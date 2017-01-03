Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова?

Серия детских смертей в Башкирии: В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок. Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы. В детской больнице № 17 на севере Уфы скончался 3-летний малыш. На больничную койку он попал 20 января.Как передаёт телеканал «Вся Уфа», мальчик повредил ногу во время игры, в Кармаскалах врачи ему поставили диагноз "вывих тазобедренного сустава", и посоветовали обратиться в 17-ю больницу Уфы. По прибытию в столицу Башкирии мальчика госпитализировали, у него поднялась температура, и врачи попытались её сбить.- Поставили капельницу и ему стало плохо, увезли в реанимацию, а в четыре утра у него остановилось сердце, - цитирует слова мамы мальчика телеканал.Сердце мальчика удалось запустить, и в течении пяти дней он был в коме, а буквально вчера 3-летний пациент умер.Напомним, за последние десять дней это уже второй случай, когда в больнице №17 города Уфы умирают дети. Так 17 января в реанимационном отделении больницы умерла 12-летняя школьница. Ранее она была госпитализирована в больницу с учащённым сердцебиением. Врачи поставили диагноз "реактивный артрит" и отпустили девочку домой, через три дня ей стало хуже, и она вновь попала в ту же больницу, но на этот раз прямиком в реанимацию, где и умерла. По данному факту следственный комитет сначала назначил проверку, а позже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».***Ребенок умер 17 января.Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы возбуждено дело по факту смерти 12-летней Сабины Кандаровой в 17-ой детской больнице города Уфы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по РБ. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.Как ранее сообщало ИА «Медиакорсеть», 12-летняя девочка умерла 17 января в реанимации больницы. До этого, 14 января, девочке стало плохо: у нее отекла нога, ребенок жаловался на учащенное сердцебиение. Приехавшая на вызов «Скорая помощь» отвезла ребенка в 17-ю больницу, где ребенку поставили диагноз "реактивный артрит" и отправили домой, под наблюдение участкового педиатра. Пришедшая 16 января педиатр никаких назначений не выдала и лечения не назначила. Ночью с 16 на 17 января состояние Сабины ухудшилось. Родители вновь вызвали медиков. Девочку госпитализировали, под утро ее увезли в реанимацию, где утром она умерла.Предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая патология.В настоящее время следователи рассматривают несколько версий случившегося.***С сайта Минздрава РБ, 26 Января 2017:Включение Республики Башкортостан в проект «Развитие медицинской реабилитации в Российской Федерации» позволило предоставлять пациентам медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, после перенесенного инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, операций на сердце, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Данный вид помощи оказывается в 18 медицинских организациях республики на 368 койках.Вопросы развития реабилитации обсуждены сегодня на республиканской научно-практической конференции «Стратегии мультидисциплинарной реабилитации после инсульта», которая прошла в Городской клинической больнице №21 г.Уфа. В ней приняли участие специалисты Минздрава РБ по реабилитации, неврологии, цереброваскулярным заболеваниям, а также неврологи, реаниматологи, психотерапевты, врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, логопеды и психологи республики.В ходе конференции были рассмотрены вопросы влияния нейропротективной терапии на пластичность мозга при инсульте, аспекты вторичной профилактики и ранней реабилитации инсульта, обсуждены особенности лечения постинсультной спастичности, нарушения речи и глотания после инсультов и другие актуальные темы.В 2017 году в республике запланировано открытие отделений медицинской реабилитации по профилям: кардиология, неврология, травматология и ортопедия. В рамках образовательных мероприятий будут обучены врачи и инструкторы ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, медицинские сестры, логопеды и психологи.Реализация новой системы медицинской реабилитации послужит уменьшению сроков лечения и летальности, снижению количества осложнений и частоты перехода на инвалидность, повышению качества жизни пациентов. Система предполагает создание сквозной трехэтапной специализированной по профилю оказания медицинской помощи системы регистрации пациентов, включенных в процесс медицинской реабилитации. Помимо этого, нововведение будет способствовать разработке научно-обоснованных показателей перевода с одного этапа реабилитации на другой, а также формированию научной основы для оценки реабилитационного потенциала и оценки качества работы реабилитационных центров.