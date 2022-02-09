Рогозин воевал в ресторане и ранен в зад

Бывший руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Его госпитализировали, угрозы его жизни нет. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой впоследние дни проживала группа военных советников воглаве с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет»,— сказал помощник. Поего словам, ранения получили также спутники Рогозина.Сам бывший чиновник описал полученные травмы так: «Ранен в псину. Жить буду. Осколок прошел всантиметре отпозвоночника».В свою очередь Baza сообщает, что обстрелу подвергся ресторан в Донецке, где Рогозин отмечал свой день рождения. Изначально издание сообщило, что бывший чиновник не пострадал, но позднее написало, что он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и проникающее осколочное ранение левого бедра.