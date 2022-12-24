Пыня пошутил над холопами ...

Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин.
"Важно, чтобы принятые по итогам съезда (Десятого Всероссийского съезда судей - ред.) решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом - залог развития России как правового демократического государства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
РИА Новости
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