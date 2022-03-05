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«Уфимский Журнал» ...

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и ...
  5.03.2022   18978    2


«Уфимский Журнал» переходит в безопасный режим

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Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и закрытия изданий (почти полностью реализованной) перешла к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны.

«Уфимский Журнал» переходит в безопасный режим


Нет сомнений, что эта угроза будет реализована.

Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры.

Поэтому мы удаляем старые материалы и комментарии с нашего сайта.

Комментирование материалов будет ограничено и доступно только зарегистрированным пользователям в рамках закрытого клуба.

Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания.

Мы верим в будущее не только нашей редакции, но и нашей страны, и будем работать ради него. И ради вас.

Ваш «Уфимский Журнал»






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  • Участник
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  • 1 | 05.03.2022, 02:11 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 46 | Комментарии: 1525 | Рейтинг: +263,5
Вот и дождались. Полная цензура и посадка неугодных. Что на очереди? Концентрационные лагеря для инакомыслящих?



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  • 2 | 05.03.2022, 02:18 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 524 | Рейтинг: +7,7
Продолжим общаться по-деловому. "Когда мы едины..." Всем мужества и удачи!



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