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Подох этот, подохнет и тот

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Сегодня, 11 января, так и не дожив до суда, скончался Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет. С его кончиной уходит целая, по большей части позорная эпоха и само понятие Республики Башкортостан.

Подох этот, подохнет и тот


В декабре исполнилось 19 лет преступлению, которое по своему цинизму не уступает делу о торговле цветными металлами мэрией Петербурга в 1992 году, однако о нем российская общественность успела забыть.

В ночь на 4 декабря 2003 года в Уфе в типографии администрации президента Башкирии был обнаружен тираж фальшивых бюллетеней. Произошло это за три дня до выборов главы республики. К тому времени власть в регионе 13 лет находилась в руках Муртазы Рахимова, собравшегося освоить новую пятилетку. За 70-летнего хана стояло МВД и «Единая Россия», на противоположной стороне был народ. Соотношение сил не гарантировало Рахимову победы, и тогда было решено использовать неслыханный в отечественной истории прием...

Видео:



Дальнейшее развитие событий выглядит так:

4 декабря. Пресс-конференция оппозиционных кандидатов.

Подох этот, подохнет и тот


- Сообщение информагентства «REGNUM»: «В ночь с 3 на 4 декабря, в здании типографии, принадлежащей издательскому полиграфическому корпусу "Мир печати" управления делами главы Башкирии, обнаружены остатки тиража фальшивых бюллетеней для голосования на выборах президента республики, намеченных на 7 декабря. Как уже сообщалось, прокуратурой Башкирии возбуждено уголовное дело по факту изготовления фальшивых бюллетеней. Заместитель прокурора республики Владимир Коростелев сообщил, что факты подтвердились, и у следствия имеются экземпляры незаконно изготовленной продукции. В ходе следствия работниками прокуратуры из типографии было изъято 40 коробок с фальшивыми бюллетенями по 2500 бюллетеней в каждой. Таким образом, предварительный тираж фальшивых бюллетеней составляет 100 тысяч экземпляров. Сегодня, во время допросов, проводимых следователями Прокуратуры РБ, сотрудники уфимской типографии дали показания о том, что заказчиком печатания тиража был Радий Хабиров - глава администрации Президента РБ… Сейчас на месте продолжают работать пожарные дознаватели, которые устанавливают причины возгорания в типографии, а также эксперты прокуратуры. Реакция ЦИК Башкирии пока неизвестна. Секретарь приемной ЦИК на все вопросы отвечает, что председатель комиссии и его заместители заняты и не имеют возможности общаться с прессой».

5 декабря. Официальная газета «Республика Башкортостан» занижает число фальшивых бюллетеней до нескольких бланков, и называет произошедшее провокацией оппозиции. Радий Хабиров игнорирует вызов на допрос в прокуратуру.

7 декабря. Состоялись выборы президента Башкирии. Рахимов не смог набрать 50 %, а второй тур для него, с учетом сложения голосов оппозиционных кандидатов -- очевидное поражение.

9 декабря. Главый соперник Рахимова отказывается от дальнейшей борьбы, закрывает избирательный штаб и покидает Уфу.

12 декабря. Уфу посещает замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, его сопровождает полпред в ПФО Сергей Кириенко. Высокие гости хвалят Башкирию за "стабильность и межнациональное согласие".

15 декабря. На коллегии республиканской прокуратуры замгенпрокурора России по Приволжскому округу Сергей Герасимов подверг критике подчиненных за вмешательство в избирательный процесс. Прокурор Башкирии уволен по собственному желанию, его заместитель Владимир Коростелев переведен в Ульяновскую область. Уголовное дело по фальшивым бюллетеням затребовано для изучения Генеральной прокуратурой.

21 декабря. Второй тур выборов президента Башкирии. В виду полной капитуляции соперника побеждает Муртаза Рахимова.

Подох этот, подохнет и тот


2004 год. Нижний Новгород. Завершено расследование уголовного дела. Обвинительное заключение подписал замгенерального прокурора в ПФО Герасимов. Единственный обвиняемый – директор типографии Марат Валиев. Заказчик фальшивого тиража остался неизвестен. По версии следствия, неустановленное лицо позвонило Валиеву по телефону и потребовало напечатать фальшивый тираж бюллетеней. Испугавшись физической расправы, директор успел изготовить, по разным оценкам, от 100 до 800 тысяч бланков, с которыми и был пойман на рабочем месте. Дело направлено в мировой суд – самую низшую судебную инстанцию.

2005 г. Мировой судья Кировского района Уфы приговорила Валиева к штрафу. «По согласию сторон» дело было рассмотрено в особом порядке – без приглашения свидетелей.

2006 г. За два года до истечения президентских полномочий Рахимова, Владимр Путин предлагает его кандидатуру Парламенту Башкирии на новый срок. Республика отдана Рахимову еще на 5 лет.

2007 г. Накануне выборов в Госдуму, автор этих строк узнает из номенклатурного телефонного справочника, что осужденный Валиев по прежнему работает директором типографии при администрации президента Башкирии. Новость озвучивает на "Эхе Москвы" Виктор Шендерович.

Подох этот, подохнет и тот

Подох этот, подохнет и тот

Подох этот, подохнет и тот


2008 г. Радий Хабиров прият на работу в Кремль, где сейчас занимает должность заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.

Подох этот, подохнет и тот


2010 г. Муртаза Рахимов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Подох этот, подохнет и тот


2012 г. Заказчик фальшивого тиража остается неизвестен. Об уголовном деле выделенном в отношении него восемь лет назад в отдельное производство ничего не слышно. Руководители МВД, Прокуратуры, Следственного комитета Башкирии ежегодно отчитываясь на пресс-конференциях о проделанной работе, ни разу не вспомнили о нераскрытом преступлении, имевшим всероссийский резонанс.

Действуя по законам детективного жанра, в хронологической цепочке я пропустил одно событие. Оно - ключ к победе Рахимова на выборах и неадекватности правоохранительных органов. 9 декабря 2003 года Муртаза Рахимов летал в Москву, где имел встречу с Владимиром Путиным.

Подох этот, подохнет и тот


Как очевидец преступления, я много раз поднимал эту тему. Максимум чего добился – судимости за экстремизм. Я прошу Координационный совет оппозиции, журналистов, блогеров, граждан, напомнить господам на фото: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Сергей Орлов, дипломант премии А. Сахарова «За журналистику как поступок»











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