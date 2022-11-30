Утилизация холопов, тюремщков, алкоголиков и бомжей: Динамика положительная

Путин назвал положительной динамику военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что динамика военной операции на Украине положительная. По его словам, она развивается по планам Минобороны и Генштаба России.«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы»,— сказал Владимир Путин в интервью ведущему Павлу Зарубину для телеканала «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»).10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара под контроль бойцами его организации. 11 января в Минобороны России заявили, что в блокировании северной и южной частей города участвовали подразделения ВДВ. Позже, 13 января, в ведомстве заявили, что город перешел под контроль России. Там отметили, что штурм городских кварталов Соледара успешно провели добровольцы ЧВК «Вагнер».В свою очередь власти Украины не подтверждают потерю контроля над Соледаром. Они утверждают, что город не контролирует одна из сторон.