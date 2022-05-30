Вовка-Герантократ «Санька Невский»

Рейтинг публикаций
Пропагандону — от ...

Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед ...
  Комсомольская Правда

Вместо IKEA — тюремное ...

Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии. ...
  Администратор

Разобьет бутылку ...

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. ...
  РИА Новости

Таким холопам и ...

ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли. ...
  Администратор

Вовка-Герантократ ...

Чиновникам и пропагандистам приказали сравнивать Путина с Александром Невским. ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Валька-стакан из Зимбабве

Это призыв переодеться в набедренные повязки, о чем ты Валя?
  Рейтинг: +1  Ермолай Мармеладов

Валька-стакан из Зимбабве

У мармеладки какие то пидарские мысли. И ник пидарски. И сам он похоже ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Вовка-Герантократ «Санька ...

116 | 11.08.2022, 12:27 | Автор: Ирек Публикации: 125 | Комментарии: 1 ...
  Рейтинг: +0  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Вовка-Герантократ «Санька ...

Ну вот два пи дора сразу откликнулись. Держат марку.
  Рейтинг: +1  резус

Вовка-Герантократ «Санька ...

Finanz В России повысят цены на электроэнергию, чтобы оплатить вывоз с ...
  Рейтинг: +1  Кухарка

Вовка-Герантократ «Санька ...

Россия не попала в топ-10 торговых партнеров Китая Пока российские чи ...
  Рейтинг: +1  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Таким холопам и носильщик ...

7 | 03.08.2022, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Пропагандону — от старого ...

Пара гадких ублюдков. Один срущий в чемодан из кресла, вротой срущий р ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Гопник из подворотни угро ...

П – прорыв. Россия перестал быть сырьевым придатком Запада. …и стала ...
  Рейтинг: +1  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Валька-стакан из Зимбабве ...

Оказывается, восстановить отношения с Западом нельзя, пока там не произойдут ...
  11.08.2022   20345    21

Обсуждаемое за месяц
Валька-стакан из Зимбабве ...

Оказывается, восстановить отношения с Западом нельзя, пока там не произойдут ...
  11.08.2022   11643    21

Вовка-Герантократ ...

Чиновникам и пропагандистам приказали сравнивать Путина с Александром Невским. ...
  4.08.2022   43110    124

Таким холопам и ...

ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли. ...
  2.08.2022   41355    14

Разобьет бутылку ...

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. ...
  28.07.2022   14823    64

Вместо IKEA — тюремное ...

Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии. ...
  27.07.2022   24796    21

Последние публикации
Валька-стакан из Зимбабве ...

Оказывается, восстановить отношения с Западом нельзя, пока там не произойдут ...
  11.08.2022   13378    21

Вовка-Герантократ ...

Чиновникам и пропагандистам приказали сравнивать Путина с Александром Невским. ...
  4.08.2022   30458    124

Таким холопам и ...

ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли. ...
  2.08.2022   12382    14

Разобьет бутылку ...

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. ...
  28.07.2022   28252    64

Вместо IKEA — тюремное ...

Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии. ...
  27.07.2022   13816    21

Пропагандону — от ...

Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед ...
  25.07.2022   22080    35

Гопник из подворотни ...

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление властей финского ...
  4.07.2022   24715    163

Богатым – льготы, а ...

«У Мавлиевых – ТЦ, у Назарова – ТЦ». В Башкирии возмутились решением властей ...
  3.07.2022   40852    43

Токаев дипломатично ...

Я так понимаю, что в Кремле уже и сами не рады, что единственным иностранным ...
  20.06.2022   39597    156

Родина — не «жопа ...

Суд в Петербурге вернул составителям материалы дела против Шевчука. ...
  30.05.2022   43728    600

Читаемое за месяц
Пропагандону — от ...

Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед ...
  25.07.2022   15881    35

Вместо IKEA — тюремное ...

Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии. ...
  27.07.2022   34008    21

Разобьет бутылку ...

Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. ...
  28.07.2022   33221    64

Таким холопам и ...

ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли. ...
  2.08.2022   24943    14

Вовка-Герантократ ...

Чиновникам и пропагандистам приказали сравнивать Путина с Александром Невским. ...
  4.08.2022   37102    124

Архив публикаций
Август 2022 (3)
Июль 2022 (5)
Июнь 2022 (1)
Май 2022 (8)
Апрель 2022 (7)
Март 2022 (6)

Вовка-Герантократ «Санька Невский»

  • Опубликовано: natall | 04.08.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 36643 | Комментарии: 124
Оценили
0



Чиновникам и пропагандистам приказали сравнивать Путина с Александром Невским. Власти продолжают повышать градус госпропаганды в попытке мобилизовать массовое сознание граждан, больше половины которых, согласно независимым опросам, не видят для себя никакого позитива даже в возможной победе в войне.

Вовка-Герантократ «Санька Невский»


Чиновникам и провластным средствам массовой информации была спущена новая «методичка» по освещению вторжения в Украину, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В документе, рассылка которого состоялась во второй половине июля, по словам собеседников издания, президента Путина рекомендуется сравнивать с Александром Невским, который в Невской битве 1240 года первым дал отпор «коллективному Западу», представшему в облике шведского войска.

В разное время «коллективным Западом», по версии кремлевской пропаганды, были Тевтонский орден, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и, наконец, НАТО, которое «накачало» Украину оружием и развернуло «сеть биолабораторий», выстраивая «плацдарм для нападения на Россию».

«Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении нескольких веков в отношении России не меняется — это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожении России», — пишут авторы методички, подчеркивая, что Западу нужны полезные ископаемые, потому что «собственные закончились».

Действиям российской армии рекомендуется приписывать религиозный смысл. Одной из целей войны, согласно методичке, является «борьба с безбожниками». Украинских военных предлагается называть сатанистами, которые «не боятся кары Божьей», «приносят жертвы, совершают ритуальные убийства», а также используют женщин и детей в качестве «живого щита».

Саму войну пропаганда рекомендует «продавать» обществу как подобие «Крещения Руси», которое стало «основой укрепления государства» на сотни лет вперед и сплотило представителей всех народов России «в противостоянии с безбожниками».

Концепция Путина-Невского и войны как «крестового похода» родилась в результате поисков «модели», в рамках которой россиянам можно было бы объяснить затянувшуюся кампанию, говорят источники «Медузы».

«Чем дольше длится операция, тем больше вопросов у людей: а зачем это вообще происходит?», — поясняет один из них. Уже существующие концепции дают сбои: лишь 3,3% россиян, опрошенных проектом «Хроника», назвали целью войны «победу над нацизмом и укрепление национальной гордости».






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 04.08.2022, 06:24 | Автор: Очень Опытный
    Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: -116,4
16 | 02.08.2022, 16:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1372 | Комментарии: 73726 | Рейтинг: +11425,2
Cаудовская Аравия поможет Западу ввести нефтяное эмбарго против России

Саудовская Аравия резко увеличила поставки нефти на мировой рынок после того, как чиновники администрации США попросили королевство о дополнительных баррелях, чтобы сгладить энергокризис и помочь заменить поставки из России.

В июле государственная нефтяная компания Saudi Aramcо продавала за рубеж 7,5 млн баррелей в день, подсчитал Bloomberg на основании данных по танкерным перевозкам.

По сравнению с июнем саудовский нефтяной экспорт вырос на 14% и приблизился к рекордному в истории. Больше баррелей Suadi Aramсо продавала лишь весной 2020 года, когда наследный принц Мохаммед бен Сальман «повернул краны» на месторождениях-гигантах, чтобы наказать Владимира Путина за попытку выйти из сделки ОПЕК+.

Как и два года назад, саудовская нефть хлынула на ключевые для России рынки. Ее поставки в Китай в июле достигли 1,65 млн баррелей в день и почти вдвое превысили российские, которые, напротив, в течение месяца сократились на 25% - с 1,07 до 0,81 млн баррелей в день.

В Индию - второе ключевое направление российского экспорта в эпоху санкций - Саудовская Аравия продавала 1 млн баррелей в день (против 0,74 млн у российских нефтяников).

Одновременно Saudi Aramco направила дополнительные потоки в Европу, заменяя российские поставки, которые попали под эмбарго в рамках шестого пакета санкций и к концу года должны быть запрещены полностью. По трубопроводу SuMed, дублирующему Суэцкий канал, в европейские страны было прокачано 1,2 млн баррелей в сутки - на 90% больше, чем до начала российского вторжения в Украину.
__________________________________________
Ну что идораZина О_Ошка - и тут облом, не хуже чем с Китаем)))) Чо молчишь, падла? Сказать нечего? Понятно.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, РЫНКИ
3 августа 2022, 16:58
3 мин
...
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре на 100 тыс. барр./сутки
На фоне тщетных попыток﻿ президента США Д. Байдена добиться увеличения объемов нефти на рынке, решение ОПЕК+ выглядит вызывающим.

Москва, 3 авг - ИА Neftegaz.RU. Страны ОПЕК+ одобрили увеличение объемов добычи нефти для альянса в сентябре на 100 тыс. барр./сутки.
3 августа состоялась 31я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM) в режиме видеоконференции (ВКС).

Напомним, что на последней министерской встрече ОПЕК+, состоявшейся 30 июня 2022 г., страны-участницы альянса договорились об увеличении добычи в августе на 648 тыс. барр./сутки.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Убогая, дура либерастная! Ну и чего добился твой немощный хозяин, вылизывая подошвы сандалий у Бен Салмана, которого сам недавно называл убийцей?))) Ничего, кроме своего очередного унижения!!!))) Ты сосёшь "стручок" у немощного старика, из которого, как бы ты не работала своим поганым язычком, уже ничего не польётся!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))



+ -1
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 04.08.2022, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсон, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.

Как сообщает Dagens Media, в репортаже от 28 июля жители города плакали от радости, получив российские паспорта.



+ -1
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.08.2022, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении нескольких веков в отношении России не меняется — это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожении России»
-------------------------------
Все верно, так и есть.



+ -1
7

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 04.08.2022, 15:38 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 9189 | Рейтинг: +2154,7
3 | 04.08.2022, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

«Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении нескольких веков в отношении России не меняется — это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожении России»
-------------------------------
Все верно, так и есть.
_______________________________________
Нет никакого "коллективного Запада" мир многогранен и велик.
Россия испокон века сама себя "сдерживает, расчленяет и уничтожает"
Рабская психология, дураки и дороги-вот три главные российские беды.

Ну ещё разве что услужливые лизоблюды, пропагандоны и казнокрады...



+ +1
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 04.08.2022, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Мау даёт признательные показания по делу о мошенничестве, сообщает Коммерсантъ. Так это или нет - подтвердить или опровергнуть сложно. Однако выход Мау под подписку о невыезде может быть связан именно с началом сотрудничества со следствием

Если оно идёт полным ходом, то сомнений в том, что Мау сдаст всех своих подельников, нет. Как только сислибы оказываются в "непростой" ситуации, они сразу же начинают сдавать всех и вся. Поэтому сделаем вывод, что дело Мау - это лишь одно из нескольких звеньев сислибской цепочки, которую распутывает следствие. А там, глядишь, доберутся и до бывших "неприкасаемых"



+ -1
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 04.08.2022, 18:52 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
Ты сосёшь "стручок" у немощного старика, из которого, как бы ты не работала своим поганым язычком, уже ничего не польётся!
++++++++++++++++++
А разве не банан Макаки?



+ -1
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 04.08.2022, 18:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
Россия испокон века сама себя "сдерживает, расчленяет и уничтожает"
Рабская психология, дураки и дороги-вот три главные российские беды.
+++++++++++++++++++++
Этот му му Пень трухлявый однозначно с зеркала это своё писал. Гусский же

Ну ещё разве что услужливые лизоблюды
+++++++++++++++++++++
Что тоже при банане Макаки? Понравилось же это им, хором лижут, и сосут.



+ -1
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 04.08.2022, 19:41 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1921 | Рейтинг: +402,7
Невский ездил на поклон с подарками в Алтын Урду к ханам. Ботексный ездит к шаху иранскому клянчить вооружение. В этом они как два сапога пара, ну или как два пи дора чмИрик и смОО.



+ +1
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 05.08.2022, 00:22 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
Макака хвостатый бананоед, мой младший внук бывает повторяет такую фразу, тот кто обзывается, то сам так называется. С тобой пидором даже без каких-либо названий, ты же просто натуральный пидор. Тебя так, раньше, вроде даже курица здешняя называла. Но похоже после черенка лопаты, не сосать же уже это ей, к твоему пидора банану она прикипела.



+ -1
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 05.08.2022, 08:10 | Автор: Очень Опытный
    Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: -116,4
42 | 04.08.2022, 11:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1372 | Комментарии: 73729 | Рейтинг: +11425,2
средняя стоимость школьной формы для девочек (2306 рублей) – на 220%, для мальчиков (2562 рублей) – на 200%.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Какой-нибудь мудак, кроме подъюбочников убогой и других пидарасов-либерастов, верит в то, что в июне средняя стоимость школьной формы была 800 рублей?))) Ну и либерастная дура эта убогая!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))



+ -1
5

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 11 | 05.08.2022, 19:18 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
В разное время «коллективным Западом», по версии кремлевской пропаганды, были Тевтонский орден, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и, наконец, НАТО, которое «накачало» Украину оружием и развернуло «сеть биолабораторий», выстраивая «плацдарм для нападения на Россию».
======================
natall |забыла упомянуть события гражданской войны, когда 14 стран пытались поделить нашу страну.
Не версии, но исторические факты - нападения этих агрессоров на Россию, СССР, которые закончились фиаско врагов , верю, и последнее нападение англосаксов закончится полным их поражением, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!



+ 0
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 05.08.2022, 20:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1921 | Рейтинг: +402,7
Ну вот два пи дора сразу откликнулись. Держат марку.



+ +1
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 13 | 05.08.2022, 21:27 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
В Тунисе десятилетний эксперимент по демократизацией страны закончился в пользу президентского правления - народ отверг систему правления толстосумов.



+ -1
7

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 14 | 05.08.2022, 21:35 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
Чубайс сбежал из страны, но проклятья россиян достали -- прививка Пфайзером превратила в живой труп.



+ -1
6

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 15 | 05.08.2022, 21:59 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
В разное время «коллективным Западом», по версии кремлевской пропаганды, были Тевтонский орден, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и, наконец, НАТО, которое «накачало» Украину оружием и развернуло «сеть биолабораторий», выстраивая «плацдарм для нападения на Россию».
=====================
Согласно исторических фактов ( не версии), походы перечисленных выше агрессоров, завершившихся полным фиаско, была еще одна попытка, о которой natall видимо, не знает -- во времена гражданской войны в России 14 стран пытались поделить страну между собой с тем же успехом.
А сегодня Россия ведет войну против пяти десятков недругов во главе с США
и ПОБЕДА БУДЕТ ZА НАМИ!



+ 0
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 05.08.2022, 22:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
Макака, ты и есть макака, бананоед тупой и бестолковый.



+ -1
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 05.08.2022, 22:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
Макака, а что с твоей хозяйкой слабоходящей случилось, поди ходунки свои откинула, и не сумев забраться на кроватку, под кроваткой, или рядышком сопит? Побескпокойся бизьянка о близком тебе существе, кому как не тебе.



+ -1
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 06.08.2022, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73775 | Рейтинг: +11426
У тебя Кухо-зависимость. Жена-то знает?



+ 0
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 19 | 06.08.2022, 13:35 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
Сегодня Япония отмечает 77 летнюю годовщину атомной бомбардировки мирных городов Хиросима и Нагасаки, но при этом стыдливо умалчивают об авторе этого злодеяния.
Большинство молодых японцев убеждены, что это сделали русские.



+ 0
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 06.08.2022, 17:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1372 | Комментарии: 73775 | Рейтинг: +11426
Finanz
В России повысят цены на электроэнергию, чтобы оплатить вывоз сырья в Китай

Разворот сырьевого экспорта на восток, которым Кремль пытается ответить на санкции Запада, придется оплатить российскому бизнесу и гражданам.

Как сообщает «Коммерсант», правительство готовит план повышения цен на электроэнергию, чтобы оплатить проект расширения БАМа и Транссиба, по которым власти надеются вывозить в Китай уголь, древесину и другое сырье.

Речь идет о так называемом восточном полигоне - крупнейшем мегапроекте РЖД, в рамках которого планируется увеличить пропускную способность железных дорог Сибири и Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.

Для этого требуется электроэнергия - в общей сложности 2 гВТ дополнительной мощности. И чтобы ее обеспечить, правительственная комиссия одобрила модернизацию трех угольных ГРЭС - Нерюнгринской и Партизанской и Приморской (первые две принадлежат «РусГидро», третья - Сибирской генерирующей компании).

Стоимость проекта оценивается в 166 млрд рублей. И, по задумке чиновников, он будет окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии всей страны. Львиная доля платежа ляжет на промышленность европейской части РФ, Урала и Сибири.
________________________________
Спешу обрадовать пидораZов...



+ +1
4

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com