Пыня пошутил над холопами ...

Путин призвал судей защищать права и свободы россиян. Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России.Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин."Важно, чтобы принятые по итогам съезда (Десятого Всероссийского съезда судей - ред.) решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом - залог развития России как правового демократического государства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.