«Уфимский Журнал» переходит в безопасный режим

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу. От угрозы блокировки и закрытия изданий (почти полностью реализованной) перешла к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны.Нет сомнений, что эта угроза будет реализована.Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры.Поэтому мы удаляем старые материалы и комментарии с нашего сайта.Комментирование материалов будет ограничено и доступно только зарегистрированным пользователям в рамках закрытого клуба.Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания.Мы верим в будущее не только нашей редакции, но и нашей страны, и будем работать ради него. И ради вас.