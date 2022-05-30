Поведала Валентина Матвиенко во время официального визита в Зимбабве.
В Африке с ментальными изменениями всё в порядке, мы на одной волне.
Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед ...
Комсомольская Правда
Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии. ...
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У мармеладки какие то пидарские мысли. И ник пидарски. И сам он похоже ...
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7 | 03.08.2022, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
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Пара гадких ублюдков. Один срущий в чемодан из кресла, вротой срущий р ...
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Оказывается, восстановить отношения с Западом нельзя, пока там не произойдут ...
11.08.2022 13378 21
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4.08.2022 30458 124
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28.07.2022 28252 64
Во ФСИН заявили, что товары из IKEA могут заменить российские колонии. ...
27.07.2022 13816 21
Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед ...
25.07.2022 22080 35
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Я так понимаю, что в Кремле уже и сами не рады, что единственным иностранным ...
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Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом "За заслуги перед ...
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Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. ...
28.07.2022 33221 64
ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли. ...
2.08.2022 24943 14
Валька-стакан из Зимбабве
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