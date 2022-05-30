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Валька-стакан из Зимбабве

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Оказывается, восстановить отношения с Западом нельзя, пока там не произойдут ментальные изменения.

Валька-стакан из Зимбабве


Поведала Валентина Матвиенко во время официального визита в Зимбабве.

В Африке с ментальными изменениями всё в порядке, мы на одной волне.






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  • 1 | 11.08.2022, 08:25 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
Похоже, Кухарке понравился мой вчерашний диагноз и причина ее немощи, сочла его точным - молчание знак согласия. Правда, опубликовали только сегодня.



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  • 2 | 11.08.2022, 09:34 | Автор: Очень Опытный
    Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: -116,4
Сейчас в Африке гораздо больше вменяемых руководителей государств, чем в пидарастической либерастной Гейропе!



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  • 3 | 11.08.2022, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш диагноз вызвал у неё немощность? Думал что старуху уже не с чем не удивишь.



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  • 4 | 11.08.2022, 09:55 | Автор: Очень Опытный
    Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: -116,4
55 | 05.08.2022, 15:41 | Автор: Очень Опытный
Публикации: 0 | Комментарии: 818 | Рейтинг: -116,3
51 | 05.08.2022, 12:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1372 | Комментарии: 73739 | Рейтинг: +11425,2
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
18 ч
Заполненность газовых хранилищ в Европе в начале августа:
Германия - 70%,
Испания - 78%,
Чехия - 79%,
Франция - 81%,
Швеция - 91%,
Польша - 99%,
Британия - 100%.

Это всё, что надо знать о визге путинской пропаганды и пидоаZа О_Ошки про то, что Европа замёрзнет без российского газа.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__
Коммент админ сегодня оперативно выложил, видимо и к нему очередная кизда подступает!))) Пишу следующий коммент! Убогая, дура либерастная! Быстренько покажи ссылку на мой коммент, где я писал о том, что Европа замёрзнет, а иначе ты как обычно просто пустобрёхша и дура либерастная, впрочем это и так всем известно!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))

))))))))))))))))))))
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Пять суток админ не выкладывал этот коммент!)))



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  • 5 | 11.08.2022, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.08.2022, 09:34 | Автор: Очень Опытный
Публикации: 0 | Комментарии: 818 | Рейтинг: -116,3
Сейчас в Африке гораздо больше вменяемых руководителей государств, чем в пидарастической либерастной Гейропе!

***************
Полностью с вами согласен. Надо с ними дружить.



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  • 6 | 11.08.2022, 12:56 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
⚡️⚡️ ⚡️#Инсайд
Западные инструкторы рекомендовали Офису Президента больше не использовать запрещённые виды ведения войны, применение «лепестков» в Донецке создают негативный образ из ВСУ особенно на фоне скандального доклада Amnesty International.



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Это призыв переодеться в набедренные повязки, о чем ты Валя?



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  • 8 | 11.08.2022, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У мармеладки какие то пидарские мысли. И ник пидарски. И сам он похоже пидар.



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2

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  • 9 | 11.08.2022, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прибалтика- Страны подпердыши гегемона.



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  • 10 | 11.08.2022, 21:05 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
MediaKiller

В результате захвата территорий Украины, Россия получила полезных ископаемых на $12 триллионов. Об этом свидетельствует соответствующая инфографика, опубликованная The Washington Post.
По данным издания, под контроль РФ перешло более 60% угольных месторождений, 11% нефтяных месторождений, 20% газовых и более 40% залежей металлов.



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  • 11 | 11.08.2022, 21:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 9189 | Рейтинг: +2154,7
Россия при Путине превратилась в страну-гопника. С идеологией гопника, с психологией гопника, с гопнической политикой и дипломатией. Валька тоже в тренде, за то и держат...



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  • 12 | 11.08.2022, 21:43 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 9189 | Рейтинг: +2154,7
10 | 11.08.2022, 21:05 | Автор: Старшина
Публикации: 0 | Комментарии: 528 | Рейтинг: -71,7

MediaKiller

В результате захвата территорий Украины, Россия получила полезных ископаемых на $12 триллионов. Об этом свидетельствует соответствующая инфографика, опубликованная The Washington Post.
По данным издания, под контроль РФ перешло более 60% угольных месторождений, 11% нефтяных месторождений, 20% газовых и более 40% залежей металлов.
_________________________________________________
Это вы гордитесь, или констатируете откровенный факт международного военного разбоя и истинные причины нападения на Украину?



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  • 13 | 11.08.2022, 21:46 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
⚡️⚡️ ⚡️#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что Украина готова обеспечить дровами ЕС, такой формат сейчас готовят в Кабмине. Мы готовы увеличить вырубку лесов Карпат, чтобы помочь Европе пережить энергетический кризис.
========================
Веселые настали времена, Европа стремится в 19 век.



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10 | 11.08.2022, 21:05 | Автор: Старшина
Публикации: 0 | Комментарии: 528 | Рейтинг: -71,7
MediaKiller

В результате захвата территорий Украины, Россия получила полезных ископаемых на $12 триллионов. Об этом свидетельствует соответствующая инфографика, опубликованная The Washington Post.
По данным издания, под контроль РФ перешло более 60% угольных месторождений, 11% нефтяных месторождений, 20% газовых и более 40% залежей металлов.
....................
В перечне есть мясо ископаемое?



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3

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  • Начинающий
  •  
13 | 11.08.2022, 21:46 | Автор: Старшина
Публикации: 0 | Комментарии: 529 | Рейтинг: -71,7
⚡️⚡️ ⚡️#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что Украина готова обеспечить дровами ЕС, такой формат сейчас готовят в Кабмине. Мы готовы увеличить вырубку лесов Карпат, чтобы помочь Европе пережить энергетический кризис.
========================
Веселые настали времена, Европа стремится в 19 век.

......................

Пол-России дровами отапливается, из какого столетия ты гость?



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  • 16 | 12.08.2022, 09:41 | Автор: Очень Опытный
    Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: -116,4
4 | 11.08.2022, 09:55 | Автор: Очень Опытный
Публикации: 0 | Комментарии: 820 | Рейтинг: -116,4
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Уже сутки, как убогая, дура либерастная, делает вид, что она не видит этот коммент, так как ответить ей видимо, как всегда, нечего! Она даже перестала в этой статье комменты оценивать, чтобы сделать вид, что она его не видит и не читает! У неё внучка, наверное, так же делает: закроет глаза, заткнёт уши и она в домике!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))



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  • 17 | 12.08.2022, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия при Путине превратилась в страну-гопника. С идеологией гопника, с психологией гопника, с гопнической политикой и дипломатией. Валька тоже в тренде, за то и держат...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Гопник на земном шаре один, находится за океаном. Подсказать Пень кто это, или сам догадаешься?



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  • 18 | 12.08.2022, 13:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
15 | 11.08.2022, 22:03 | Автор: Ермолай Мармеладов
..
Пол-России дровами отапливается, из какого столетия ты гость?
++++++++++++++++++++++
Пельмень Мермаладов, Велика же очень территория России, до всех сложно пока дотянуться, да, и лесов у неё много. Пельмень, а ты что предлагаешь в Монако, в Лихтенштейне, и в Ватикане дровами отапливаться. Ермошка Мермеладов не пыжься чуда, один хрен бестолковый ты му му, а то и чего того сего.



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  • 19 | 12.08.2022, 13:47 | Автор: Старшина
    Публикации: 0 | Комментарии: 530 | Рейтинг: -71,7
11 | 11.08.2022, 21:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 9189 | Рейтинг: +2154,7

Россия при Путине превратилась в страну-гопника. С идеологией гопника, с психологией гопника, с гопнической политикой и дипломатией. Валька тоже в тренде, за то и держат...
..............................................
Это вы гордитесь, или констатируете откровенный факт международного военного разбоя и истинные причины нападения на Украину?
==================

1.Был бы чуточку умнее,не приписал бы Путину методы многовекового грабежа Европой и США страны мира от Китая до Африки, Латинской Америки, за счет чего выросла индустриальная мощь этих стран -- негодяев.
2. Разве Путин сегодня ворует нефть Сирии, Ирака, Ливии? Может назовешь страну - международного разбойника и истинные причины нападения на эти страны? Или кишка тонка?
3. Истинные причины СпецОперации, которую не осудили большинство стран: покончить с возрождением нацизма на Украине, взращенного
англосаксами и их прихвостни,которых СССР не добил в 45г, а также освобождение Украины от фашистского насилия Донбасса и областей, где власти людей не считают своими гражданами.
4. Надеюсь, их ресурсы послужат возрождению и процветанию освобожденных областей, а не обогащению толстосумов.
5. Горжусь, что на Россию надежда всего мира в борьбе за истинные ценности против сатанизма и содомии.



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  • 20 | 12.08.2022, 14:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 12726 | Рейтинг: -1102,7
У неё внучка, наверное, так же делает: закроет глаза, заткнёт уши и она в домике!)
+++++++++++++++++++++
Может так и делает она, внучка, но то что внучка с ней, отдельно бывает, уже это большой вопрос. Как и то, что она Кура=Дура очень востребованный работник, и активно работает. Ты же писал, что в руководителях был. И что, тебе слабоходящие, плохо дышащие бухгалтеры были нужны. Знак вопроса не ставлю. Их бухгалтеров со времён Борьки, и даже красивых, до хринищи было. Но увы востребованность в их работе, имея при этом в виду только их работу, уже очень даже спала. А по другому эта слабоходящая, бывшая байдорочная, и уже давно общажная жительница, кому она нужна. Опять, или снова, я без знака вопроса.



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