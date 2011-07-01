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Вместо IKEA — тюремное барахло

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Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии.

Вместо IKEA — тюремное барахло


Продукцию уходящих из России иностранных брендов вполне способны заменить товары, которые производят, например, российские колонии. Об этом изданию «Областная газета» рассказали руководители ФСИН Свердловской области на выставке продукции российских заключенных в Екатеринбурге.

По информации издания, с начала года колонии Среднего Урала заключили муниципальные и государственные контракты на 600 млн рублей, в частности на изготовление мебели для школ, детских садов, домов отдыха и санаториев.

По мнению начальника ФСИН России по Свердловской области Александра Федорова, соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов.

Как отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков, продукция колоний вполне может заменить товары иностранных производителей, в частности шведской IKEA.

«Если сравнивать мебель – у нас и качество лучше, и цены ниже», — сказал Шарков.

Представители руководства колоний, присутствующие на выставке, рассказали, что количество госзаказов на продукцию колоний ежегодно увеличивается.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян поддержали эту идею.






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  • 1 | 27.07.2022, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У зэков качество отменное, отставить панику.



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  • 2 | 27.07.2022, 23:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Сейчас насажают туеву хучу политических за сочувствующие лайки - и промышленность попрет в гору! Лёгонькая.... робу, военку, рабочие рукавицы, табуретки. парты, стулья, столы, примитивные шкафы...

Да вот дело в том, что в ИКЕА продавали и полуфабрикаты, из которых работяги на воле делали мебель под заказ - на этом и зарабатывали не плохо....

А на сидельцах - фсиновское начальство да, нехило руки нагреет и набьет карманы....



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  • 3 | 27.07.2022, 23:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
У зэков качество отменное, отставить панику.
______________________________
Приведи пример качественного ширпотреба от зэков. Плиз!



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  • 4 | 28.07.2022, 08:39 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1919 | Рейтинг: +402,5
Вместо иностранных брендов тюремный бред. Ну нарды то они могут выстругать перочинным ножиком а вот классную мебель топором да рубанком навряд ли.



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  • 5 | 28.07.2022, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот классную мебель топором да рубанком навряд ли.
----------------------

Кухарка с дауном привыкли к "классной мебели". Вообще тема не стоит выеденного яйца, но этим палец покажи, охрипнут, доказывая свое.

Смешно и грустно за когда-то веселый сайт.



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  • 6 | 28.07.2022, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
27/07/2022

В парке оккупированного Мелитополя нашли убитой 13-летнюю девочку
Жуткую находку обнаружили местные жители на территории городского парка отдыха им. Горького. Собака, которая гуляла с хозяином, вырыла из земли детскую руку.
На место происшествия вызвали полицию, роль которой выполняют в нашем городе ставленники оккупантов. Оказалось, что на площадке для выгула животных был закопан труп 13-летней девочки. Она вышла из дома примерно месяц назад и с тех пор связи с ребенком не было. Вероятно, речь идет о жительнице Мелитополя, которая пропала 3 июля, сообщает РИА Мелитополь.
Как рассказали близкие семьи погибшей девочки, перед смертью ее изнасиловали и избили. На трупе сохранились телесные повреждения.
О причастии к преступлению оккупантов говорит тот факт, что родственникам настоятельно рекомендуют не предавать произошедшее огласке.
О том, что российские фашисты не жалеют никого, в том числе и детей, необходимо помнить всем мелитопольцам. И особое внимание уделить безопасности подростков.
Полиции как таковой в городе нет, лишь казаки-уголовники для съемок пропагандистких роликов и российские военные, которые внаглую грабят и похищают людей.
______________________________________
Звери не способны созидать, только - разрушать!



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  • 7 | 28.07.2022, 22:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Администрация президента США Джо Байдена оценивает потери российской армии на войне в Украине в 75 тысяч убитых и раненых, сообщает газета New York Times.
________________________________
Цифру в более 40 тысяч - признал замминистра просвещения Российской Федерации БУГАЕВ Александр Вячеславович в своем письме в регионы. А 75 более 40...
Кроме этого он заявил, что 56% молодежи против войны в Украине.
Скан письма
https://twitter.com/applecrysis_ua/status/154930087371259904
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  • 8 | 28.07.2022, 22:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Алексей Гладких@gaxeliy
·
1 ч
Знакомый, который переехал в Германию, недавно был в Чехии и Польше.
Говорит, что на многих дверях написано что-то типа "запутинцев не обслуживаем, остальные русские - добро пожаловать".
Если у кого дефицит позитива, то вот вам.
_______________________________________
Кстати - это тот самый Алексей, который в 2010-11 годах тусовался на УЖике:

Профиль пользователя
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+73,8
Псевдоним: Алексей
Группа пользователей: Участник
Дата регистрации: 1.07.2011
Активность на сайте
Последнее посещение: 27.02.2012



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  • 9 | 28.07.2022, 23:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
По качеству государственного управления Россия занимает 109-е место в мире — это ниже Замбии, Либерии и Сьерра-Леоне (Legatum Prosperity Index, 2021).

Интересно, почему? И не связано ли это с тем фактом, что Путин назначает на руководящие посты своих охранников?



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  • 10 | 29.07.2022, 20:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Численность населения России за 5 месяцев сократилась на 430 тысяч
______________________________________________
430/5*12=1032
А короновирса-то нет.... ну почти нет.
Геноцид.



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  • 11 | 29.07.2022, 20:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Война постепенно начала разрушать один из главных предметов российской гордости — банковскую сферу. Рынок неизбежно превращается в еще один экономический инструмент власти. Условия для клиентов ухудшаются каждый день, а банки в переписках фактически стали копировать хамоватую риторику российского МИДа. Закрытая экономика толкает банковский сектор назад, к советскому прошлому, когда организации создавались для обслуживания отдельных отраслей.
Полностью:
https://theins.ru/ekonomika/253439



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  • 12 | 29.07.2022, 20:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Госдума дала добро на введение продуктовых карточек для нищих

Проект охватит 20,9 миллионов человек - каждого седьмого в России. Столько людей, по данным Росстата, живут за чертой прожиточного минимума.
____________________________________________
Пуйло "поднял" пуйлостан с колен? Нет - он его на колени поставил! До него Россия никогда на коленях не была!



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  • 13 | 29.07.2022, 23:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Россия построит железную дорогу за $31 млрд, чтобы вывозить сырье в Китай

Китай не даст на проект ни цента.



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  • 14 | 29.07.2022, 23:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Yulia Latynina@YLatynina

После видео с отрезанием яиц украинскому пленному и удара "Градами" по пленным в Еленовке, чтобы скрыть свой Освенцим, надо признать: Россией правит не Гитлер. Ей правит Чикатило.



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  • 15 | 29.07.2022, 23:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
В Сочи торжественно встретили четырёхмиллионного туриста. Не успел мэр Саранска Игорь Асабин, приехавший с семьёй из Москвы, выйти из поезда, как его прямо на перроне торжественно встретили представители горадминистрации с подарками и цветами.
_______________________
Вручены были пара сертификатов(суммы не видно на фотке и на что эти ништяки - тоже не известно) - но даже тут они не могут осчастливить обычных российских отдыхающих - обязательно нужно дать ништяки "своим", которые в этой халяве не очень-то и нуждаются, ибо напижжено уже на 3 поколения как минимум.

А пидораZина О_Ошка вот за эту сволочь жопу рвёт....



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  • 16 | 29.07.2022, 23:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
РБК@ru_rbc

В первом квартале стоимость иностранных акций и депозитарных расписок в портфелях российских инвесторов снизилась впервые за два года. В ЦБ объясняют снижение вложений в эти активы ухудшением геополитической ситуации
_________________________________________
Фигасе! Улучшали-улучшали геополитическую ситуацию - и хуяк! - ухудшили...



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  • 17 | 30.07.2022, 11:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12701 | Рейтинг: -1100,4
Практически одно куринное кукареку слабоходящей Куры теперь на УЖе, чуток разбавляемое только дуркой хвостатого бананоеда. Ляпота, хужейшая всякого подплинтуса.



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  • 18 | 30.07.2022, 17:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
29 июл.
Генподрядчиком "Газпрома" по бурению на шельфе станет компания Андрея Патрушева.

Андрей Патрушев - один из сыновей секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Другой его сын - министр.
Династии путинских бояр продолжают брать во владение всё новые куски страны.



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  • 19 | 30.07.2022, 19:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
рф не пускает междунар.экспертов на место массового убийства украинских пленных в Еленовке.
рф не пускает междунар.экспертов в драмтеатр в Мариуполе.
Украина сразу пригласила в Бучу международных экспертов.
Ответ на вопрос, кто совершил эти массовые убийства украинцев, очевидный



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  • 20 | 31.07.2022, 19:23 | Автор: Кухарка
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Россия крадет золото в Судане под видом экспорта печенья ради финансирования войны в Украине — CNN
30 July 2022 15:18

Россия крадет золото в Судане с помощью ЧВК Вагнера, маскируя вывоз драгоценного металла под экспорт печенья, чтобы финансово поддерживать развязанную Владимиром Путиным войну в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, еще в начале войны, в феврале, в аэропорту Хартума — столицы Судана — был обнаружен российский грузовой самолет, который по документам был загружен «печеньем». Тогда между официальными лицами в Хартумском международном аэропорту возникли споры, так как некоторые работники опасались, что проверка самолета вызовет недовольство правительства России. По данным издания, предыдущие многочисленные попытки перехватить самолеты с подозрительным грузом были пресечены.

Однако в итоге коробки с «печеньем» решили проверить и выяснилось, что под ним были спрятаны деревянные ящики с тонной суданского золота. Этот инцидент, по данным официальных источников издания в Судане, является одним из как минимум 16 известных случаев контрабанды золота из Судана российскими рейсами.

Высокопоставленные суданские и американские чиновники рассказали, что с помощью такой схемы Россия хочет защититься от влияния жестких западных санкций и поддержать военные действия в Украине. Для этого РФ вступила в сговор с военным руководством Судана, которое позволяет вывозить золото и лишать страну сотен миллионов долларов дохода. Взамен Россия оказала мощную политическую и военную поддержку военному руководству Судана, утверждают журналисты. Например, Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство.
В основе «услуги за услугу» между Россией и военной хунтой Судана стоит Евгений Пригожин, который спонсирует ЧВК Вагнера. Находящаяся под санкциями США компания Meroe Gold — дочерняя компания принадлежащей Пригожину M-invest — поставляет оружие и обучает армию Судана и военизированные формирования, после чего добывает золото, считает CNN.

Корреспондент отдела расследований Центра «Досье» Денис Коротков заявил, что Пригожин разработал целую стратегию, позволяющую Кремлю красть золото:

«Через Meroe Gold или другие компании, связанные с сотрудниками Пригожина, он разработал стратегию по разграблению экономических ресурсов африканских стран, в которые он вмешивается, в ответ на его поддержку действующих правительств».
По крайней мере один высокопоставленный боец Вагнера — Александр Сергеевич Кузнецов, известный под позывными «Ратибор» и «Радимир» — в последние годы руководил операциями на ключевых суданских предприятиях по добыче, переработке и транзиту золота. Он воевал в Ливии и командовал первой штурмовой и разведывательной ротой Вагнера в 2014 году, четырежды награжден российским орденом Мужества. ЕС ввел санкции против Кузнецова в 2021 году.

CNN обращался за комментариями в МИД, Минобороны России и группе компаний, которыми руководит Пригожин. Никто из них не ответил на запрос. Представитель Госдепа заявил, что США внимательно следят за этим вопросом, в том числе за сообщениями о деятельности Meroe Gold и ЧВК Вагнера.
___________________________________
Ирония самая настоящая - когда вспоминаешь про "печеньки госдепа и Нуланд"...



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