Разобьет бутылку Finlandia?

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.Ответ России на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным, но они сами будут выбирать, распахнуть ли свою калитку для альянса или же пойти по умеренному пути, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса - или умеренный или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.