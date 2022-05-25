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Таким холопам и носильщик чемоданов царь

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ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

Таким холопам и носильщик чемоданов царь


Более трети жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

«Число россиян, согласных с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, растёт — сейчас такого мнения придерживаются 35% жителей страны»,
— говорится в публикации.

При этом наиболее высокий уровень грамотности показывает молодёжь — респонденты в возрасте 18-24 лет. А наименьшие знания показали жители старше 60 лет, а также граждане, проживающие в сельской местности.

REGNUM






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  • 1 | 02.08.2022, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«В «Азове» практиковалось людоедство. Один из пленных сознался в этом», – передает РИА «Новости» слова Волкова, недавно вернувшегося из Донбасса.
Взгляд.ру
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил в Верховном суде РФ, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство.



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  • 2 | 02.08.2022, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Плата за американскую демократию. Цена на газ для Молдавии в августе составит 1458$ за тысячу кубометров. Это на 480$ больше, чем в июле этого года.

Подобная стоимость является неподъемной для молдавского бюджета. После заключения нового контракта с "Газпромом" в октябре 2021 года Молдавия несколько раз допускала просрочки по оплате. При том, что тогда стоимость газа равнялась 450$ за тысячу кубометров.

За прошедший год тарифы на электроэнергию были повышены в несколько раз. Если в ноябре 2021 года стоимость кубометра для потребителей составляла 4,2 лея (17 рублей), то сейчас - 18,62 лея (55,5 рублей). И это при том, что подобный уровень тарифов был рассчитан исходя из закупочной у "Газпрома" цены в 620$ за тысячу кубометров. Что будет делать молдавское правительство сейчас - непонятно. Дальше повышать тарифы уже невозможно, а денег на их субсидирование в бюджете нет.

На этом фоне годовая инфляция в Молдавии достигла 31,83% по итогам июня.

Молдавия потребляет 1,2 млрд кубометров газа (ещё 1,8 млрд кубометров потребляет Приднестровье). Это достаточно маленький объем и, теоретически, Евросоюз мог бы поставить его либо за бесплатно, либо по минимальной цене. Нельзя даже сказать, что таким образом страны ЕС лишились бы газа в преддверии отопительного сезона. Но вот как будет подобный шаг воспринят с политической точки зрения избирателями нынешних европейских горе-правительств - это уже другой вопрос



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  • 3 | 02.08.2022, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Иран начинает поставлять в Россию автомобильные шины. Производство шин в Иране развито достаточно хорошо. Имеется как своя технология (бренд Goldstone), которую используют местные автоконцерны Khodro и SAIPA, так и бренды, запущенные на основе западных технологий. Например, иранский бренд Pirozhi Tire производится на основе технологий итальянской Pirelli, а бренд Barez - на основе немецкого Continental.

В год Иран производит порядка 20 млн шин, часть из которых экспортируется в Азербайджан, Армению, Ирак и Афганистан. Теперь этот список пополнится Россией.

В нашей стране ежегодно производится порядка 50 млн шин, однако после ухода западных компаний данная цифра, очевидно, снизится. Так остановили производство Pirelli, Bridgestone, Michelin, Continental. При этом, согласно заявлению губернатора Калужской области Владислава Шапши, завод "Континентал Калуга" возобновляет работу с 1 августа.

Вопрос здесь, как обычно, один. Почему Иран смог наладить производство автомобильных шин и, более того, отправляет свои бренды на экспорт, а Россия критически зависит в этой отрасли от западных компаний? На что рассчитывал Минпромторг, выстраивая политику в области автомобилестроения исключительно через сотрудничество с западными предприятиями? Как видим, сугубо локализация производств западных компаний на территории России не помогла.



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  • 4 | 02.08.2022, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересное наблюдение: после африканского турне по Африке Лаврова по практически тому же маршруту полетел Макрон. А через неделю полетит Блинкен. Также представитель США в ООН Линда Томас-Гарфильд тоже не отказала себе в удовольствии и слетала на историческую Родину. Вы спросите для чего они летят по следам Лаврова? Это борьба за влияние, так как западные политики видят, что Африка уходит из их сферы влияния, и они всячески хотят притянуть её обратно.

Правда, способы для этого выбирают странные. Макрон, например, заявил, что Россия – последняя колониальная держава в мире. При этом он забыл, что французские военные всё никак не могут убраться из половины стран Африки.

Во время своей поездки Лавров обстоятельно рассказал африканским лидерам, как введённые Западом незаконные санкции вредят континенту, в частности в сфере продовольственной безопасности. Теперь Блинкен полетит их переубеждать, ведь при голосовании в ООН, где нас надо было осудить за «вторжение», половина стран Чёрного континента воздержались.



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