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32 | 04.01.2023, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы»,— сказал Владимир Путин в интервью ведущему Павлу Зарубину для телеканала «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»).
10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара под контроль бойцами его организации. 11 января в Минобороны России заявили, что в блокировании северной и южной частей города участвовали подразделения ВДВ. Позже, 13 января, в ведомстве заявили, что город перешел под контроль России. Там отметили, что штурм городских кварталов Соледара успешно провели добровольцы ЧВК «Вагнер».
В свою очередь власти Украины не подтверждают потерю контроля над Соледаром. Они утверждают, что город не контролирует одна из сторон.
Коммерсант
Утилизация холопов, тюремщков, алкоголиков и бомжей: Динамика положительная
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