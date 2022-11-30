Подох этот, подохнет и тот

В декабре исполнилось 19 лет преступлению, которое по своему цинизму не уступает делу о торговле цветными металлами мэрией Петербурга в 1992 году, однако о нем российская общественность успела забыть.
В ночь на 4 декабря 2003 года в Уфе в типографии администрации президента Башкирии был обнаружен тираж фальшивых бюллетеней. Произошло это за три дня до выборов главы республики. К тому времени власть в регионе 13 лет находилась в руках Муртазы Рахимова, собравшегося освоить новую пятилетку. За 70-летнего хана стояло МВД и «Единая Россия», на противоположной стороне был народ. Соотношение сил не гарантировало Рахимову победы, и тогда было решено использовать неслыханный в отечественной истории прием...
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Дальнейшее развитие событий выглядит так:
4 декабря. Пресс-конференция оппозиционных кандидатов.
- Сообщение информагентства «REGNUM»: «В ночь с 3 на 4 декабря, в здании типографии, принадлежащей издательскому полиграфическому корпусу "Мир печати" управления делами главы Башкирии, обнаружены остатки тиража фальшивых бюллетеней для голосования на выборах президента республики, намеченных на 7 декабря. Как уже сообщалось, прокуратурой Башкирии возбуждено уголовное дело по факту изготовления фальшивых бюллетеней. Заместитель прокурора республики Владимир Коростелев сообщил, что факты подтвердились, и у следствия имеются экземпляры незаконно изготовленной продукции. В ходе следствия работниками прокуратуры из типографии было изъято 40 коробок с фальшивыми бюллетенями по 2500 бюллетеней в каждой. Таким образом, предварительный тираж фальшивых бюллетеней составляет 100 тысяч экземпляров. Сегодня, во время допросов, проводимых следователями Прокуратуры РБ, сотрудники уфимской типографии дали показания о том, что заказчиком печатания тиража был Радий Хабиров - глава администрации Президента РБ… Сейчас на месте продолжают работать пожарные дознаватели, которые устанавливают причины возгорания в типографии, а также эксперты прокуратуры. Реакция ЦИК Башкирии пока неизвестна. Секретарь приемной ЦИК на все вопросы отвечает, что председатель комиссии и его заместители заняты и не имеют возможности общаться с прессой».
5 декабря. Официальная газета «Республика Башкортостан» занижает число фальшивых бюллетеней до нескольких бланков, и называет произошедшее провокацией оппозиции. Радий Хабиров игнорирует вызов на допрос в прокуратуру.
7 декабря. Состоялись выборы президента Башкирии. Рахимов не смог набрать 50 %, а второй тур для него, с учетом сложения голосов оппозиционных кандидатов -- очевидное поражение.
9 декабря. Главый соперник Рахимова отказывается от дальнейшей борьбы, закрывает избирательный штаб и покидает Уфу.
12 декабря. Уфу посещает замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, его сопровождает полпред в ПФО Сергей Кириенко. Высокие гости хвалят Башкирию за "стабильность и межнациональное согласие".
15 декабря. На коллегии республиканской прокуратуры замгенпрокурора России по Приволжскому округу Сергей Герасимов подверг критике подчиненных за вмешательство в избирательный процесс. Прокурор Башкирии уволен по собственному желанию, его заместитель Владимир Коростелев переведен в Ульяновскую область. Уголовное дело по фальшивым бюллетеням затребовано для изучения Генеральной прокуратурой.
21 декабря. Второй тур выборов президента Башкирии. В виду полной капитуляции соперника побеждает Муртаза Рахимова.
2004 год. Нижний Новгород. Завершено расследование уголовного дела. Обвинительное заключение подписал замгенерального прокурора в ПФО Герасимов. Единственный обвиняемый – директор типографии Марат Валиев. Заказчик фальшивого тиража остался неизвестен. По версии следствия, неустановленное лицо позвонило Валиеву по телефону и потребовало напечатать фальшивый тираж бюллетеней. Испугавшись физической расправы, директор успел изготовить, по разным оценкам, от 100 до 800 тысяч бланков, с которыми и был пойман на рабочем месте. Дело направлено в мировой суд – самую низшую судебную инстанцию.
2005 г. Мировой судья Кировского района Уфы приговорила Валиева к штрафу. «По согласию сторон» дело было рассмотрено в особом порядке – без приглашения свидетелей.
2006 г. За два года до истечения президентских полномочий Рахимова, Владимр Путин предлагает его кандидатуру Парламенту Башкирии на новый срок. Республика отдана Рахимову еще на 5 лет.
2007 г. Накануне выборов в Госдуму, автор этих строк узнает из номенклатурного телефонного справочника, что осужденный Валиев по прежнему работает директором типографии при администрации президента Башкирии. Новость озвучивает на "Эхе Москвы" Виктор Шендерович.
2008 г. Радий Хабиров прият на работу в Кремль, где сейчас занимает должность заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.
2010 г. Муртаза Рахимов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
2012 г. Заказчик фальшивого тиража остается неизвестен. Об уголовном деле выделенном в отношении него восемь лет назад в отдельное производство ничего не слышно. Руководители МВД, Прокуратуры, Следственного комитета Башкирии ежегодно отчитываясь на пресс-конференциях о проделанной работе, ни разу не вспомнили о нераскрытом преступлении, имевшим всероссийский резонанс.
Действуя по законам детективного жанра, в хронологической цепочке я пропустил одно событие. Оно - ключ к победе Рахимова на выборах и неадекватности правоохранительных органов. 9 декабря 2003 года Муртаза Рахимов летал в Москву, где имел встречу с Владимиром Путиным.
Как очевидец преступления, я много раз поднимал эту тему. Максимум чего добился – судимости за экстремизм. Я прошу Координационный совет оппозиции, журналистов, блогеров, граждан, напомнить господам на фото: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Сергей Орлов, дипломант премии А. Сахарова «За журналистику как поступок»
Подох этот, подохнет и тот
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