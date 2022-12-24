Борьба дерьма с мочой ...

Сообщают о неком циркулярном письме министерства обороны, которое предложило всем СМИ прекратить упоминать как фамилию Пригожина, так и ЧВК «Вагнер» как таковой.Судя по всему, решено маргинализовать структуру, которая вышла из-под контроля. Ну, а фигуры, которые могут представлять угрозу, могут быть обнулены не только в информационном пространстве.Собственно говоря, повторяется история с донбасскими командирами первой волны. Юмор ситуации в том, что их обнулял тот самый «Вагнер», которого будут обнулять теперь. Что, кстати, вполне вписывается в существующие закономерности: нарком Ягода запустил зачистку героев гражданской войны, нарком Ежов продолжил, параллельно зачищая уже первую команду зачистки, после чего отполировали и его вместе с его палачами. На чем тогдашний КГБ из карающего меча революции превратился в обычную бюрократическую структуру.Государство вообще никогда не любит героев и пламенных революционеров. Они полезны, как инструмент в периоды кризисов, но затем сами становятся причиной кризисов. А уж в обстановке тотального краха терпеть героев, которые могут создать свои собственные неопределенности и вероятности, не будет никто. Даже впавшее в кому государство на рефлексах будет от таких избавляться.По факту теперь начинается соревнование - кто умрет раньше: «Вагнер» с Пригожиным или режим в Кремле.Если со Стрелковым это было неочевидно, да и сама по себе его фигура кроме медийной известности, не имела более ничего (а конвертировать эту известность в другие ресурсы Стрелков не потянул), то позиции Пригожина, конечно, гораздо крепче. Но если коллапс режима продлится достаточное время, шансов не будет и у Пригожина: государство по определению всегда более структурно, а порядок всегда бил и будет бить класс.