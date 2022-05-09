Богатым – льготы, а простому народу – совок

«У Мавлиевых – ТЦ, у Назарова – ТЦ». В Башкирии возмутились решением властей поддержать торговые центры на миллиард.В соцсетях возмутились новостью о налоговых послаблениях для торговых центров Правительством Башкирии, поскольку такая поддержка может стоить республике миллиард рублей. Эти деньги при этом региональные власти планируют вернуть с НДФЛ (Налога на доходы физических лиц).Соответствующие поправки в закон «О налоге на имущество организаций» накануне, 30 июня, приняли Курултай Башкирии. Документ освобождает торговые центры республики от уплаты налога на имущество организаций на 2022 год, при условии, что они не будут повышать арендную плату.– Как это так? У Мавлиевых – ТЦ, у Назаровых – ТЦ. Почему им льготы? – возмутились этой новостью читатели Пруфы.рф.Комментаторы указывали, что, вероятно, законопроект пролоббировал премьер-министр Андрей Назаров, в собственности которого находится множество торговых центров.Не поддержали решение и эксперты. Экономист Всеволод Спивак считает, что такие послабления помогут тем торговым центрам, которые принадлежат зарубежным компаниям, причем именно из тех стран, что объявили нам санкции. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.Всеволод Спивак: «Сэкономят иностранные владельцы ТЦ»«Курултай удивил. Они обнулили налог на имущество для торговых центров. Больше всего на этом сэкономят, если я не ошибаюсь, торговые центры «Мега» и «Планета». Один из них наполовину (судя по открытым источникам) принадлежит (не напрямую) банку goldmansachs, который объявил об уходе из России десятого марта, а второй – той же шведской компании, которой принадлежит «Икея». Это как долго надо было думать над мерами поддержки бизнеса, чтобы из всех возможных вариантов таргетирования льгот, у нас, «во глубине уральских руд», структурировать «меры поддержки» так, чтобы из всех компаний больше всех на налогах сэкономили именно зарубежные компании? Да не просто какие-либо зарубежные, а именно из тех стран, которые ввели против нас санкции. Да и не абы какие компании из этих стран, а именно те, которые публично заявили о сокращении или приостановке своей работы в России. Это именно так и планировалось?При этом при обнулении налоговых доходов от ТЦ пострадает именно региональный бюджет.А знаете, как планируется возмещать выпадающие доходы бюджета? За счёт НДФЛ и налога на прибыль. Получается, что мы фактически «прощаем» «Меге» (владельцы которой закрывают «Икею» в России и продают свои заводы здесь) и американским банкирам по несколько десятков миллионов рублей ежегодного налога, а компенсировать выпадающие доходы бюджета будем за счёт подоходного налога своих граждан.Берём у бедных и помогаем богатым! Классика! Кажется, что это происки пятой колоны: брать деньги у своих и помогать уходящему бизнесу недружественных стран. А могли бы снизить налоги на мелкий бизнес... хотя нет... нельзя! Их же в прошлом году резко подняли (патенты). Если сейчас снизить, получится, что вроде неправы были год назад.И что ещё интересно… Когда речь идёт о пособиях в несколько тысяч рублей, человек должен принести кучу бумаг, чтобы доказать, что он нищий.А вот когда речь идёт о раздаче десятков (а может и сотен) миллионов рублей каждому торговому центру, то льгота даётся всем, независимо от того, зарабатывает ли ТЦ сотни миллионов рублей в год и нещадно берет с арендаторов по несколько тысяч за квадратный метр в месяц, или это на самом деле объект, стоящий на грани выживания.Льготы даются торговым центрам, подавляющее большинство которых, несмотря на падение доходов, продолжают приносить операционную прибыль.Непосредственно в штате управляющих компаний ТЦ мало рабочих мест, и ограничение на сокращаете штата крайне мало скажется на занятости в республике. На уровне арендной платы для арендаторов этот подарок не скажется вообще, и сами по себе, подавляющее большинство торговых центров, были и остаются операционно-прибыльными... в чем цель-то?»Негативно о новых льготах высказался и экономист Рустем Шайахметов:«Существующий рынок и так не позволяет повышать тарифы на аренду. Для обеспечения работы ТЦ необходимо определённое число работников, поэтому значительное сокращение персонала тоже невозможно. Получается – богатым льготы, а простому народу – решать бюджетные проблемы».Кому принадлежат ТЦ?Как оказалось, выгоду, помимо зарубежных «Меги» и «Планеты», получат и торговые центры премьер-министра Андрея Назарова. В прошлом году чиновник с женой отчитались о доходе в 2 миллиарда рублей, несмотря на ковид и множество других ограничений: Лариса Назарова заработала 1 929 488 142 рублей, включая иные доходы, в то время как сам Андрей Назаров принес в копилку семейного бюджета всего лишь 5 767 719 рублей. Сын Назарова – депутат Госсобрания, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Денис Назаров – стал рекордсменом среди «народных избранников», он задекларировал доход в 398 млн рублей, автомобили Mercedes-Benz Vianсo и Toyota Alphard. Втроем они заработали 2,3 млрд рублей.На супругу Назарова и Светлану Нигматуллину (владеют компаниями группы «Гранель»), по данным Картотека.Коммерсант, оформлена фирма ООО «Проспект, 4/1», которая в 2019 году приобрела ЦТиР «Мир».По данным Коммерсант.Уфа, Андрей Назаров – известный в России бизнесмен, уроженец башкирского Баймака. Связанная с ним уфимская группа «Аструм», президентом которой является его сын Денис, владеет восемью торговыми центрами в Стерлитамаке, Салавате, Туймазах, Сибае, Октябрьском и Белорецке, автоцентром «Красная Башкирия» в одноименном поселке в Абзелиловском районе, базой отдыха «Башкирская деревня», оптово-розничной базой «Зумара» в Сибае, кинокомплексом «Октябрь» в Салавате. Площадь торговых помещений, находящихся под управлением группы, превышает 130 тыс. кв. м.К слову, торговым центром владеет еще и отец мэра Уфы – Рафил Мавлиев. В Нефтекамске ему принадлежит большой торговый многофункциональный комплекс «УРАЛ», куда входит бизнес-центр, кинотеатр, гостиница, торговый центр и фитнес-залы с аквапарком. На крыше этого комплекса есть даже вертолетная площадка, куда он приземлялся на своем знаменитом вертолете.К слову, недавно мы писали о сгоревшем ТЦ «Европа» бизнесмена Игоря Стрижнева в Уфе, который недавно с помпой открылся под новым названием «Артерия». Здание откроют как многофункциональный центр осенью, по прежнему адресу – пр. Октября, 67/2. Вероятно, ему тоже не помешает поддержка от Госсобрания Башкирии.