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Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова?

  • Опубликовано: natall | 27.01.2017
    Раздел: Новости | Просмотры: 3007 | Комментарии: 65
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Серия детских смертей в Башкирии: В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок. Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы. В детской больнице № 17 на севере Уфы скончался 3-летний малыш. На больничную койку он попал 20 января.

Убойная медицина Башкирии: Посадят ли министра Анвара Бакирова?


Как передаёт телеканал «Вся Уфа», мальчик повредил ногу во время игры, в Кармаскалах врачи ему поставили диагноз "вывих тазобедренного сустава", и посоветовали обратиться в 17-ю больницу Уфы. По прибытию в столицу Башкирии мальчика госпитализировали, у него поднялась температура, и врачи попытались её сбить.

- Поставили капельницу и ему стало плохо, увезли в реанимацию, а в четыре утра у него остановилось сердце, - цитирует слова мамы мальчика телеканал.

Сердце мальчика удалось запустить, и в течении пяти дней он был в коме, а буквально вчера 3-летний пациент умер.

Напомним, за последние десять дней это уже второй случай, когда в больнице №17 города Уфы умирают дети. Так 17 января в реанимационном отделении больницы умерла 12-летняя школьница. Ранее она была госпитализирована в больницу с учащённым сердцебиением. Врачи поставили диагноз "реактивный артрит" и отпустили девочку домой, через три дня ей стало хуже, и она вновь попала в ту же больницу, но на этот раз прямиком в реанимацию, где и умерла. По данному факту следственный комитет сначала назначил проверку, а позже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

МКС
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***

В Уфе возбудили дело после смерти 12-летней девочки в 17-ой больнице

Ребенок умер 17 января.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы возбуждено дело по факту смерти 12-летней Сабины Кандаровой в 17-ой детской больнице города Уфы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по РБ. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА «Медиакорсеть», 12-летняя девочка умерла 17 января в реанимации больницы. До этого, 14 января, девочке стало плохо: у нее отекла нога, ребенок жаловался на учащенное сердцебиение. Приехавшая на вызов «Скорая помощь» отвезла ребенка в 17-ю больницу, где ребенку поставили диагноз "реактивный артрит" и отправили домой, под наблюдение участкового педиатра. Пришедшая 16 января педиатр никаких назначений не выдала и лечения не назначила. Ночью с 16 на 17 января состояние Сабины ухудшилось. Родители вновь вызвали медиков. Девочку госпитализировали, под утро ее увезли в реанимацию, где утром она умерла.

Предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая патология.

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий случившегося.

МКС
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***

С сайта Минздрава РБ, 26 Января 2017:

Минздрав РБ продолжает развитие медицинской реабилитации

Включение Республики Башкортостан в проект «Развитие медицинской реабилитации в Российской Федерации» позволило предоставлять пациентам медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, после перенесенного инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, операций на сердце, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Данный вид помощи оказывается в 18 медицинских организациях республики на 368 койках.

Вопросы развития реабилитации обсуждены сегодня на республиканской научно-практической конференции «Стратегии мультидисциплинарной реабилитации после инсульта», которая прошла в Городской клинической больнице №21 г.Уфа. В ней приняли участие специалисты Минздрава РБ по реабилитации, неврологии, цереброваскулярным заболеваниям, а также неврологи, реаниматологи, психотерапевты, врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, логопеды и психологи республики.

В ходе конференции были рассмотрены вопросы влияния нейропротективной терапии на пластичность мозга при инсульте, аспекты вторичной профилактики и ранней реабилитации инсульта, обсуждены особенности лечения постинсультной спастичности, нарушения речи и глотания после инсультов и другие актуальные темы.

В 2017 году в республике запланировано открытие отделений медицинской реабилитации по профилям: кардиология, неврология, травматология и ортопедия. В рамках образовательных мероприятий будут обучены врачи и инструкторы ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, медицинские сестры, логопеды и психологи.

Реализация новой системы медицинской реабилитации послужит уменьшению сроков лечения и летальности, снижению количества осложнений и частоты перехода на инвалидность, повышению качества жизни пациентов. Система предполагает создание сквозной трехэтапной специализированной по профилю оказания медицинской помощи системы регистрации пациентов, включенных в процесс медицинской реабилитации. Помимо этого, нововведение будет способствовать разработке научно-обоснованных показателей перевода с одного этапа реабилитации на другой, а также формированию научной основы для оценки реабилитационного потенциала и оценки качества работы реабилитационных центров.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Анвар Бакиров

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  • 1 | 27.01.2017, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вы все жалеете врачей,так вот я вчера в 22 больнице за 6 часов пребывания(приехала с жуткой болью) оставила несколько тысяч при моей нищенской зарплате ни один врач пока 500 рублей не даш тебя не посмотрит исключение только кардиолог нечего не попросил ,а сразу отправил на ЭКГ и уколы. А таких как я проходят десятки в день вот и подсчитайте их доходы



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  • 2 | 27.01.2017, 10:03 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 934 | Рейтинг: +84,8
« 1 | 27.01.17.: Не зарегистрирован …вы все жалеете врачей, так вот я вчера в 22 больнице за 6 часов пребывания(приехала с жуткой болью) оставила несколько тысяч при моей нищенской зарплате. НИ ОДИН ВРАЧ пока 500 рублей не даш тебя не посмотрит. Исключение - только кардиолог нечего не попросил , а сразу отправил на ЭКГ и уколы. А таких как я проходят десятки в день вот и подсчитайте их доходы »
Доктора должны нести выше, руководству больниц, а те в ЗдравОбком(бакырвалеичам). ЗОовцы несут выше. В сюстане всегда было ТАК, оно есть и будет. Одну комиссию по назначению главрвачей пройти сколько стоит! А там ещё благословение Zапайки как вытянешь, короче одни расходы. А рядовые врачи толком ничего и не имеют, так комиссионные с подачек. Ладно 22болница, там более менее порядок, если даже потратились-выздоровите, заработаете, иншалла.
А что творится в онкодиспансере? Обдиралово обречённых людей!!! Уже в 17году положили молодую женщину на химиотерапию, и пролежала до тех пор, пока процедурной не отстегнула пару тысяч! А при химиотерапии нельзя нарушать сроки, иначе весь курс насмарку! Главный попался у входа, бывший глазник из Мулдашевском центьра. Так он там вроде с докторами порой чуть не дрался из за больных, у кого денежки водились.
И ему паоручили больничку с миллиардными бюджетами?



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  • 3 | 27.01.2017, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся система прогнила. Просто для народа болезненнее всего ощущается гниение медицины.



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  • 4 | 27.01.2017, 10:38 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 70 | Комментарии: 5410 | Рейтинг: -1085,5
Всю верхушку медицины нужно менять. Принимать на работу молодых, инициативных и неиспорченных деньгами ребят. У них хоть совесть еще есть.



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  • 5 | 27.01.2017, 10:47 | Автор: петруха
    Публикации: 0 | Комментарии: 98 | Рейтинг: +13,7
Странно все это, как будь то в 17 больнице никто не умирал. Жизнь устроена так, что что люди умирают втч дети. Раньше никто об этом не кричал. Но сегодня идет охота на главврачей в Уфе. Физкультурный диспансер, 13 больница, демская больница, новый перинатальный центр и 4 роддом, теперь 17 больница. До этого скандалы были с санаториями и сняли всех главврачей и поставили своих.
Люди, идет передел в области медицины. Чиновникам деньги от бюджета, а нам фиг с маслом. Будут страдать простые люди, медицина ползет к обрыву и чиновники все делают,. чтобы она оказалась на дне оврага.



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  • 6 | 27.01.2017, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы думаете за 2017 год в больницах РБ умерло только 2 ребенка?Ошибаетесь... В РБ почти в каждом районе умерло... Но по статистике их нет. Вот в январе месяце в Белорецке умерла девочка в возрасте 1 года 2 месяцев, девочка заболела, повысилась температура тела, появился понос и рвота. Мать ребенка позвонила непосредственно участковому педиатру,заведующему врачебной амбулаторией, который обещался (хотя сам не соизволил прийти к больной) вызвать скорую помощь. В деревнях без звонка фельдшера ФАП или же участкового врача скорая помощь к больному даже не выезжает. В данном случае врач скорую не вызвал и на дальнейшие телефонные звонки перестал отвечать, у родителей своей машины нет, а до г. Белорецка 30 км. Ночью определенными трудностями сумели все таки вызвать скорую, на чем были доставлены в реанимацию. Но... уже было поздно...Ребенок скончалась... Произвели паталогоанатомическое исследование: ребенок скончался от банальной кишечной инфекции... Но самое интересное впереди, чтоб не показывать смерть ребенка в статистике, заместитель главного врача по детству предложила родителям ребенка не оформлять смерть ребенка через ЗАГС в замен путевок в санаторий для остальных детей....Получается ребенок у родителей был и куда то пропал... Куда катимся???



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  • 7 | 27.01.2017, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
молодые может и хорошо,но только они к сожалению очень слабые врачи видимо слабые преподы в мед. Да ,есть очень положительные в той же 22 лежала в урологии ,там был медбрат к сожалению забыла его имя от бога,мы простые больные уже забыли,что такой медперсонал бывает и вообще отделение урологии ,весь медперсонал собран был как по конкурсу,видимо завотделением приличный человек (правда это было 1.5года назад) а в той же урологии 21 был ужас и отношение такое же



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  • 8 | 27.01.2017, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень тяжело стало лечь в больницу - отпиннываются от тебя с максимальной ожесточённостью,как будто от этого напрямую зависит их личное здоровье. Нет ни сострадания ,ни сочувствия -пустые глаза и пустые дежурные речи.



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  • 9 | 27.01.2017, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько было со мной хороших врачей в больницах Уфы и в поликлиниках это были кажется только деревенские.



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  • 10 | 27.01.2017, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Дикая кадровая работа Минздрава РБ с явными и скрытыми интересами при назначениях ГВ.
Например, некий няф-няф (с пивным животом) полностью провалил работу в одном из районов, стал фигурантом уголовного дела, насмешил даже администрацию президента РБ, введя плату за пользование больными поликлинического туалетов, затем немного пересидев на кафедре БГМИ вновь стал главным в ... республиканском туб. диспансере?



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- бесплатная медицина?
это бесплатная пародия на здравоохранение.



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  • 12 | 27.01.2017, 13:48 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 934 | Рейтинг: +84,8
« 10 | 27.01.20.: Не зарегистрирован …Дикая .. при назначениях ГВ.
Например, некий няф-няф (с пивным животом) полностью провалил работу в одном из районов, стал фигурантом уголовного дела, насмешил даже администрацию президента РБ, введя плату за пользование больными поликлинического туалетов, затем немного пересидев на кафедре БГМИ вновь стал главным в ... республиканском туб. диспансере?»
Сын бывшего замминистра МВД. Направился в Белорецк к Кулеше, у которого были медицинские проблемы с сыном(о чем мвд видимо были в курсах-т.е. пристроили с полным обеспечением). Анестезиолог- реаниматолог, идеальное место для снятия проблем младшего. А взамен Благословение на ПОСРЕДНИЧАНИЕ в вытаскивании продукции с БМК. Кое кого и кинул. Все время мутил коллектив больницы, став главным, умудрился продать целую поликлинику за копейки. Дело закрыли, видимо договорились, ну как всегда в стане. Друг бакыра, потому и не тонет, умеют плавать ребятки на пару. В прошлом году пациента долго, в течении пары часов, убивали в шахте лифта. ДАЖЕ ВЫГОВОР НЕ ПОЛУЧИЛ за это. Отмазались, за сколько интересно?
Есть слухи, что после этого инцидента получил грамоты или что то в этом роде. А недавно слух прошёл, что засветились по полной, но почему-то только Валеича «ушли». О деле не слышно, хотя был полный пакет доков у Леонида Чернова.
С усердием покупают лепрепараты, падки на медтехнику, изделия и особенно химреактивы. Одним словом, гребут друганы в полный рост. Раз «неснимаемой породы парочка», умеют делиться и делятся. Ресурсы вкладывают вроде в центры Гемодиализа, где круче всех команда с участием дочери бакыра, и вроде они теперь контролируют рынок на более 70%, и поставщиков расходки для них опускают ценово ниже плинтуса. Талант, чье тут скажешь!



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  • 13 | 27.01.2017, 13:55 | Автор: xrul
    Публикации: 89 | Комментарии: 893 | Рейтинг: -116,9
Иннокентий Иванов | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 2178 | Рейтинг: -317,9
- бесплатная медицина?
это бесплатная пародия на
здравоохранение.
----------------
давно уже не бесплатная, с зарплаты каждого удерживают нехилый налог в фонд ОМС.

при таком уровне воровства у нас не здравоохранение, а здравозахоронение.



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  • 14 | 27.01.2017, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Гнать Бакирова, ставить Мингазова.
Снять Мухаметзянова, на его место Хамитова.
Сняли Сабирова на его место Сыртланову.



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  • 15 | 27.01.2017, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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А Петруха то не только глуп, но и подл. Причем замечено это не в первый раз, все пытается выдать полный развал медицины в РБ за происки "темных сил" в подсиживании главврачей и попытках занять их место. Остальных, очевидно, считает неразумными детьми, никогда не сталкивавшимися с расейским здравохренением и не способными понять причины и следствия.



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  • 16 | 27.01.2017, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Все объединить в одну больницу Башкортостана . Главврач - он же министр здравоохранения. Остальных - опустить до уровня завотделений, с соответствующей небольшой зарплатой. А лучше вообще не платить. А кто не захочет бесплатно работать - тех заставлять. И вышки по периметру поставить.



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  • 17 | 27.01.2017, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Пожирая главных врачей, минздрав пожирает самого себя.



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  • 18 | 27.01.2017, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
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В башкортостанской медицине всё так запущено,что становится страшно!!!!Коррупция с верха до зав лабов и ст медсестёр. Всё никак не могут оторваться от мамкиной (БЮДЖЕТНОЙ) СИСЬКИ. И совсем СТРАХ потеряли........



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  • 19 | 27.01.2017, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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ПЕСЕЦ. Болейте дома. Ежели приспичит давайте в соседние регионы за помощью. Все чему учаться сейчас - как украсть, как обмануть и красиво пиариться, болтать. РАБОТАТЬ НЕКОМУ гляньте что снега полно, что больных завалило. ВСЕ БУДЕТ ВИРТУАЛЬНО. Только хоронить на дорогах и больницах будем по настоящему Всех заменить. Дворники и простые врачи будут лучше.



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  • 20 | 27.01.2017, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
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А надо то всего навсего отменить все государственные программы развития здравоохранения,а деньги которые на них направлялись включить в тарифы ОМС и таким образом увеличить тарифы ОМС до экономически обоснованных, выгодных.
Потом отдать объемы ОМС на аукцион, на аутсорсинг, чтобы частники боролись за них на торгах наравне с государственными медицинскими учреждениями. Конкуренция решит все проблемы и по качеству медпомощи и вообще все проблемы в медицине. И минздрав станет не нужен, со своим неповоротливым аппаратом, вечно отстающий от реальности



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