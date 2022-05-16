Спикер заявил, что «в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника». «Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот.
Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура»,— написал он в Telegram.
Финляндия и Швеция в мае подали заявки о вступлении в альянс из-за российской военной операции на Украине. Против выступала Турция, которая хочет, чтобы признанные ею террористическими организации были запрещены в Финляндии и Швеции на законодательном уровне. Тем не менее Анкара официально согласилась не препятствовать расширению альянса.
Коммерсант
Гопник из подворотни угрожает жителям Европы
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