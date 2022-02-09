«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой впоследние дни проживала группа военных советников воглаве с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет»,— сказал помощник. Поего словам, ранения получили также спутники Рогозина.
Сам бывший чиновник описал полученные травмы так: «Ранен в псину. Жить буду. Осколок прошел всантиметре отпозвоночника».
В свою очередь Baza сообщает, что обстрелу подвергся ресторан в Донецке, где Рогозин отмечал свой день рождения. Изначально издание сообщило, что бывший чиновник не пострадал, но позднее написало, что он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и проникающее осколочное ранение левого бедра.
Рогозин воевал в ресторане и ранен в зад
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