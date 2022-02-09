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А носки и броники для дохнущих в окопах сошьет сам?

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Путин поручил в короткий срок обеспечить все передовые части вооружением и боеприпасами.

А носки и броники для дохнущих в окопах сошьет сам?


Президент Владимир Путин проводит в Туле совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он заявил, что важнейшей задачей ОПК является обеспечение всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Также он заявил, что механизм обмена информацией ОПК и боевых подразделений должен быть максимально эффективным, как это было в Сирии.

«Важно совершенствовать и улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта. Сегодня жду от вас соответствующих докладов, после наших предыдущих встреч, с некоторыми отдельно коллегами, и все вместе мы встречались»,— заявил господин Путин на совещании в Туле с руководителями организаций ОПК.

«Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов — их не может не быть в такой объемной масштабной работе. Предложений по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы этих проблем было как можно меньше»,— заявил Владимир Путин.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки»,— также сказал президент, отметив, что механизм обмена информацией для усиления качества поставляемой в зону военной операции продукции должен быть постоянным. «Знаю, что и в Сирию наши сотрудники и коллеги выезжали, прямо на месте принимали решение, работали, и эта работа была весьма эффективна»,— напомнил Владимир Путин.

Президент выразил надежду, что гособоронзаказ в следующем году будет выполнен в полном объеме. «Рассчитываю, что … в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме»,— заявил господин Путин.

Во время рабочей поездки в Тульскую область президент также посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Его сопровождал глава губернатор Алексей Дюмин.

На предприятии производятся ПРК «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр»» и боевые отделения «Бережок» и «Бахча». Также оно выпускает боевые машины ЗРК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Он подчеркнул, что затягивание сроков в этой сфере недопустимо.

Коммерсант











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