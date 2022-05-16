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Гопник из подворотни угрожает жителям Европы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление властей финского города Лаппеенранта о готовности разместить у себя базу НАТО. Российский парламентарий не согласился с тем, что базы альянса помогут «создать чувство безопасности».

Гопник из подворотни угрожает жителям Европы


Спикер заявил, что «в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника». «Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот.

Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура»,— написал он в Telegram.

Финляндия и Швеция в мае подали заявки о вступлении в альянс из-за российской военной операции на Украине. Против выступала Турция, которая хочет, чтобы признанные ею террористическими организации были запрещены в Финляндии и Швеции на законодательном уровне. Тем не менее Анкара официально согласилась не препятствовать расширению альянса.

Коммерсант






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