался сам главный борец с коррупцией в городе Руслан Ахмадышин. Но от должности он оказался отстранен только недавно.В нулевые и первой половине десятых годов Руслан Ахмадышин ходил по массовым мероприятиям и «тихушничал» на митингах. Начинал свою карьеру в качестве оперативника ЦПЭ МВД РФ по РБ. На новую должность в ОЭБиПК МВД РФ по Уфе он приехал с задекларированной скромной KIA CEED. А уже спустя пару лет благосостояние семьи теперь уже главного борца с коррупцией Уфы значительно возросло. Сотрудники прокуратуры выявили, что Ахмадышин фактически владел тремя внедорожниками: Infinity, Toyota Land Cruiser Prado и Lexus, которые были зарегистрированы на родственников и доверенных лиц.Подвела уфимского начальника ОЭБиПК и супруга, в 2016-2018 годах осуществлявшая предпринимательскую деятельность в ООО «Спорт-Мастер». В 2016 году она отчиталась о 3,7 млн рублей дохода, в 2017 – о 6,8 млн рублей, а уже в 2018 году о 19 тыс. рублей. При этом она успела отдохнуть в Таиланде, Турции, ОАЭ, Италии.Изучая счета и транзакции Ахмадышиной, штатную численность ООО «Спорт-Мастер», счета компании и движения средств, проверяющие увидели признаки сомнительных операций и нестыковки. В этот же период, 2016-2018 годы, чета Ахмадышиных успела еще приобрести две квартиры в жилом комплексе «Фестиваль» на общую сумму более 10 млн рублей. Не слишком скромно для борца с коррупцией…В 2020-2021 годах на основании своих проверок прокуратура не один раз писала представления на им руководства МВД РФ по РБ с требованием уволить зарвавшегося начальника ОЭБиПК Уфы. Но ничего фактически не менялось. Источники в различных силовых структурах тогда скептически отнеслись к возможному увольнению Ахмадышина. Они это обосновывали развернувшейся борьбой за сферы влияния в среде самих борцов с коррупцией. Напомним, что о конфликте между Ахамадышиным и руководителем УЭБиПК МВД РФ по РБ Геннадием Мосякиным, использовании бизнесменов и СМИ полицейские год назад говорили едва ли не открытым текстом.Сначала некий бизнесмен Руслан Гилязов написал заявление и пожаловался СМИ на Геннадия Мосякина.Предприниматель якобы устал «дружить» с высокопоставленным полицейским, посчитав, что такая «дружба» обходится ему очень дорого.При этом Гилязов считался другом Ахмадышина, который и познакомил его с начальником управления.Затем башкирские полицейские возбудили в отношении Гилязова уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году Гилязов, будучи руководителем компании, получил кредит на крупную сумму. Из этих денег более 44 млн рублей он обманным путем похитил, а годом позже, чтобы не возвращать кредит и не платить налоги, обанкротился. Перед этим он совершил сделки по отчуждению имущества организации. Всего 22 единицы техники на 19 млн рублей перешли к его родственнице и знакомым. В итоге беглого бизнесмена, поменявшего внешность, задержали в Краснодарском крае. В какой-то момент наступило равновесие, все остались на своих постах.Между тем не так давно появилась информация, что в рамках уголовного дела об организации незаконного игрового бизнеса бывшего замначальника УЭБиПК Шамиля Айдарбекова обыски прошли и у Руслана Ахмадышина. Ходят слухи, что были обнаружены служебные материалы, которые не должны были у него находиться и сами по себе являются поводом для возбуждения дела.В итоге мы решили выяснить судьбу Ахмадышина и в начале апреля сделали запрос в МВД республики. На наш первый запрос министерство не ответило. Там предпочли сделать вид, что его не получали. А вот на повторный запрос ответ нами был получен. В нем сообщается, что в отношении Руслана Ахмадышина установлен контроль за расходами. Кроме того, приказом от 4 апреля 2022 года, то есть после нашего запроса, он был отстранен от выполнения служебных обязанностей по замещаемой должности. То есть, два года МВД игнорировало прокуратуру и только после внимания СМИ, вдруг отстранило Ахмадышина. Связано ли это с каким-либо уголовным делом в отношении этого высокопоставленного полицейского, в ответе не сообщается.