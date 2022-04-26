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Токаев дипломатично опустил нацлидера по всем позициям

  • Опубликовано: natall | 20.06.2022
    Раздел: Новости | Просмотры: 16748 | Комментарии: 61
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Я так понимаю, что в Кремле уже и сами не рады, что единственным иностранным лидером, согласившемся посетить какой-то там форум в Санкт-Петербурге оказался именно президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.

Токаев дипломатично опустил нацлидера по всем позициям


Видео:



«В огромном зале был один человек, способный сказать такие слова Путину» – «Коммерсант» о Токаеве.

Ведь, по сути, Токаев буквально издевался над Путиным и всей российской пропагандой, методично нивелируя и растаптывая их многолетние нарративы.

В украинском информационном пространстве в основном говорили о том, что Токаев крайне резко высказался о “признании” так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Но было от президента Казахстана куда больше пощёчин путину в его же присутствии.

Прежде всего, Токаев напомнил Путину о том, что на российском телевидении очень много ксенофобских, расистских телеведущих и телепередач, пропагандирующих межнациональную и межрелигиозную рознь. Мягкий намёк на то, кого на самом деле нужно денацифицировать?

Важно то, что Токаев об этом говорил не только в присутствии Путина, но и пропагандистски Маргариты Симонян, муж которой, Тигран Кеосоян и позволяет себе крайне дерзкие высказывание в адрес казахов.

В то время как пыня из лаптей выпрыгивал, чтобы объяснить всем присутствовавшим на форуме, что экономика Запада скоро рухнет, а российская расцветёт, Токаев отметил, что у американской экономики большой запас прочности и она развивается динамично.

Касым Жомарт Токаев говоря про *** в Украине, которую в россии по-прежнему называют некой “спецоперацией” заметил, что в Казахстане по этому поводу разные мнения, поскольку казахи представляют зрелое гражданское общество. Выходит, что россияне, живущие в стране, где может быть только одна точка зрения по *** в Украине и никакой другой – не зрелые? Разве кто-то в этом сомневался?

Но когда это звучит из уст президента, вроде как, дружественной страны, члена ОДКБ, да ещё и в Санкт-Петербурге, в присутствии Путина и всей российской пропагандистской рати. О, да!

Так же Токаев отметил, что полного импортзамещения в принципе быть не может – это невозможно. То есть, прилюдно обнулил российские мифы про тотальное импортзамещение.

А под завершение этого избиения, согласно сообщениям в казахском сегменте, Токаев отказался от награждения орденом Александра Невского.

Вот собственно вам и экономический форум… Единственный высокопоставленный гость, талибы не в счёт, буквально втоптал хозяина и всю его пропагандистскую свору в грязь.

Возможно, Путину просто нужно было наконец-то научиться правильно, выговаривать Касым Жомарт Токаев, а не импровизировать? Хотя, не исключено, что таким образом очень сильно глубоко уважаемый нацлидер пытался продемонстрировать своё доминирование над Токаевым, принижая его неправильным произношением имени. И кто в итоге оказался приниженным?

Да, это не с пресмыкающимся картофельным диктатором вести беседы о том, кто на кого с какой стороны…






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