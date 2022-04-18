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Родина — не «жопа президента»? Питерский суд послал уфимскую полицию

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Суд в Петербурге вернул составителям материалы дела против Шевчука.

Родина — не «жопа президента»? Питерский суд послал уфимскую полицию


Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул уфимской полиции для устранения недостатков материалы административного дела о дискредитации ВС РФ на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Дзержинский районный суд… вернул составителям материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении, как следует из протокола, художественного руководителя ООО "ДДТ" Юрия Шевчука… для устранения недостатков", - говорится в сообщении.

Суд пояснил, что в протоколе не описано событие правонарушения, "отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". "Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", - отмечают в пресс-службе.

Составленный местной полицией протокол 19 мая поступил в Советский районный суд Уфы, позднее материалы по ходатайству жителя Санкт-Петербурга Шевчука передали для рассмотрения в Дзержинский райсуд.

Концерт ДДТ прошел в Уфе 18 мая. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена" – СМИ сообщали, что музыкант на концерте высказался о своем отношении к спецоперации на Украине.

Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов заявил РИА Новости, что протокол был составлен полицией в гримерке после концерта. По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

РИА Новости






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