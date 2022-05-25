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Разобьет бутылку Finlandia?

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Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Разобьет бутылку Finlandia?


Ответ России на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным, но они сами будут выбирать, распахнуть ли свою калитку для альянса или же пойти по умеренному пути, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В четверг в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри североатлантического альянса - или умеренный или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги", - сказал Медведев журналистам по итогам совещания.

РИА Новости






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  • 1 | 28.07.2022, 21:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1919 | Рейтинг: +402,5
Как только сына медвепута выпнули из США так сразу колдырь начал тявкать на Запад. Этому хрону кажется что он даже был пирзедентом.



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  • 2 | 30.07.2022, 01:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да переубивайте же вы все друг друга поскорее "братья" славяне!Чтоб остальному нормальному миру зажилось без вас препиваючи.



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  • 3 | 30.07.2022, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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В ГОСДЕПЕ США ПЕРЕЧИСЛИЛИ 5 СПОСОБНОСТЕЙ ПУТИНА, КОТОРЫМИ БАЙДЕН НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ.

Уэнди Шерман рассказала о своих впечатлениях после долгой беседы с русским лидером

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман дала интервью британскому журналу The Economist. В ходе него дипломат напомнила, что 7 лет назад встречалась с Владимиром Путиным в Сочи.

Тогда, в 2015 году, она общалась с лидером России порядка 4 часов. За это время Шерман сделала для себя несколько ключевых выводов. Во-первых, Путин очень умный. Во-вторых, это позволяет ему обходиться без каких-либо шпаргалок, чего не скажешь о Джо Байдене.

Кроме того, глава русского государства способен очень бегло говорить. Более того, он крайне уверен в себе. В качестве пятого преимущества Шерман обозначила способность Путина "всегда стоять на своём".

В заключение американский дипломат добавила, что Владимир Владимирович никогда не сойдёт с выбранного им курса.

"У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути," — сказала Уэнди Шерман



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  • 4 | 30.07.2022, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Французский волонтер и писатель, бывший военный Адриан Боке, побывавший на Украине, рассказал, что стал свидетелем подготовки провокации в киевском пригороде Буча.

Волонтер рассказал, что стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также видел, как украинские военные готовили инсценировку массовых убийств мирного населения.

"Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров", - отметил Боке.



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  • 5 | 30.07.2022, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американская журналистка-обозреватель Энн Коултер в ходе телешоу британского телеведущего Пирса Моргана заявила, что США и Великобритании не нужно поддерживать Украину из-за ситуации, связанной со спецоперацией России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова журналистки.

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — цитирует журналистку агентство.

Она также отметила, что Запад слишком долго пренебрежительно относился к России.

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — сказала Коултер.



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  • 6 | 31.07.2022, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Актриса Чулпан Хаматова в беседе с Youtube-каналом RusDelfi рассказала о своих чувствах, которые испытывает после отъезда из России.

Она призналась, что последние четыре месяца вдали от родины дались ей тяжело.

«Всегда была это тоска. Она и сейчас есть», — заявила Хаматова.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что блогер Михаил Шахназаров предупредил Чулпан Хаматову о печальном будущем.

«Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски. Так что все еще впереди. Скоро огни Тверской и Кутузовского будут казаться воспоминаниями о жизни на другой планете», — написал он.



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  • 7 | 31.07.2022, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Зяма, ну зачем Зеленскому убивать своих солдат, находящихся в плену?
- Может, потому, шо он таки еврей и немножко не любит нацистов?



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  • 8 | 31.07.2022, 23:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Флот "Газпрома" "отписали" младшему сыну Патрушева

11 июля секретарю Совбеза Николаю Патрушеву исполнился 71 год. Спустя несколько недель его семья получила "в кормление" буровые установки и суда на 50 млрд рублей.



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  • 9 | 01.08.2022, 16:21 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12701 | Рейтинг: -1100,4
Кура=Дура, а ты Макаке бананы даёшь? Смотри, а то эта бизьянка с голодухи может свой откусить. Перживать будешь.



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Ирекашку выписали с травматологического отделения после своего черенка, который засунул слишком глубоко повредив тем самым гланды! Ты аккуратнее родной, а то скучно без шута на Ужике



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  • 11 | 01.08.2022, 18:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1919 | Рейтинг: +402,5
О чмИрык появился. Вышел из запоя как медвепут. Езжай придурок в исанбай, там от твоего колхоза поле заросшее бурьяном осталось. Ущоного от тебя не вышло может хотя бы земле поможешь.



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  • 12 | 01.08.2022, 20:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка превратила сайт в сборище дебилов, своих клонов.
Админы, ваша заслуга. Хотя админами в полном ронимании этого слова, вас назвать трудно.
Такие же дебилы.



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  • 13 | 01.08.2022, 21:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
восхищённый болгарин™
@dedzaebal
Путин участникам X конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия : в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

А нах-уя ты тогда постоянно этим оружием угрожаешь долбоеб бл-ядь?
__________________________________
Не моё, но всё верно - долбоёб.



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  • 14 | 01.08.2022, 21:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
восхищённый болгарин™
@dedzaebal
·
2 ч
Путин потребовал построить в рф флот как у США.
В рф, где не построено ни одного авианосца.
А тот единственный авианесущий крейсер совковой постройки стоит на бесконечном ремонте. Удачи блядь.
С гвоздей бы штоле начал.



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  • 15 | 02.08.2022, 15:08 | Автор: Очень Опытный
    Публикации: 0 | Комментарии: 810 | Рейтинг: -115,9
Сегодня погожим августовским утром в этой статье УЖа появилось 5 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что моих среди них нет!



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  • 16 | 02.08.2022, 16:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Cаудовская Аравия поможет Западу ввести нефтяное эмбарго против России

Саудовская Аравия резко увеличила поставки нефти на мировой рынок после того, как чиновники администрации США попросили королевство о дополнительных баррелях, чтобы сгладить энергокризис и помочь заменить поставки из России.

В июле государственная нефтяная компания Saudi Aramcо продавала за рубеж 7,5 млн баррелей в день, подсчитал Bloomberg на основании данных по танкерным перевозкам.

По сравнению с июнем саудовский нефтяной экспорт вырос на 14% и приблизился к рекордному в истории. Больше баррелей Suadi Aramсо продавала лишь весной 2020 года, когда наследный принц Мохаммед бен Сальман «повернул краны» на месторождениях-гигантах, чтобы наказать Владимира Путина за попытку выйти из сделки ОПЕК+.

Как и два года назад, саудовская нефть хлынула на ключевые для России рынки. Ее поставки в Китай в июле достигли 1,65 млн баррелей в день и почти вдвое превысили российские, которые, напротив, в течение месяца сократились на 25% - с 1,07 до 0,81 млн баррелей в день.

В Индию - второе ключевое направление российского экспорта в эпоху санкций - Саудовская Аравия продавала 1 млн баррелей в день (против 0,74 млн у российских нефтяников).

Одновременно Saudi Aramco направила дополнительные потоки в Европу, заменяя российские поставки, которые попали под эмбарго в рамках шестого пакета санкций и к концу года должны быть запрещены полностью. По трубопроводу SuMed, дублирующему Суэцкий канал, в европейские страны было прокачано 1,2 млн баррелей в сутки - на 90% больше, чем до начала российского вторжения в Украину.
__________________________________________
Ну что идораZина О_Ошка - и тут облом, не хуже чем с Китаем)))) Чо молчишь, падла? Сказать нечего? Понятно.



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  • 17 | 02.08.2022, 16:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Ёшкин Крот
@yoshkinkrot
·
16 ч
Путин: «В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана» ©

Учитывая, что любое слово Путина нужно воспринимать с точностью до наоборот, ожидать можно уже чего угодно



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  • 18 | 02.08.2022, 17:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12701 | Рейтинг: -1100,4
12 | 01.08.2022, 20:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка превратила сайт в сборище дебилов, своих клонов.
Админы, ваша заслуга. Хотя админами в полном ронимании этого слова, вас назвать трудно.
Такие же дебилы.
++++++++++++++++++++++++++
Да, и хрен с ними, с этим бараноподобными и макакообразными тупыми придурками, включая и их жопошников пастухов, админов здешней клоаки. Пусть только сами и одне барахтаются они в этой своей вонючей клоаке.



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  • 19 | 02.08.2022, 22:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Солнце вращается вокруг Земли. Так считает больше трети россиян. ВЦИОМ.

ФСЁ!



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  • 20 | 02.08.2022, 23:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73714 | Рейтинг: +11425,2
Добыча газа в России рухнула до минимума за 14 лет

"Газпром" самоликвидируется как участник мирового рынка газа.



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