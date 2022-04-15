Что делать, если ничего не умеешь

800 человек согласились вступить в башкирский батальон генерала Шаймуратова.Объявленный на днях сбор добровольцев в башкирский батальон получил одобрение сверху. Инициативу республиканской общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» поддержали в министерстве обороны, а глава Башкортостана собирается встретиться с председателем организации Аликом Камалетдиновым. Об этом рассказал сам общественник в ходе пресс-конференции накануне.На встрече с журналистами главный инициатор создания башкирского батальона рассказал, откуда возникла такая идея и какую поддержку он уже получил.– Я сам офицер, капитан запаса, морпех, 15 лет служил в СОБРе, участник боевых действий. Вы знаете, что добровольцы воюют. Там на юге формируют добровольческие батальоны. Все разные, никто друг друга не знает. Ни слаженности, ни сплоченности. Во время Великой Отечественной войны создавали дивизию по принципу землячества. Самый большой процент удостоенных званием героя Советского Союза – у Башкавдивизии, – рассказал Алик Камалетдинов.По информации председателя, после его поста в социальных сетях в военкоматы республики обратились уже больше 800 человек, готовых вступить в батальон. Нашлись желающие из соседних регионов.Камалетдинов рассказал, что на него вышли спонсоры, готовые предоставить батальону амуницию и финансирование. Также он ожидает встречи с главой республики.– Когда Москва даст добро на создание батальона, республика готова выплатить при заключении контракта единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Независимо, где будем находиться, здесь или там, и 2000 рублей в день от республики, – сообщил Камалетдинов.По его данным, добровольцу по контракту будут платить более 300 тысяч рублей в месяц за участие в боевых действиях, а также обещают премии за подбитую технику.Алик Камалетдинов подчеркнул, что сам тоже собирается участвовать в спецоперации и возглавить батальон. А если не дадут, то согласен ехать замполитом или командиром роты.Накануне мы писали о том, что Госдума собирается убрать верхнюю возрастную планку у военных контрактников. Сейчас Камалетдинову 46 лет. В случае если поправки будут утверждены главнокомандующим, ветеран сможет принять участие в спецоперации на контрактной основе.