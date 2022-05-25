Таким холопам и носильщик чемоданов царь

ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли.Более трети жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.«Число россиян, согласных с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, растёт — сейчас такого мнения придерживаются 35% жителей страны»,— говорится в публикации.При этом наиболее высокий уровень грамотности показывает молодёжь — респонденты в возрасте 18-24 лет. А наименьшие знания показали жители старше 60 лет, а также граждане, проживающие в сельской местности.