Фашист Клишас угрожает уехавшим Россиянам

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации.Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", пишет в понедельник газета "Ведомости"."Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - отметил сенатор в интервью изданию.По данным газеты, Клишас допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным", но не уточнил, о корректировке каких нормативных актов идет речь.Как пишет газета, сенатор считает, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для (сотрудников) чувствительных сфер" экономики, в том числе сферы транспортной безопасности и госсектора.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.